En la última sesión de la Comisión de Constitución, la congresista Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) anunció su salida de dicho grupo de trabajo en protesta por el manejo del debate referido a la paridad y alternancia. Por lo pronto, su bancada le ha remitido un oficio rechazando su pedido para retirarla no solo de dicha instancia, sino de todas las que integra.

“Conscientes de la valiosa labor y aportes de la congresista, acordamos rechazar por unanimidad el pedido formulado por la congresista Martha Chávez respecto a reemplazarla como miembro titular en la Comisión Permanente del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las comisiones ordinarias de Constitución y Reglamento, de Justicia y Derechos Humanos, de Inteligencia, y de Reforma del Sistema de Pensiones”, dice el documento del vocero de la bancada fujimorista, Diethell Columbus (Lima).

Del documento se desprende que Chávez solicitó su salida hasta de la Comisión de Inteligencia, que preside.

¿Qué originó la molestia de Martha Chávez y la llevó a pedir su salida de todas las comisiones que integraba? Todo empezó en la sesión de la Comisión de Constitución de martes 9 de junio.

Los decretos en disputa

Además, el Consejo Directivo del Congreso acordó, ese mismo martes por mayoría, que los decretos de urgencia que emitió el Ejecutivo durante el interregno parlamentario sean revisados no solo por la Comisión de Constitución, sino por otros grupos de trabajo.

Martha Chávez, con la experiencia de su sexto periodo parlamentario, mencionó que el reglamento del Congreso, en su artículo 91, estipula que “el Presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto de urgencia y a más tardar el día útil siguiente, el Presidente del Congreso enviará el expediente a la Comisión de Constitución, para su estudio dentro del plazo improrrogable de quince días útiles”.

Bajo ese apartado, la legisladora fujimorista se quejó de que el Consejo Directivo decida poner como segunda comisión dictaminadora a Constitución que, reglamentariamente, debería tener la batuta del control político. En los últimos años, no se ha producido una decisión parecida.

A esto se suma que los decretos de urgencia ya cuentan con dictámenes sobre su constitucionalidad, emitidos por la Comisión Permanente del Congreso disuelto que se mantuvo en funciones durante el interregno parlamentario.

Varios congresistas como Jim Ali Mamani (Unión por el Perú, Ayacucho) respaldaron el reclamo de Martha Chávez pues, según alegaron, no tenía ninguna justificación derivar los decretos de urgencia a comisiones ordinarias por la revisión requerida.

Nuevamente, el reglamento del Congreso establece que la Comisión de Constitución “presenta dictamen y recomienda su derogatoria si considera que las medidas extraordinarias adoptadas mediante el decreto de urgencia no se justifican o exceden el ámbito material”.

Paridad y alternancia

El segundo punto de discordia expresado por Martha Chávez fue respecto al procedimiento seguido sobre el predictamen que establece los criterios de paridad y alternancia para las próximas elecciones.

La semana pasada, dicho texto fue votado hasta en dos oportunidades, pero en ninguno de los casos consiguió el respaldo necesario para ser aprobado. Tampoco fue rechazado, sino que quedó en el limbo debido a que las abstenciones predominaron.

Ante el entrampamiento, el titular de la comisión, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), presentó un nuevo texto con una modificación principal: la eliminación del voto preferencial.

El problema surgió cuando Chehade, respaldado en una cuestión previa presentada por el legislador Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima), quiso poner directamente al voto el predictamen inicial para, según el resultado, recién pasar al debate del nuevo texto presentado, que proponía eliminar el voto preferencial.

Martha Chávez explicó que no tenía sentido votar el texto inicial si ya existía un nuevo planteamiento, además de que este doble procedimiento no estaba especificado en la agenda de la sesión. En efecto, la agenda entregada por Chehade solo contemplaba la votación del nuevo predictamen que incluía la eliminación del voto preferencial.

En sus alocuciones, Chávez aprovechó para pronunciarse sobre el fondo de la propuesta. “¿Qué es género? Tengo acá mi DNI y en el DNI no aparece género, aparece que yo soy de sexo femenino, y en el DNI de mis colegas hombres aparecerá que son de sexo masculino. ¿Por qué utilizar el término género?”, cuestionó.

Luego, el titular del grupo decidió insistir en poner a votación el primer predictamen, lo que provocó una fuerte reacción de la legisladora fujimorista.

“¿Hay algún ultimátum que le hayan dado a alguien en esta comisión? Yo no reconozco ningún ultimátum para aprobar algo así, al caballazo [...] No conocemos el ultimátum que haya recibido usted, señor presidente. Yo no tengo ningún ultimátum que cumplir, yo debate y debato hasta que se pongan las cosas en blanco y negro”, afirmó Chávez.

Al final, la postura de Martha Chávez se impuso y Guillermo Aliaga retiró su cuestión previa, por lo que se pasó al debate del nuevo texto de paridad y alternancia, donde se proponía la eliminación del voto preferencial. La sesión se vio interrumpida debido a que varios legisladores debían asistir a la reunión virtual del Consejo Directivo.

La sesión se retomó una hora más tarde, y volvió a discutir la problemática sobre los decretos de urgencia. Los legisladores que habían asistido al Consejo Directivo informaron que dicha instancia había oficializado -por votación mayoritaria- su decisión para que Constitución sea la segunda comisión dictaminadora sobre los decretos de urgencia dados durante el interregno.

Esto volvió a provocar la molestia de Martha Chávez, quien hizo su anuncio de retirada.

"Están ninguneando a la comisión [de Constitución] al ponerla como segunda comisión dictaminadora. Si van a permitir eso, yo pido mi salida de la comisión”, adelantó Chávez.

El debate sobre paridad y alternancia también se retomó pero no tuvo una decisión final. Ante las nuevas discrepancias, Omar Chehade anunció que realizaría nuevas modificaciones y el tema volvería a ser debatido en la sesión del próximo martes.

Tras la sesión, Martha Chávez oficializaría su pedido para retirarse de Constitución y todas las demás comisiones donde es miembro titular. Un pedido que, como detallamos líneas arriba, ha sido rechazado por su bancada. El próximo martes, en la sesión de este grupo de trabajo, se conocerá el desenlace de esta historia.

Este Diario buscó comunicarse con la legisladora Chávez, pero se excusó de brindar comentarios para este informe y nos pidió comunicarnos con el vocero de su bancada.

Al respecto Diethell Columbus respondió: “Nuestra Bancada no aceptaría que la congresista Chávez deje de representar al fujimorismo en comisiones tan importantes. Como portavoz me alegra que Martha acepte disciplinadamente lo resuelto por nuestro grupo parlamentario y siga aportando al debate parlamentario con su experiencia y conocimiento".

