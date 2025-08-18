La otra triangulación de Waldemar Cerrón: Congresista impulsó ley que favorecía ascenso de su familiar

En un informe anterior, El Comercio reveló que Cerrón realizó gestiones -que incluían proyectos de ley- a favor de la Municipalidad de El Tambo (Junín), donde una empresa de su entorno familiar venía adjudicándose contratos. Se trataba de la empresa de dos de los hermanos de Paula Dina Angulo Manrique, madre de los hijos del legislador Waldemar Cerrón.

Pero esta no es la única gestión desde el despacho perulibrista hacia la familia Angulo Manrique. Este Diario detectó que una ley, impulsada por el mismo Cerrón, favoreció directamente al ascenso de la madre de sus hijos. Al igual que en el primer caso, Cerrón nunca hizo explícito el conflicto de intereses.

Cerrón ha estado al frente de la Segunda Vicepresidencia del Congreso desde mediados de 2023. Estuvo en las mesas de Soto, Salhuana y ahora de Jeri. (Foto: Congreso)

También al igual que en la primera ocasión, Cerrón decidió no brindar explicaciones antes las consultas realizadas por El Comercio a lo largo de la última semana.

—El nombramiento—

Fue en marzo de 2024 que Cerrón presentó la fórmula legal para autorizar a las universidades públicas a realizar nombramientos excepcionales de docentes. En la sustentación de la iniciativa, el legislador de Perú Libre alerta que los “docentes cuentan con años de experiencia en docencia acumulados, siendo que hasta la fecha no han podido acceder al nombramiento”.

Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley que favoreció a la mama de sus dos hijos. (Infografía: El Comercio)

A lo largo de las 23 páginas de su iniciativa de ley, el segundo vicepresidente del Parlamento obvia mencionar que la madre de sus hijos es docente universitaria en la Universidad Nacional del Centro.

Tampoco transparentó el conflicto de interés en el debate, pues en su intervención -durante la segunda votación del proyecto- se limitó a reforzar el discurso sobre la necesidad de la “estabilidad laboral”.

Este es el proyecto de ley de Waldemar Cerrón:

Waldemar Cerrón presentó el proyecto para el nombramiento de docentes contratados en todas las universidades públicas.

El proyecto de Cerrón se convirtió en ley y fue promulgada en noviembre de 2024. Para enero de 2025, la madre de sus hijos, Paula Angulo, formó parte de los 10 docentes que fueron nombrados en la Universidad Nacional del Centro, donde Cerrón estudió y egresó como licenciado y magíster.

—Desaprobada—

Paula Angulo es docente especializada en letras, y fue nombrada en la Facultad de Ingeniería Civil. Previo a su nombramiento, el Consejo Universitario revisó las propuestas de profesores que serían nombrados en amparo de la ley que impulsó Waldemar Cerrón.

La madre de los hijos de Cerrón logró el nombramiento en el Consejo Universitario con seis votos a favor y cuatro en contra.

Pero este nombramiento no duró mucho, pues el rector Amador Vilcatoma -uno de los que votó en contra- explicó que en febrero se declaró nulo el nombramiento de la docente Angulo Manrique en base a un informe de la Oficina de Asesoría Legal.

Como no se emitió el reglamento de la referida ley, la universidad estableció requisitos amparados en una resolución del 2024.

“La citada docente no cumplía el tercer requisito, no ingresó por concurso público de méritos, pues su condición de ingreso a la Universidad fue mediante la modalidad de invitación que no es lo mismo que un concurso”, explicó Vilcatoma a este Diario y explicó que a la fecha se mantiene solo como contratada, pues los expedientes de nombramientos se encuentran en revisión.

Los contratos de Paula Angulo mejoraron desde que Waldemar Cerrón asumió como congresista. (Investigación: Martín Hidalgo/ Infografía: El Comercio)

—Relación sin aclarar—

Desde hace varios años, Waldemar Cerrón ha mantenido silencio sobre la relación con la madre de sus hijos, a pesar de que en su primera Declaración Jurada de Intereses la consignó como su “conviviente”.

En las posteriores declaraciones, Cerrón puso como anotación que ya no era su conviviente, pero esto coincidió con la revelación de que los hermanos de Paula Angulo venían ganando contratos con el Estado. Cerrón y Angulo son dueños de una propiedad en Lima.

