— La Comisión Permanente aprobó acusar a la ex primera ministra Betssy Chávez por rebelión y conspiración. ¿Cuáles son los elementos que respaldan esta medida?

Ya se ha terminado la investigación [dentro del Congreso] sobre la denuncia que realizó la fiscal de la Nación respecto a la participación de la señora Betssy Chávez en el golpe de Estado que dio el hoy expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. [Hubo] una participación directa [de la ex primera ministra], ella estuvo en el momento en que Castillo dio su mensaje a la Nación, realizó actos de coordinación con la prensa, cuando evidentemente esto no es una función que le compete al presidente del Consejo de Ministros, estas autoridades tienen asesores, una jefa de imagen. A ella se le ha visto haciendo actos que no le corresponden.

— ¿Y cuál de estos elementos es el que la SAC considera más grave?

Las declaraciones que han dado las personas que estuvieron presentes ese día, por ejemplo el exministro Huerta ha sindicado a Chávez, que ella y Aníbal Torres son los artífices de haber planificado este hecho [la ruptura del orden democrático]. Y la reportera de TV Perú que transmitió el mensaje también indica que ella le explicó que lo que venía [tras el golpe de Estado] eran elecciones, y que debía sacar el decreto que ejecutaba todo el discurso que Castillo había ofrecido.

"A nivel político, el Congreso no determina la existencia de un delito, sino que con indicios se puede levantar la inmunidad para que esa investigación penal la realice la Fiscalía de la Nación"

— El exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez ha referido que la denuncia en contra se basa en la frase “por el bien del país”, que según Huerta le dijo a Castillo, tras el golpe de Estado. Pero el ex titular del Interior se ha desdicho. ¿Existen otros factores que comprometan al congresista de Juntos por el Perú en la trama del 7 de diciembre?

Bueno, la cercanía, él ha sido una persona muy allegada al entorno de Castillo, una persona de su confianza indica, en declaraciones, que el día anterior al mensaje, estaba en una reunión planificando su defensa ante la moción de vacancia. Obviamente, al denunciar a Sánchez por conspiración, no significa que porque no aparezca en un video, no haya participado, la conspiración necesita de actos preparatorios y eventualmente se considera que él ha participado. A nivel político, el Congreso no determina la existencia de un delito, sino que con indicios se puede levantar la inmunidad para que esa investigación penal la realice la Fiscalía de la Nación.

—Huerta ha responsabilizado a Chávez y a Aníbal Torres por el golpe de Estado. ¿Qué tan importante es este testimonio?

Él [Huerta] ha estado cerca el día de mensaje, estuvo con el expresidente, es un testimonio que para la Comisión Permanente ha sido bastante importante para determinar la votación a favor del levantamiento del antejuicio [a Chávez, Sánchez y al mismo Huerta].

—¿Cuáles son los pasos que siguen, tras la aprobación de la acusación constitucional en la Comisión Permanente?

Ya habiendo sido aprobada [la denuncia constitucional] en la Comisión Permanente, se tiene que citar al pleno, que si no me equivoco será el miércoles de la próxima semana, a fin de que el hemiciclo vote este caso.

—¿Por qué se ha sugerido la suspensión de Chávez y Sánchez de sus cargos de congresistas?

El pedido lo sustentaron los congresistas Yarrow y Bazán para que se incluyan en las sanciones que no solo se le levante la inmunidad, sino también imponer una suspensión, en tanto dure el proceso, esto para que no afecten el proceso de investigación, porque siendo congresistas en funciones, con el poder que esto conlleva, pueden ejercer presiones que podrían obstruir o impedir que la pesquisa se haga como debe de hacerse.

—Si la suspensión a Chávez y Sánchez pasa los 120 días, ¿se convocará a sus accesitarios?

Si se da la suspensión, lo que se entiende dentro del Congreso es que se va a llamar a los accesitarios, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar la investigación.

—La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra Chávez, tras la difusión de un video en “Panorama”, donde pide su inhabilitación por 10 años. ¿La SAC tiene listo el informe de calificación? ¿En cuánto tiempo se resolvería esta causa?

No, todavía [no está listo el informe de calificación], porque estamos viendo el caso del golpe de Estado, esta denuncia ha entrado hace una semana y media, ni hemos dado cuenta. Espero que luego de la semana de representación y superada la crisis [climática] que azota a nuestro país, especialmente a las regiones, yo soy de Áncash, se pueda ver esta denuncia y otras que se han presentado.

—¿Cuál es su reflexión respecto a la situación de Chávez?

Inicialmente, Betssy Chávez aparentaba ser una mujer con una postura mesurada, realizaba una crítica responsable. Lamentablemente, después conocimos otra cara de Chávez, mucha soberbia, es una persona que considero es inmadura, no tiene control de sus emociones. Ella podría ser buena política si manejara esos apasionamientos que te pueden llevar por el mal camino. Ella eligió un camino equivocado y desperdició las capacidades o las virtudes que como política podía tener.

—La Comisión Permanente tenía previsto abordar el último viernes la denuncia constitucional contra la excongresista aprista Luciana León. ¿Por qué ha demorado tanto la resolución de este caso?

El abogado de León, como siempre, ha estado solicitando tiempo, porque indicó que el expediente es bastante amplio y que requería tiempo para poder evaluarlo. Luego ha dicho que no podía estar presente el viernes [de hace dos semanas], porque tenía una audiencia que se le cruzaba. El presidente del Congreso optó por citarlo el viernes 17 de marzo, pero al haberse adelantado la semana de representación por la crisis de los desastres naturales, se le va a citar para esta semana.

Yo no puedo hablar de gestiones anteriores, yo he asumido la presidencia de la SAC a fines de setiembre del año pasado, y hemos terminado el caso de León a fines de diciembre último. Luego hemos tenido que esperar un tiempo para que se cite a Comisión Permanente, pero eso ya es una responsabilidad de la Mesa Directiva. Hasta el momento se ha dado la citación, pero no la sesión. Yo respondo por mi trabajo, no por el de los anteriores presidentes.

“Me parece que un plazo de tres meses no es para estar pensando en sacar a Otárola”, afirmó Camones. (Foto: Britanie Arroyo | El Comercio)

—El último martes, en una nueva sesión de la Comisión de Constitución, usted y el congresista Salhuana votaron en contra del dictamen de adelanto de elecciones para diciembre de 2023. El líder de su partido, César Acuña, había dicho que respaldaba esta opción. ¿No existe una contradicción dentro de APP?

No, porque mi posición siempre ha sido, yo no estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, ni he estado antes ni he estado ahora ni estaré más adelante. Es mi decisión, respeto la posición de la bancada, le hice conocer [mi postura] a presidente de mi partido [César Acuña]. Y el voto en contra en la Comisión de Constitución, al que se sumó Salhuana, se debe a que la propuesta es inviable, hacer elecciones para este año, ya lo dijeron las tres instituciones del sistema electoral que es prácticamente irrealizable, es una decisión acelerada de querer hacer elecciones en un contexto que no es el ideal. Aún estamos viviendo un clima de conflicto en nuestro país.

En tanto el país no entre a un clima de pacificación, cualquier decisión que se tome sobre elecciones, si se aprueba ir a elecciones [adelantadas], los resultados no van a ser lo que el Perú espera, nosotros necesitamos prepararnos para ello, hay que hacer algunas reformas, hay que ver el tema de la conformación de los partidos, y fortalecer requisitos para quienes postulen garanticen idoneidad.

—Y si la propuesta fuera para ir a elecciones generales en abril de 2024, ¿usted la apoyaría?

Cuando se dio la anterior propuesta para abril de 2024, yo voté a favor. Lamentablemente, todo lo que ocurrió después ha sido un desgaste no solo para el Congreso, sino también para la población, de idas y venidas, de acuerdos y desacuerdos, donde finalmente no hemos llegado a nada. Yo considero que no podemos tener al país en ese juego de hoy sí y mañana, no. Esto ahuyenta a las inversiones, genera un clima de inestabilidad social, yo prefiero no hablar de un tema de elecciones y comenzar a trabajar articuladamente con el Ejecutivo para atender las demandas de la población, más aún hoy que atravesamos esta crisis [por las lluvias]. No es momento de estar hablando sobre un adelanto de elecciones.

—Las bancadas de Acción Popular y de Renovación Popular han sincerado su postura, en el sentido, de que no apoyan ningún tipo de adelanto de elecciones. ¿APP irá también por ese camino?

Yo no puedo hablar a nombre de mi bancada, mi postura es no ver más el adelanto de elecciones, se nos eligió hasta el 2026, y la Constitución establece [que debemos seguir], no puede ser que porque haya un grupo de violentistas en la calle nosotros tengamos que ceder. Ya se ha hecho antes, se pretende hacer ahora, es una gran afectación a la democracia en el país, y en eso hay responsabilidad de los partidos políticos, de los candidatos, y de la misma población que elije a sus representantes y luego se desanima, es momento que la población aprenda a votar, que nos eduquemos electoralmente.

—En tres meses el Congreso no ha sido capaz de llegar a un consenso para salir de la crisis, ¿qué tipo de autocrítica debe realizar este poder del Estado?

Yo creo que [la salida a la crisis] no parte solamente de la decisión del Congreso, sino también del Ejecutivo, principalmente de este último, yo lamento que dentro de este grupo de manifestantes no hayamos tenidos líderes visibles con los cuales el gobierno y el Legislativo se puedan sentar para buscar estrategias de solución. Y los congresistas de las zonas que aún están en conflicto tampoco han servido de puente o de mediadores.

—Mi pregunta iba más orientada a lo que sí puede hacer el Congreso, como definir si hay o no un adelanto de elecciones…

Particularmente, no creo que un adelanto de elecciones cree un escenario de solución para los problemas que aquejan al Perú, sino hace rato fuéramos un mejor país, ya hemos vivido este tipo de situaciones. Entonces, no es la solución para el país, repito hay que trabajar en reformas, fortalecer a los partidos y que estos den mejores cuadros y opciones para que la población elija. Y que los ciudadanos aprendan a elegir bien.

El Congreso, haciendo un mea culpa, tiene que trabajar de cara a la población, tenemos que empezar a gestionar, a sacar leyes que sean en beneficio de ciudadanía, como la reactivación de la economía, y de la agricultura, que hoy está golpeada. Tenemos que dar soluciones a la gente que casi lo ha perdido todo, el sur sigue en conflicto, y el norte está afectado por este fenómeno climático.

—Y si el Legislativo no llega a un acuerdo para el adelanto de elecciones, ¿cuál es la salida que avizora?

Trabajar, qué otra salida podría ser, tenemos que trabajar y visibilizar nuestro trabajo, atender necesidades, trabajar en acuerdo con el Ejecutivo, sacar proyectos de ley de cara a resolver los problemas de quienes menos tienen hoy en día. Repito, hoy vivimos un escenario mucho más complicado que hace 15 días atrás.

— El Parlamento, en medio de la crisis que ha dejado casi 50 muertos en enfrentamientos, ha realizado compras de pasajes para viajes internacionales, la licitación para un lujoso buffet y el concurso para la renovación del hemiciclo que incluía el cambio de alfombras. ¿No está el Congreso desconectado de la realidad?

A ver, este Congreso tiene un área administrativa que se encarga de los procesos que tú acabas de mencionar, el manejo administrativo del Congreso no depende de los congresistas, depende de las decisiones que se tomen en sede administrativa, el oficial mayor es una especie de gerente general del Parlamento, y recae en él el manejo administrativo y operativo del Congreso. Nosotros, como congresistas, no suscribimos contratos ni para pasajes ni bufetes, entre otros.

Sobre el tema de la compra de pasajes al extranjero, se dan estos pasajes cuando hay actividades donde el Perú tenga que se representado. Por ejemplo, yo soy miembro del Parlatino, que es un foro que convoca a congresistas de diferentes países de América Latina, donde se toman decisiones sobre salud, lucha contra el terrorismo, diferentes temas, entonces el Perú está representado en el Parlatino y cuando este convoca a una sesión, vas y participas. Muchas veces las decisiones macro ayudan al país a resolver algunos problemas. El Perú no puede estar aislado de otros países, quizás la crítica debe ir por los viajes que realizan los congresistas y no rinden cuentas públicas, o no presentan un informe.

—Si el Parlamento decide adelantar las elecciones para el 2024, ¿quién sería el candidato de APP? ¿César Acuña volvería a postular?

Esa es una decisión que no la conozco, es una decisión que se deberá tomar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, no sé si será Acuña, entiendo que no hay una decisión sobre ello. Ahora hay que recordar que Acuña es gobernador regional de La Libertad y que su periodo termina en el 2026 y que él ha manifestado que va a culminar su administración, lo que es responsable.

"El hecho de que haya subprefectos que estén afiliados a APP no quiere decir que seamos aliados o que estemos cogobernando con Boluarte"

—De los 45 subprefectos designados por el gobierno de Boluarte y que pertenecen a un partido político, 27 están afiliados a APP. ¿Son realmente un partido de oposición al Ejecutivo?

Nosotros somos una oposición responsable, que si tiene que apoyar alguna decisión del Ejecutivo que sea beneficiosa para el país, obviamente que lo vamos a hacer, y si tenemos que criticar algunas acciones que están en contra del Perú también lo vamos a hacer. El hecho de que haya subprefectos que estén afiliados a APP no quiere decir que seamos aliados o que estemos cogobernando con Boluarte. APP tiene cerca de 300 mil afiliados a nivel nacional, entonces, que 27 sean subprefectos, se les debe preguntar a ellos cómo llegaron ahí. Imagino que estos señores cumplen con los requisitos.

—Un sector del Congreso está buscando presentar una moción de censura en contra del ministro del Interior, Vicente Romero. ¿Cuál es la postura de su bancada al respecto?

No la hemos conversado aún.

—Fuerza Popular ha presentado una moción de interpelación en contra del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, tras la muerte de seis soldados en el río Ilave (Puno). ¿Debe ser censurado? ¿Por qué?

Primero tenemos que escucharlo, yo estoy de acuerdo siempre con las interpelaciones porque es un momento importante que tienen los ministros a efectos de dar respuesta al Congreso. Y luego de escucharlos, ahí recién uno puede tomar la decisión si es que se apuesta por una censura o no.

—¿Alberto Otárola ya cumplió su ciclo en la PCM?

Estamos hablando de tres meses, tres meses de gestión, creo que si nosotros deseamos fortalecer la democracia en nuestro país deberíamos apostar primero por respaldar posiciones de autoridades ministeriales, en este caso de PCM, que sean para solucionar problemas. Hasta el momento, la crítica que tienen la presidenta como el primer ministro es que los acusan de todas las muertes que han ocurrido [en las protestas]. Es importante que se pueda y se deba investigar pronto, y tener las respuestas. Me parece que un plazo de tres meses no es para estar pensando en sacar a un primer ministro.