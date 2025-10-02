Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
¿La renuncia a la fiscalización? Congreso salvó a cinco ministros de la interpelación en menos de un año
Resumen de la noticia por IA
¿La renuncia a la fiscalización? Congreso salvó a cinco ministros de la interpelación en menos de un año

¿La renuncia a la fiscalización? Congreso salvó a cinco ministros de la interpelación en menos de un año

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Durante el pleno del Congreso del último martes, dedicado a proyectos de ley a favor de las regiones, la Mesa Directiva sometió a debate y votación la moción de interpelación en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo. El texto fue rechazado con 30 votos en contra, 38 abstenciones y 18 votos a favor.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC