La victimización de Santiváñez tras audio sobre “El Diablo”: no irá a peritaje, sus ataques a la prensa y más de su presentación en el Congreso

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, afirmó que no admite el contenido de los audios difundidos el último fin de semana, donde se le atribuye haber coordinado con el hoy jefe de Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, favores para Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”.

Salirrosas fue condenado, en julio del 2021, a 27 años y siete meses de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada, a raíz de sus nexos con la red criminal Los Injertos de K y K, uno de los brazos de Los Pulpos en La Libertad.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El último domingo, el programa “Panorama” reveló la grabación de una llamada del 9 de setiembre de 2024. En este audio, se escucha dos voces atribuidas a Santiváñez y Arana, donde el primero, que en ese momento era ministro del Interior, le solicita al entonces titular de Justicia trasladar a “El Diablo” al pabellón 15 del penal de El Milagro, Trujillo.

En respuesta, la voz atribuida a Arana refirió: “ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita”.

No obstante, esta comunicación no habría sido la única. Según la resolución judicial, a través de la que le dictaron impedimento de salida del país a Santiváñez, este le insistió al actual primer ministro en otras oportunidades para favorecer a Marcelo Salirrosas, su excliente. Las solicitudes se habrían dado en una cena y en el marco de sesiones del Consejo de Ministros.

“No hay ninguna fuente veraz. Los audios han sido alterados y no se puede acreditar autenticidad. No he cometido ningún acto ajeno a mi ética, a mi moral, ningún acto delictivo [...] No admito el contenido de estos audios”, manifestó Santiváñez ante el Parlamento.

Y a pesar de que inicialmente refirió que se iba a someter a los peritajes, luego el ministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que ha existido una vulneración al debido proceso y que “esas pruebas ya son nulas porque se ha roto toda la cadena de custodia”, en referencia al último audio sobre “El Diablo”.

(Foto: Britanie Arroyo | El Comercio)

Esto al señalar que las grabaciones fueron entregadas a los medios de comunicación sin que antes se haya deslacrado el sobre donde estaba el USB que los contenía.

En ese sentido, Santiváñez dejó entender que no asistirá al peritaje de voz, con el objetivo de no convalidar estas acciones, que él considera nulas.

“Si una persona va y asiste a un examen, el código señala que es convalidación de todos esos actos nulos, eso ya forma parte de estrategia de defensa y decisión de mis abogados”, manifestó.

Santiváñez negó que haya estado involucrado en un presunto favorecimiento a “El Diablo” y refirió que él renunció a todos sus patrocinios en noviembre del 2023. Sin embargo, el Ministerio Público tiene un conjunto de comunicaciones del ministro con la familia de Marcelo Salirrosas cuando fue jefe de Gabinete Técnico del Mininter, viceministro de Orden Interno e incluso ministro del Interior.

Un discurso contra la Fiscalía y la prensa

El censurado exministro del Interior apeló a un discurso de victimización y ataque en contra del Ministerio Público, de los medios de comunicación y de periodistas.

Santiváñez sostuvo que “al sector caviar” no le gusta lo que hizo en el Ministerio del Interior ni lo que viene realizando en el sector Justicia y Derechos Humanos, entre ellos el análisis para que el Perú se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añadió que por ello “utilizan todo un aparato de red criminal” para generarle una serie de investigaciones.

Mencionó que en los últimos días fue notificado de dos nuevas pesquisas por parte de la Fiscalía de la Nación, una por haber dado “liebres” (policías en moto que abren el paso) a magistrados del Tribunal Constitucional, vicepresidentes del Congreso y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y también por la compra de autos de lujo para los altos mandos de la Policía Nacional.

El exasesor presidencial enarboló una hipótesis, a través de la cual, acusó al Ministerio Público, a los programas dominicales y a los reporteros de estos de actuar como “una organización criminal”.

“Utilizan un aparato de organización criminal: tienen un dominical que hace pública la noticia, un fiscal que el lunes arma ‘notitia criminis’, luego un juez dicta una medida y nuevamente el dominical hace esto público. Todo ese ese el recorrido, son los mismos programas, los mismos periodistas, los mismos jueces, las mismas medidas”, expresó.

Santiváñez, además, se reafirmó en su denuncia penal en contra de periodistas de “Punto Final”, de Latina Televisión, al indicar que “siempre fui respetuoso” de la libertad de expresión, pero que “nadie puede tolerar el libertinaje de expresión”. Agregó que, durante 26 semanas de manera consecutiva, los programas dominicales emitieron 78 reportajes en su contra.

En otro momento, el titular de Justicia dijo que no renunciará al cargo de ministro de Justicia, porque se somete a la fiscalización del Congreso. Esta respuesta se dio luego de una pregunta del congresista Edwin Martínez (no agrupado), quien solo fue a la Comisión de Fiscalización para atacar a la prensa, decir que Santiváñez fue injustamente censurado como ministro del Interior y darle la mano al abogado para luego retirarse.

El titular de Justicia y Derechos Humanos se retiró del Congreso sin responder a preguntas de la prensa.

La Fiscalía de la Nación investiga a Santiváñez por tres hechos: tráfico de influencias al personal y magistrados del Tribunal Constitucional; tráfico de influencias vinculado al presidente del INPE; y tráfico de influencias vinculado a Arana.

“No reconozco este audio”

Más temprano, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, también se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde dijo que “no reconozco este audio” y señaló que ya ha declarado ante el Ministerio Público “en calidad de testigo” en la investigación por presunto tráfico de influencias en contra de Santiváñez.

“No tengo responsabilidad política, jurídica, ni de ningún tipo y, evidentemente, no reconozco este audio”, sostuvo Arana. Añadió que no ha tenido contacto con Marcelo Salirrosas y rechazó haber tramitado algún beneficio para él u otro interno.

El primer ministro también dirigió sus críticas al Ministerio Público, al sostener que desde esta institución se quiere utilizar esta historia “como un distractor”.

“No se debe permitir que algunos fiscales se presten a construir agendas políticas que afectan la gobernabilidad, ya estamos hartos de que quieran destruir nuestra democracia”, subrayó, para luego señalar que el país debe ir hacia una reforma de justicia.

(Foto: Congreso)

Arana también defendió la designación de Santiváñez como ministro de Justicia, luego de admitir que él conocía desde hace siete meses sobre la existencia de las grabaciones en torno a “El Diablo”.

“¿Por qué fue designado Santiváñez? Él ha demostrado capacidad jurídica, experiencia en la gestión pública, compromiso con las políticas de este gobierno y me queda claro que una persona que demuestra y se adhiere a la política de este gobierno debe formar parte de este Gabinete”, manifestó.

Al ser cuestionado por el rosario de investigaciones fiscales que pesan sobre el ministro de Justicia, el jefe del Gabinete respondió “quien esté libre de culpa que tire la primera piedra”. “Cualquier funcionario público, cualquiera sea su cargo puede ser sometido a una denuncia y eso no significa que exista una ausencia de idoneidad”, complementó.

El primer ministro, además, subrayó que “existe un compromiso de la presidenta con la tarea que realiza cada uno de los ministros”, al responder si tras los audios Boluarte respalda la continuidad suya y de Santiváñez.

Completaron las firmas para la censura

La congresista Susel Paredes (Bloque Popular Democrático) informó, a través de su cuenta de X, que su bancada completó las firmas requeridas para presentar la moción de censura en contra de Santiváñez, “porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera”. “¡Santivañez, otra vez, te vamos a censurar!”, agregó.

Hemos conseguido ya las firmas de la moción de censura contra el ministro de justicia, porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera!

¡Santivañez, otra vez, te vamos a censurar! #FueraSantivañez pic.twitter.com/Qtqmbhl3I3 — Susel Paredes (@suselparedes) September 17, 2025

La moción, promovida por Paredes, ha sido respaldada por representantes del Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Renovación Popular, Honor y Democracia, Perú Libre, Somos Perú, Podemos Perú y no agrupados. En total, suman 34 las firmas (cuando se requieren 33 rúbricas).

Fuentes cercanas a la bancada de Bloque Democrático Popular indicaron que Paredes presentaría la moción de destitución el viernes. Esta se vería en el pleno, tras la semana de representación, que va entre el 22 y 26 de setiembre.

A su turno, la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Popular Democrático) calificó como “triquiñuelas insostenibles” las respuestas que brindó Arana ante la Comisión de Constitución. “Hasta el momento 15 congresistas firmamos la censura [contra el primer ministro]. No toleramos que el cargo público sea usado para favorecer a un delincuente”, escribió.

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, el parlamentario Edward Málaga (no agrupado) recordó que esta semana el Congreso celebra su aniversario 203 y que, en ese contexto, “no podemos claudicar a nuestra labor de fiscalización y control político”. “Lamento mucho las declaraciones del presidente del Congreso minimizando esta crisis mayúscula”, manifestó.

El último lunes, el presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), calificó el caso de “El Diablo” como “un tema secundario”.

“Para nosotros es un tema secundario en este momento. Lo más importante es hablar del tema de la reforma de pensiones”, dijo a la prensa.

Málaga acusó a la Mesa Directiva, dirigida por José Jerí (Somos Perú), de pasar por “agua tibia” estos audios y no aceptar las mociones para invitar a Arana y Santiváñez al pleno.

En respuesta, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), solicitó al parlamentario no agrupado que retire sus palabras. Agregó que existen procedimientos y que no han pasado por agua tibia nada.

A su turno, Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre) dijo que las grabaciones difundidas por “Panorama” revelan “lo corroído” que está el Ejecutivo. “El ministro Santiváñez ha convertido el gobierno en un espacio de perdida de legitimidad. ¿Qué mensaje le damos al país si estos dos ministros cuestionados permanecen en sus cargos como si nada ocurriera?”, indicó.

Taipe Coronado adelantó que Perú Libre firmará las mociones de censura en contra de Arana y Santiváñez. En el caso del primero, ya lo hicieron, aún falta que suscriban la que es en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos.

A través de su cuenta de X, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) criticó la presentación de Santiváñez y lo acusó de utilizar “cortinas de humo” para no responder.

“El ministro Santiváñez niega audios y acusa persecución, pero no responde nada. Lanza ‘cortinas de humo’ con El Frontón y cuando le pregunto si postulará el 12 de octubre, ‘aún lo piensa’. No negó su candidatura. ¡El libreto es claro: victimizarse para candidatear!”, tuiteó.

“En otro gobierno, esto hubiera significado una censura”

El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor dijo que le sorprende la postura que han adoptado algunos parlamentarios en defensa de Arana y Santiváñez, incluso señalando que el audio entre los dos ministros pudo haber sido generado por inteligencia artificial. Además, señaló que existe una contradicción, en el sentido de que el jefe del Gabinete ha señalado que no reconoce la grabación, mientras el titular de Justicia dice que esta ha sido manipulada.

“El presidente del Congreso ha dicho que este tema es de segundo orden. Es impresionante la clase de parlamentarios que tenemos, que no hacen control político. En otro gobierno, esto hubiera significado una censura”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Jiménez Mayor cuestionó que Santiváñez niegue todo y acuse manipulación del audio, pero a la vez “no se someta a una prueba pericial”.

El también exministro de Justicia y Derechos Humanos consideró que Arana y Santiváñez han desnaturalizado el artículo 39 de la Constitución, que establece que los altos funcionarios del Estado deben velar por el interés general. “Pero estos señores velan por su interés particular. A mí, me sorprende que el primer ministro no haya deslindado [de Santiváñez]”, criticó.

El ex jefe de Gabinete Ministerial estimó que Arana y Santiváñez deben ser censurados, porque sus argumentos no van más allá de decir “no es mi voz”.

“No es la primera vez que el señor Arana está involucrado en tramas de conversaciones comprometedoras, tiene una investigación por el Caso Los Cuellos Blancos”, acotó.

El exministro de Trabajo y excongresista Juan Sheput afirmó que las respuestas del primer ministro y titular de Justicia fueron “predecibles”, que se han dedicado a desconocer los hechos y a plantear una campaña en su contra. “Es decir, el mismo libreto, en ningún caso han hecho un deslinde [...] Creo que esta presentación debe haber dejado insatisfecho a cualquier congresista decente”, complementó.

En diálogo con este Diario, Sheput indicó que, con la exposición de ambos ministros en el Congreso, las bancadas ya pueden ir directamente con su censura.

(Foto: Archivo GEC)

“Se debe votar la censura, es imprescindible [la destitución] de ambos ministros. De no hacerlo, el Congreso generaría un nefasto precedente”, remarcó.

También advirtió que el ataque de Santiváñez a la prensa, al incluirla en una presunta organización criminal que funcionaría al interior de la fiscalía, genera un peligro latente a la libertad de expresión en el país.

“Es completamente irresponsable que el asesor legal del Gabinete y el vocero jurídico del gobierno tenga este tipo de discursos, le hace un tremendo daño al sistema de justicia y a la libertad de prensa en el Perú”, acotó.

Más información

Santiváñez dijo que aún no ha tomado la decisión sobre una eventual postulación en las elecciones generales de 2026. “Es una decisión que vincula a mi entorno familiar, la tomaré oportunamente, si lo considerara pertinente”, respondió. El ministro de Justicia milita en el partido Progresemos.