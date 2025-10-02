¿La renuncia a la fiscalización? Congreso salvó a cinco ministros de la interpelación en menos de un año

Con esta medida a favor de Sandoval, el Parlamento ha salvado a cinco ministros de Estado de la interpelación en menos de un año [ver recuadro].

En el caso específico del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la bancada de Renovación Popular fue la que promovió que responda a un pliego interpelatorio de 26 preguntas por una serie de cuestionamientos, entre ellos los problemas en el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, sobre los graves problemas de tránsito en el kilómetro 75 de la carretera Panamericana Norte, tras la caída del puente Chancay, y por su “conducta obstruccionista” para la ampliación de trenes en Lima.

(Foto: El Comercio)

Incluso, en el texto, la agrupación que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que Sandoval mostró una actitud “desidiosa, obstruccionista y de acoso político sistemático, con el único objetivo de dificultar y sabotear la puesta en funcionamiento” de las 19 locomotoras y 90 vagones donados desde Estados Unidos a la comuna capitalina.

Sandoval, en junio último, refirió que para que la ruta de tren Chosica-Lima pueda operar se necesitaban cumplir requisitos técnicos. Puso como ejemplo, que no había cruces, paraderos, entre otros.

Al momento en que se debatió la moción de interpelación en contra del titular del MTC, el pleno lucía casi vacío. (Foto: Congreso TV)

El cruce entre APP y Renovación

Durante el debate de la interpelación, que inició pasadas las 11 de la noche, el portavoz de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, partido en el que milita el ministro de Transportes y Comunicaciones, criticó que solo uno de los interpeladores esté presente en el pleno y minimizó los cuestionamientos que pesan sobre su correligionario.

“¿Dónde están los interpeladores? El problema del Congreso es que el control político no se hace de manera seria y responsable y le faltamos el respeto a la opinión pública. Si se quiere traer a un ministro que estén acá los interpeladores para discutir”, manifestó.

Salhuana también afirmó que Renovación Popular pretendía utilizar un mecanismo de control político, tildando a Sandoval como “ineficiente”, pero que en la realidad había exigido a la administración de López Aliaga en Lima que cumpla la ley para implementar la ruta de trenes Chosica-Lima. Agregó que el alcalde ha “vendido gato por liebre” y solicitó al Parlamento fiscalizar los millones que se ha gastado la comuna en traer locomotoras y trenes.

Eduardo Salhuana, portavoz de la bancada de APP. (Foto: Archivo GEC)

“Un informe señala que estos vagones son inutilizables, que están en estado calamitoso [...] ¿Hay expediente técnico sobre la ruta? No lo hay, hay una absoluta improvisación que no se puede aceptar”, acotó.

En respuesta, el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) dijo “acá están los interpeladores, aquí estoy, no nos correremos”.

Bazán, quien argumentó la moción de interpelación en contra de Sandoval, tildó a APP como la bancada de “los defensores” de los ministros y de la presidenta Dina Boluarte.

“Defienden a los ministros y más cuando se trata de un ministro colocado por ese partido que tiene representación en el Congreso. Me apena, porque vienen con argumentos que no son válidos [para desestimar la interpelación]. Ya su líder lo ha hecho, no van a interpelar ni censurar a nadie, no lo quieren hacer, porque sencillamente hoy cogobiernan, que la ciudadanía se dé cuenta”, subrayó.

Diego Bazán, congresista de Renovación Popular. (Foto: Archivo GEC)

En un hemiciclo casi vacío, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) señaló que Bazán no pudo convencer a las demás bancadas y que Renovación Popular no debe “entorpecer” el acercamiento que ha tenido López Aliaga con el ministro en las últimas semanas.

A su turno, Isabel Cortez (Podemos Perú) refirió que el alcalde de Lima “está utilizando a su bancada por sus caprichos”, al dejar entender que la interpelación obedecía a las diferencias entre López Aliaga y Sandoval.

El pleno del Congreso con los votos en contra de Acción Popular, APP, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Podemos Perú y Somos Perú y las abstenciones de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre no admitió a debate la moción de interpelación en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones.

Los otros casos

La protección a Sandoval por parte de un sector del Congreso no es un caso aislado. Entre marzo y abril último, el Parlamento evitó que los ministros César Vásquez (Salud), Morgan Quero (Educación), Raúl Pérez Reyes (entonces en el MTC) y Daniel Maurate (Trabajo y Promoción del Empleo) sean interpelados.

La Bancada Socialista solicitó que Vásquez responda a un pliego interpelatorio de 15 preguntas, luego de que su cartera no haya tenido una reacción temprana a la crisis generada por la comercialización de suero fisiológico defectuoso de la empresa Medifarma. Al momento de la presentación de la moción, cuatro mujeres habían fallecido a raíz de este hecho, entre ellas una bebé de un año y dos meses.

César Vásquez, ministro de Salud y militante de APP. (Foto: Archivo GEC)

Sin embargo, gracias a los votos en contra de APP, Acción Popular, Somos Perú y el Bloque Magisterial, así como las abstenciones de Fuerza Popular, Podemos Perú y Perú Libre, el texto fue rechazado.

Sobre Quero, la congresista Ruth Luque promovió una moción de interpelación en su contra, a raíz de la denuncia de una serie de colegios particulares que venían siendo víctimas de extorsión y por “la inacción” del Ministerio de Educación frente a las violaciones sexuales ocurridas en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, perpetradas por docentes en contra de estudiantes de las comunidades wampis y awajún.

Otro ministro que recibió el salvavidas del Parlamento fue Pérez-Reyes, cuando era titular del MTC. La bancada del Bloque Democrático Popular buscó su asista al pleno por la postergación del inicio de operaciones del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y por la situación de otros terminales aéreos al interior del país.

En marzo último también se dio un hecho que llamó la atención, la moción de interpelación en contra del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, que interpuso el congresista Juan Burgos (Podemos Perú) fue enviada al archivo sin debate. ¿La razón? Los parlamentarios José Arriola, Jorge Flores Ancachi, Francis Paredes, Edgar Tello (Podemos Perú), Alfredo Pariona (Bancada Socialista), Guillermo Bermejo y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) retiraron sus firmas.

Las preguntas del pliego giraban en torno a presuntas irregularidades en los nombramientos de altos funcionarios en Essalud, entidad adscrita al sector Trabajo.

¿Y la censura a Santiváñez?

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva del Congreso, que encabeza José Jerí (Somos Perú), indicaron a El Comercio que la censura en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se sometería a debate y votación entre el jueves y viernes. Agregaron que sí sería procedente, a raíz de los antecedentes que se hallaron.

Juan José Santiváñez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Foto: Archivo GEC)

La congresista Luque, una de las promotoras de la moción de censura contra Santiváñez, advirtió que la dilación en la puesta a debate y votación del texto solo revela dos cosas: las bancadas afines al gobierno “están esperando que se retire más firmas o esperan hasta el décimo día y así se diluya el tema”.

Criticó que Jerí no haya sometido a debate la admisibilidad del pedido de destitución ni en la Junta de Portavoces ni al interior de la Mesa Directiva.

El punto de vista

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró que el Congreso más allá de haber demostrado su deficiente técnica legislativa, también “reafirma”, al proteger a ministros de Estado de la interpelación, “que camina de la mano del gobierno” de Dina Boluarte y que “ha claudicado en una de sus funciones fundamentales: la fiscalización”.

“Si nos remontamos a la época en la que gobernaba Pedro Castillo y en la que este Congreso tenía vocación opositora, también era lento y torpe en algunas reacciones por la gestión de ministros. Basta recordar lo que sucedió con el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva [a quien no se censuró]. Sin duda, la gestión del Congreso en materia de fiscalización está desaprobada”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, el director de GFP criticó que, incluso, cuando la interpelación procede y un ministro asiste al pleno, el hemiciclo luce casi vacío.

“Cuando se cita a los ministros [o se los interpela], lo que han mostrado los congresistas es displicencia y una desvergüenza para ni siquiera asistir y prestar atención. Si se revisan los antecedentes, en varias interpelaciones notarán que hay gran inasistencia, que falta revisión de preguntas. Ese es un elemento en común entre el Congreso y el gobierno, la indolencia y la falta de rigor en l trabajo. La ciudadanía lo percibe y rechaza”, remarcó.