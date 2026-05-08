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Lady Camones dijo que no debe proceder un indulto a favor de Pedro Castillo por su condena por golpe de Estado. (Foto: Congreso)
Lady Camones dijo que no debe proceder un indulto a favor de Pedro Castillo por su condena por golpe de Estado. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo que “de ninguna manera” se debería otorgar un indulto a favor de Pedro Castillo, actualmente condenado en primera instancia por el golpe de Estado de diciembre del 2022, y dijo que se debe exhortar a José María Balcázar que no tome esta decisión.

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