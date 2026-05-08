Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo que “de ninguna manera” se debería otorgar un indulto a favor de Pedro Castillo, actualmente condenado en primera instancia por el golpe de Estado de diciembre del 2022, y dijo que se debe exhortar a José María Balcázar que no tome esta decisión.

En declaraciones a la prensa tras la sesión de la subcomisión de este viernes 8 de mayo, Camones recordó que el exmandatario está preso con una “sentencia que ha sido apelada” por el golpe de Estado, algo que atentó contra la democracia del país.

“Ningún presidente, tenga simpatías o no por el expresidente Castillo, debería indultarlo cuando lo que ocurrió fue un atentado directo contra el país”, resaltó para luego dirigirse al presidente Balcázar porque, en las condiciones actuales y sin una condena firme porque esa sentencia está en apelación, no podría aprobarse esta gracia presidencial.

“Si Pedro Castillo desiste de la apelación y procede la sentencia a quedar firme, sí estaría cumpliéndose. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y exhortar y pedir al presidente Balcázar que de ninguna manera podría otorgar el indulto a una persona que ha intentado afectar directamente la democracia en el Perú”, resaltó la congresista.

El Ministerio de Justicia oficializó la actualización de sus representantes mediante la Resolución Ministerial 172-2026-JUS el pasado 5 de mayo. La norma designó a Magno García Chávarri como el nuevo presidente del grupo técnico. Ivar Calixto Peñafiel, Lesli Gonzales Cabanillas y Martín Salgado Arroyo completan la lista de integrantes del sector justicia. Estos funcionarios proponen los indultos y conmutaciones de pena al presidente interino José María Balcázar.

El Ministerio de Justicia rechazó ayer los rumores sobre un posible indulto inmediato para el expresidente Pedro Castillo. La institución calificó esa información como falsa y tendenciosa en un comunicado público. El sector explicó que el cambio de comisionados ocurrió tras la renuncia de un miembro anterior por una oferta laboral. La entidad afirmó que cumple su obligación legal de mantener operativa a la comisión con todos sus miembros.