La congresista Lady Camones (APP), quien fue presidenta de la Comisión de Presupuesto en el periodo 2024-2025, negó que se haya considerado algún tipo de aumento para diputados y senadores para el siguiente periodo, tal y como se planteó en la Comisión de Constitución.
“Nosotros en el presupuesto que solicita el Congreso, que por ley la comisión está obligada a aprobarlo, no se consideró ningún aumento”, explicó ante la prensa este viernes.
En la propuesta de reglamento para el Congreso bicameral, que iba a ser puesta a debate en la Comisión de Constitución presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), y tal y como pudo conocer El Comercio, se había incluido la posibilidad de aumentar a más de S/ 42 mil la remuneración para diputados y senadores desde julio del 2026.
Ante los cuestionamientos y los pronunciamientos de bancadas como APP y Renovación Popular contra esta iniciativa, lel planteamiento fue modificado y se retiró esa posibilidad que buscaba igualar el sueldo de legisladores con el de jueces supremos.
“Definitivamente no estoy de acuerdo con esto y nosotros como bancada de APP hemos manifestado nuestra oposición a esa propuesta. Tengo entendido que ya ha sido retirada. No tendríamos que estar comentando algo ya finiquitado”, explicó Camones.
