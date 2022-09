La saliente presidenta del Congreso de la República, Lady Camones (Alianza para el Progreso), aseguró que algunas bancadas le ofrecieron no votar por su censura a cambio de no atender algunos proyectos de ley, como el que derogó el decreto supremo que modifica el estatuto de la Derrama Magisterial.

En diálogo con Canal N, indicó que si hubiese atendido dichas peticiones, tal vez se quedaba en el cargo, pero indicó que se siente “tranquila” por haber sido censurada sin ceder a dichos planteamientos.

“Yo hubiese podido quedarme en el puesto si hubiese accedido a algunos pedidos que me hicieron. Me ofrecían que haga determinadas cosas a cambio de votos. Siempre voy a ser fiel a mis principios, no le voy a fallar al Perú. Estoy con la frente en alto y estoy tranquila porque he sido censurada por no haber cedido a algunas peticiones que definitivamente nunca las hubiera atendido”, expresó.

“[Me ofrecían] que no atienda algunos proyectos de ley, que los archive. [Por ejemplo], Derrama Magisterial. Suficiente con eso, allí son 9 votos”, añadió, dejando entrever que se trataría del Bloque Magisterial.

Declaraciones de Lady Camones. (Video: Canal N)

Asimismo, la parlamentaria dijo que aún no ha conversado con el líder de APP, César Acuña, pero consideró que debería “reconocer sus errores” y pedir disculpas no a ella, sino al país tras la difusión de los audios.

“No hemos conversado, pero creo que sí es indispensable que lo hagamos. Uno se puede equivocar, pero habla o dice mucho de uno el hecho de reconocer sus errores y pedir las disculpas si el caso lo amerita. Creo que el ingeniero debería pedir disculpas, más que todo al Perú”, subrayó.

Camones Soriano también hizo un mea culpa y dijo que debió haber pedido licencia a su partido una vez que asumió la presidencia del Congreso. “Estando con licencia yo hubiese evitado asistir a estas reuniones”, aseveró.

Finalmente, la saliente titular de la presidencia de la Mesa Directiva indicó que ha solicitado el informe técnico que originó la expulsión de su colega Heidy Juárez, a fin de tomar las acciones del caso.

“[Dice] que la grabación se hace específicamente del lugar que ella ocupaba. No mencionan a Heidy Juárez. Han ido los peritos al local y determinaron que en ese lugar había sido”, sentenció.

REVISA AQUÍ | JEE Lima Centro concede un día de plazo a Aníbal Torres para brindar sus descargos por neutralidad