Lady Camones fue presidenta de la Comisión de Presupuesto en el periodo 2024-2025. (Foto: Congreso)
Lady Camones fue presidenta de la Comisión de Presupuesto en el periodo 2024-2025. (Foto: Congreso)
Redacción EC
Redacción EC

La congresista (APP), quien fue presidenta de la Comisión de Presupuesto en el periodo 2024-2025, negó que se haya considerado algún tipo de aumento para diputados y senadores para el siguiente periodo, tal y como se planteó en la .

“Nosotros en el presupuesto que solicita el Congreso, que por ley la comisión está obligada a aprobarlo, no se consideró ningún aumento”, explicó ante la prensa este viernes.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
LEE TAMBIÉN: Una bancada “mixta” y la suspensión del presidente: las otras novedades del predictamen que planteaba aumentar el sueldo a congresistas

En la propuesta de reglamento para el Congreso bicameral, que iba a ser puesta a debate en la Comisión de Constitución presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), y tal y como pudo conocer El Comercio, .

Ante los cuestionamientos y los pronunciamientos de bancadas como APP y Renovación Popular contra esta iniciativa, que buscaba igualar el sueldo de legisladores con el de jueces supremos.

“Definitivamente no estoy de acuerdo con esto y nosotros como bancada de APP hemos manifestado nuestra oposición a esa propuesta. Tengo entendido que ya ha sido retirada. No tendríamos que estar comentando algo ya finiquitado”, explicó Camones.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC