La congresista Lady Camones (APP), se mostró a favor de que el Gobierno ingrese a la fuerza a la Embajada de México en el Perú para proceder con la detención de Betssy Chávez, tras la decisión del Poder Judicial de dictarle 5 meses de prisión preventiva en el proceso por el golpe de Estado.

“A mi parecer sí. Hay que sentar un procedente para que cualquier político en el Perú no aduzca que hay persecución política cuando realmente se trata de una posible comisión de delitos”, dijo ante la prensa este viernes cuando se le preguntó si estaba a favor de que se ingrese a la embajada donde permanece Chávez Chino.

Horas antes, el Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra la exministra de Pedro Castillo por haber infringido sus reglas de conducta al acudir a la Embajada de México donde recibió asilo y espera que el Gobierno tome una decisión sobre su solicitud de salvoconducto para abandonar el país.

Cuando se le reiteró la pregunta sobre un ingreso forzoso a dicho inmueble, Lady Camones insistió: “Debería. Ya tenemos presidentes de otros países, así que aquí hay que hacer respetar la soberanía y autonomía de nuestro país”.

La congresista destacó que el Perú tiene que hacer respetar su soberanía y autonomía y reiteró en varias oportunidades que Betssy Chávez no es perseguida política, por lo que el Gobierno debería tomar todas las decisiones para que ella sea sometida a la justicia.

De otro lado, evitó calificar como tardía la decisión del Poder Judicial de dictar la prisión preventiva, cuando ella ya se encuentra asilada en la embajada. “Lo importante es que ya se dio y hay que exigir que procesa y se ponga a derecho”, comentó.