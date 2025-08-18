La otra triangulación de Waldemar Cerrón: Congresista impulsó ley que favorecía ascenso de su familiar

Escucha la noticia
A Waldemar Cerrón, representante de Perú Libre y actual segundo vicepresidente del Congreso, no parece importarle el Código de Ética Parlamentaria, por lo que continúa gestionando desde su despacho a favor de su entorno familiar sin transparentar sus conflictos de intereses.