La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, dialogó con El Comercio sobre el primer semestre de la gestión del actual Parlamento, marcado por el “ruido político” que atribuye principalmente al Ejecutivo. Para la legisladora de Alianza Para el Progreso, es clave para una futura mejor relación entre ambos poderes que comiencen a convocarse a los mejores cuadras para asumir puesto, entre ellos la propia Presidencia del Consejo de Ministros, donde sugiere a alguien de centro.

Camones también se refirió a la frustrada moción de vacancia de Patricia ChirInos, su compañera en la Mesa Directiva, y como su anuncio la sorprendió tanto a ella como a María del Carmen Alva. Si bien votó en contra de admitir esa moción a debate, asegura que la bancada de APP sería las primera en presentar otra si se conocen lo que considera indicios creíbles de que Pedro Castillo esté involucrado en actos de corrupción, al tiempo que niega una alianza de su partido con el Ejecutivo.

—¿Cómo primera vicepresidenta del Congreso, qué balance hace de este primer semestre de gestión?

Nosotros como Congreso, como Mesa Directiva, siempre hemos tenido el claro propósito de trabajar para la población. Lamentablemente, hemos pasado por unas etapas no muy cómodas. Nos hubiera gustado, esta primera etapa, llegar a un nivel de coordinación, de consenso, de concertación con el Ejecutivo. En el escenario ideal, eso hubiese ayudado mucho, sobre todo, a que se cumplan los objetivos que la población espera.

Creo que falta mucho para llegar a ese nivel, no solo por la posición inicial y creo que casi permanente que ha tenido el Ejecutivo en contra del Legislativo, y de alguna manera, en casos puntuales, el Legislativo en esa posición contraria al Ejecutivo. Allí, tanto Ejecutivo como Legislativo, tenemos una lucha bastante ardua que combatir para llegar a ese nivel de colaboración, de trabajo consensuado, para trabajar por el pueblo.

—¿Esta relación entre Ejecutivo y Legislativo, de tensión constante, es algo heredado de los últimos años o ha ocurrido a partir de cómo se ha dibujado el escenario político en estos meses?

Es parte de ambas cosas: de un estilo de política lamentable que hemos heredado de gobiernos anteriores y también, en este nuevo gobierno, ese enfrentamiento entre izquierda y derecha que no ayuda en nada a la gobernabilidad. Algunos de los que estamos en una posición más de centro vemos que los puyazos vienen de ambos lados y que eso, lamentablemente, no ayuda este consenso que buscamos (…) El objetivo para todos debe ser el pueblo, más que nuestras bancadas.

—¿Lograron impulsar una agenda propia o todo lo que ha ocurrido ha sido más bien una reacción, acciones de control al Ejecutivo? Más que de proyectos o iniciativas del Congreso, lo que más se ha escuchado son interpelaciones, censuras, comisiones investigadoras...

Lamentablemente, el ruido político nos ha quitado mucho tiempo como para dedicarnos exclusivamente a lo que la población quiere, ¿no? No quiero decir con esto que no nos preocupemos por la población. De hecho, desde la Mesa Directiva siempre hemos tratado de apostar por ese diálogo con el Ejecutivo (...) pero sí hay que ser objetivos y darnos cuenta de que el Ejecutivo ha tenido, en la persona del presidente, desaciertos bastante graves y delicados para nosotros.

Dentro de las funciones que como Parlamento tenemos, el control político es algo a lo que hemos apelado en todo este tiempo. (…) En un momento tan crítico, necesitábamos que se designen a los mejores cuadros, no solo como ministros sino como altos funcionarios. El Ejecutivo ha ido de error tras error. Lamentablemente, ha sido una pérdida de tiempo, no se ha logrado avanzar en nada.

—¿La clave para que en los próximos meses puedan impulsar su agenda y un trabajo en conjunto con el Ejecutivo es evitar que se repitan escenarios de enfrentamiento?

La posición de fiscalizar ha sido como resultado de los errores y desaciertos que ha tenido el Ejecutivo. No es que uno amanezca y diga que va a hacer esto para molestar o bloquear alguna actividad del Ejecutivo, de ninguna manera (…) Tenemos que trabajar más en lograr aquellos objetivos, pero eso también va a requerir que el Ejecutivo comience a enmendar sus errores y convocar a los mejores cuadros.

—¿Qué esa relación sea más fluida podría venir de la mano con cambios en el gabinete?

Deberíamos, sí, reevaluar, gente que sea más proactiva, hay algunas carteras que son bastante importantes...

—¿Qué carteras?

En Interior, hasta ahora no veo que haya una respuesta a toda la crisis que estamos viviendo. Se ha desatado una ola de delincuencia (…) Nos gustaría que la cartera del Interior tenga una respuesta inmediata a lo que estamos viendo: el sicariato, la delincuencia. ¿Cuáles son las medidas que están adoptado?

—¿Un cambio de ministro?

No tanto de la persona, sino de la política del gobierno. Es importante que, siendo él [Avelino Guillén] recientemente designado, ya dé muestras de las actividades de control sobre la delincuencia.

—¿En el caso del ministro Energía y Minas, que está bastante cuestionado?

Yo sí pienso que debe haber un cambio en el Ministerio de Energía y Minas, hay casi nulo manejo en este sector, que es tan importante y es el que más conflictos sociales está generando.

—¿Y en la PCM sería conveniente? Hay versiones que apuntan a que el presidente estaría buscando un cambio...

Sería bueno, de repente, viendo qué nombres se están barajando (...) Se están voceando nombres que en lugar de calmar esos ánimos o de ayudar a que el Legislativo y Ejecutivo pueden llegar a ese consenso, esto vuelva a generar un tema de conflicto.

—¿Se refiere a un perfil como el que tuvo Guido Bellido?

Guido es colega, es una persona que siempre vamos a respetar, pero creo que no estaba preparado para el cargo. En esta primera etapa de su desempeño en el Ejecuto, lejos de lograr ese nivel de coordinación, llegó a un momento de conflicto total, de enfrentamiento total, de un Parlamento del cual él es parte. Ni siquiera por respeto a la institución por la cual él fue elegido tuvo la muñeca para poder manejar.

—¿Y si hay un cambio de la jefa de la PCM, cuál debería ser el perfil de la próxima?

Una persona que sea de consenso, que tenga la capacidad técnica para poder dirigir todas las carteras. Que sea conciliadora, concertadora, que tenga ese perfil de poder dialogar con todos los sectores, con el mismo Legislativo.

—¿Al margen de que sea de un partido o preferiría que sea independiente?

Preferiría que sea alguien independiente. Creo que lo que está trayendo a nosotros tanto conflicto es si eres de izquierda o de derecha. Creo que una persona de centro sería lo ideal para poder encaminar, coger el carro y sacar adelante nuestro país

—¿Una persona de centro sería ideal para la PCM?

A mi criterio, sí. Y que, obviamente, venga sin cuestionamientos (…) Evitemos gente que tenga denuncias, que tenga cuestionamientos por vinculaciones a grupos terroristas. Esto no ayuda para nada a nuestro país. Ningún peruano quiere eso para un premierato.

LA SOMBRA DE LA VACANCIA

—Cuando la congresista Patricia Chirinos anunció su moción de vacancia ¿Cómo lo tomó desde la Mesa Directiva?

Nos sorprendió y nos confundió. Maricarmen [Alva], horas antes, había estado en el Cade y había manifestado algo que era real: que no estaba y nunca estuvo en agenda un pedido de vacancia contra el presidente Castillo (…) Ese día, Patricia Chirinos le comenta a Maricarmen antes de que empecemos. Le dice: “quiero que me des unos minutos”. Ella le pregunta para qué y le dice: “voy a dar cuenta de los viajes que vengo haciendo y de lo que la gente me viene comentando” (...) Ella confía, le da la palabra, iniciamos y cuando ella dice lo que dijo, todos quedamos sorprendidos.

María y yo nos miramos, pensábamos que era un acuerdo de su bancada. Y pareciera que el conjunto de los congresistas pensaba que era un acuerdo de Mesa Directiva, cosa que hubiese sido terrible. Pero definitivamente no era nada conversado. Fue, como Patty lo dijo luego, una decisión muy personal que no tuvo el consenso ni el acuerdo con ninguna otra bancada ni con otros congresistas, ella lo hizo a título muy personal. En realidad, sorprendió ingratamente, porque consideramos que no era el momento ni la forma.

—Sin embargo, esa moción ganó tracción. Usted evaluó votar a favor y al final votó como casi todo el resto de su bancada, en contra. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza, la reunión con el señor César Acuña?

No es tanto como que haya cambiado de opinión, porque siempre fui muy precisa en que no estoy de acuerdo con la vacancia. Yo estaba de acuerdo con que se le cite al presidente para que él dé cuenta, porque, lamentablemente, de los tantos errores que puede tener el presidente, uno de los más graves para mí es que él no comunica (…) Era para mí muy importante que él acuda al Congreso y pueda dar cada uno de los descargos respecto a cada una de las acusaciones que pesan sobre él.

Ya en reunión de la bancada (…), por mayoría, se decidió no respaldar esta moción, bajo la condición de presentar una moción para que otorguen facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización para que se le cite. Bajo ese contexto, siempre se le va a citar al presidente para que dé sus descargos y también exhortar al Ministerio Público para que, respecto a todas las denuncias que conocemos, actúe de manera oportuna e inmediata. Lamentamos que el Ministerio Público no tome acción inmediata frente a tanta situación, tanta evidencia de posibles actos irregulares e ilícitos.

—¿Ha podido conversar con el nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización para ver cuándo sería esta citación al presiente?

No, porque recién ayer (jueves) se ha aprobado esto (…) Pero nosotros como bancada de APP somos los primeros interesados en que el presidente venga aquí al Congreso y dé cuenta de cada uno de los cuestionamientos que pesan sobre él. Voy a ser muy enfática en este tema: no existe un cogobierno entre nuestro partido, APP, ni mucho menos de nuestro líder, el ingeniero César Acuña, y el señor presidente de la República.

Es algo que se tiene que descartar y, particularmente, tengo que lamentar mucho todo el ataque que viene recibiendo el ingeniero Acuña (…) Lo conozco y sé que él está apostando porque el Perú salga adelante y voy a repetir lo que ha sido enfático en decirnos a nosotros: que será el primero, y nosotros seremos los primeros que, al conocerse ya las pruebas fehacientes respecto a las denuncias que pesan sobre Pedro Castillo, vamos a ser los primeros en luchar por pedir una vacancia.

Pero que sea realmente comprobada: que existan audios, que existan por ahí algunos testigos que indiquen que Pedro Castillo pueda estar recibiendo coimas o qué sé yo, tantas cosas que se están cuestionando. Se necesita no solamente indicios, sino también una prueba que realmente así lo acredite, para poder darnos cuenta que sí, efectivamente, Pedro Castillo no es la persona que necesitamos dentro de la Presidencia.

—¿En ese supuesto sí apoyarían una vacancia?

Claro que sí.

—En el supuesto de que...

Se compruebe que está cometiendo actos ilícitos.

—¿Comprobar a qué nivel?

Que exista evidencia. Si tú lees la moción que se presentó, indican que configura una incapacidad moral permanente el hecho de que designe funcionarios que no están capacitados. El tema de la incapacidad moral es una ventana demasiada amplia, lo que a ti te puede parecer inmoral, a mí no. Nosotros consideramos que era un exceso, que ninguno de los puntos sobre los que estaba establecida esta moción configuraba una incapacidad moral permanente. Al día de hoy, conocemos muchas más cosas y, lamentablemente, pareciera que van a seguir saliendo más.

Ni el partido ni mucho menos la bancada de APP se va a prestar para apañar este tipo de situaciones. Si el presidente dice ser honesto, considera que está haciendo las cosas bien, debe encontrar la fortaleza en su verdad y acudir al Congreso a dar cuenta de cada una de las cosas que se están diciendo sobre él. Caso contrario, si las cosas siguen avanzando, seremos nosotros quienes apostaremos por una vacancia, porque consideramos que el Perú no merece estar dirigido por una persona que no tiene ni la capacidad técnica ni moral, si es que estuviera él coludido con un tema de corrupción.

—Un reportaje de IDL-Reporteros habla de una supuesta intención de Karelim López de acogerse a una colaboración eficaz dando la información de que habría dado dinero destinado al presidente. ¿El Ministerio Público debe investigar esto?

Claro que sí.

—Si esta versión cobra fuerza, ¿qué pruebas consideraría suficientes para tomarla como cierta y apoyar una eventual vacancia?

Esperamos la declaración. Ella indica que no ha declarado lo que IDL ha comentado, pero sé que se está poniendo a derecho, que considero [que es] lo correcto. Correcto también es que el Ministerio Público no demore tanto, deben ser los primeros en responder por nosotros como población. En ejercicio de sus facultades, conociendo esos indicios, su intervención inmediata es lo que nos va a dar la garantía y la seguridad de que se está fiscalizando.

¿Qué podría ocurrir? Que existan los audios, transferencias de dinero que no tenga el presidente cómo sustentar, declaraciones que involucren realmente al presidente en casos de corrupción. Hay muchas formas es las que uno puede tener serios indicios de que el presidente pueda estar metido en casos que no colindan con lo legal.

—¿La sola palabra de Karelim López sería suficiente?

Hasta el momento, no ha dicho nada. Esperemos escuchar qué es lo que dice, cómo es que corrobora. En la declaración, no solo basta que lo digas, sino que demuestres cómo. Si se presta a una colaboración eficaz, escucharemos qué es lo que tiene que decir y, en base a ello, evaluaremos. Y si hay, como digo, claros indicios de que el presidente está metido en actos de corrupción, sin duda alguna APP sería el primero en presentar una moción de vacancia.

—¿Para usted, qué encajaría dentro del concepto de incapacidad moral permanente?

La reiterativa conducta alejada de lo legal. Demasiados indicios de hechos de corrupción que se han corroborado, declaraciones de testigos, depósitos en cuentas que no puedes acreditar, de repente audios en los que se escuche al presidente que está negociando, no sé, obras. Todo ello genera una incapacidad moral. Moralmente, no estaría capacitado para dirigir el país. ¿Cómo podríamos tener una persona que está delinquiendo, prácticamente, como presidente del Perú?

—Luego de la entrevista, se conoció que la Procuraduría General del Estado denunció al presidente Pedro Castillo para que la Fiscalía de la Nación por lo delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, esto para que la Fiscal de la Nación le abra una investigación preliminar en relación con el ‘caso Provías’. Lady Camones dio este comentario al respecto a través de su personal de prensa:

La denuncia en contra del Presidente Pedro Castillo configura una situación muy delicada. Mientras continúe en silencio sin aclarar nada, esto se agrava mucho más. Sobre el caso de Karelim, se debe proceder a una inmediata investigación y de comprobarse sus declaraciones (en caso se tengan sus declaraciones) esto configuraría una clara causal de vacancia.

UN CONGRESO IMPOPULAR

—A pesar de las críticas al gobierno de Pedro Castillo, la última encuesta de Ipsos muestra que tiene mayor aprobación que la del Congreso. ¿Qué mensaje les da esto?

El presidente es una figura popular, es un profesor, viene del pueblo y tiene conexión con gran parte de la población y mucho más de las regiones. Eso no se discute, se le reconoce, pero también hay que ser conscientes de que ha bajado su popularidad (…) No ha disminuido por culpa del Congreso, ha disminuido por los desaciertos y errores que él ha tenido.

—En el caso del Congreso, ustedes empezaron con 40% de aprobación y ahora tienen 22%. ¿A qué cree que se debe eso?

Al constante conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. La gente espera que también el Legislativo ayude a solucionar los problemas, dentro de las facultades que podemos tener. Hay, de repente, un mensaje que no se está transmitiendo bien o quizás hay escenarios que están opacando el trabajo que venimos haciendo nosotros.

Como parlamentarios, representamos a regiones y estamos sacando proyectos de ley que son beneficiosos para nuestras regiones, pero el ruido político es tan grande que opaca ese trabajo que venimos haciendo. Quizás hay que reconocer que debemos enfocar más en difundir, en sacar más en medios todo el trabajo que, al menos los que somos de regiones, estamos haciendo por nuestra población.

—¿Es solo un problema de comunicación o se puede hacer una autocrítica a nivel de la actuación propia del Congreso?

En realidad, quizás le hemos estado dando prioridad a situaciones más de ruido político que a las necesidades del pueblo (…) No podemos hablar de un Congreso obstruccionista, se le ha dado en dos oportunidades el voto de confianza al gabinete. Hemos tenido, sí pues, algunas bancadas que son de oposición y que están en esa lucha constante en contra del gobierno. De repente eso también ha contribuido a que al Congreso se le vea de manera negativa.

—El jueves, cuando le tocó presidir la sesión del Pleno, hubo un impasse. ¿Son esas el tipo de escenas que contribuyen a una imagen negativa del Congreso?

Sí, no nos suma en nada. Yo no entiendo cómo podemos tener parlamentarios que dicen tener vergüenza del lugar al que ellos han elegido voluntariamente postular. Si sientes vergüenza de una institución, no entiendo qué haces ahí. Rechazo de plano situaciones de esa naturaleza y lamento mucho que tengamos expresiones de ese tipo.

A mí me molesta, porque si yo formo parte de esta institución, que de repente no sea tan popular, pero si estoy aquí es porque quiero limpiar esa imagen que tiene el Congreso. (…) Rechazo las expresiones que vertió la colega Sigrid Bazán, lamento que se haya expresado así y considero que ese tema debe ser tratado en Ética, no podemos tener personas o colegas que se expresen de esa manera.

—¿Cómo tomó las críticas a la presidenta del Congreso por las supuestas declaraciones que dio en España?

Yo conozco a Maricarmen, es una persona transparente, que tiene un carácter transparente, es muy expresiva, pero no le puedo dar crédito a una situación que se dice, de la cual no existen pruebas. Lamento que se haya tenido que perder tanto tiempo en una moción de censura que no estaba sustentada en pruebas objetivas.

—Una comisión del Congreso de España aprobó una moción respaldando al gobierno de Castillo y, de alguna forma, rechazando estas supuestas declaraciones. Como autoridad del Congreso, ¿qué opina de eso?

Son supuestas declaraciones. Yo hasta hoy no he escuchado un audio donde se escuche a nuestra presidenta hablar en los términos que se indica. Sobre suposiciones, yo no podría ingresar. Yo conozco a Maricarmen Alva, muchos acá la conocemos, la respaldamos. A nombre de ella y de la institución, tenemos que respaldar a nuestro Congreso peruano. La injerencia de otros países tampoco la podemos permitir.

—¿Cómo Mesa Directiva, han pensado en responder a esa moción aprobada en España?

No se ha evaluado. Estamos ahora con tanto trabajo que no hemos evaluado todavía ello.

—Según el Ministerio de Justicia, el embajador en España dijo que Alva se refirió al proyecto del Ejecutivo que buscaba eliminar la vacancia y la cuestión de confianza, diciendo que no iba de acuerdo con el equilibrio de poderes. ¿Es correcto que una representante del Congreso dé una opinión en el extranjero sobre un tema interno?

Desconozco que María haya dado esas declaraciones, pero bueno, no debería. Si fuera yo, no las daría.

—No tocaría un tema interno...

No, porque es un tema que se tiene que tratar aquí. Dudo mucho que Maricarmen se haya expresado en ese sentido. La conozco y no creo que haya sido así, pero creo que las situaciones internas de nuestro país se tienen que tratar acá, no en otro país.

LA SITUACIÓN DE APP

—Hablemos de su bancada. Comentaba que le incomodan las voces que dicen que son un cogobierno o aliados no oficiales del presidente. En todo caso, si no tienen ese rol, ¿cuál es el que tienen? ¿son una bancada bisagra?

Hacemos el trabajo que consideramos responsable y si tomamos posición respecto a algunos hechos, lo hacemos en consenso, en conversación con los 15 integrantes. No hay un tema de que nos vamos a someter a lo que el Ejecutivo diga, porque no existe un cogobierno de APP (…) Somos una bancada responsable, de centro, que lo que busca es trabajar para el beneficio del país. En consenso, no necesariamente para estar obstruyendo. Queremos trabajar para el país, sin obstrucción, con responsabilidad, con capacidad.

—Pero también se ha visto que, en las votaciones, los congresistas Echaiz y Chiabra suelen votar distinto al resto de la banda. ¿Hay una división en APP?

No. La doctora Echaíz y el general Chiabra son dos personas a quienes nosotros respetamos y queremos. Hay una buena afinidad con ellos. Ellos tienen una postura, en algunos casos, distinta y la respetamos. No hay un tema de sujeción. En algún momento, Heidy Juárez, Cheryl Trigozo, yo misma, hemos votado distinto a los demás. Eso no quiere decir que estemos peleados. Respetamos cada uno, de acuerdo a las realidades de nuestras regiones, de nuestras convicciones (…) Somos una bancada de 15 y, como tal, hemos iniciado 15 y esperamos terminar los 15.

—Sin embargo, el sr. Acuña, ante una pregunta sobre los votos diferentes que Echaíz y Chiabra tienen, dijo que si fuesen militantes los hubiese expulsado. ¿Eso causó malestar en la bancada?

No, no tanto malestar. De repente, bueno, fue un momento...quizás no debió decir lo que dijo, pero nunca se ha dado el caso de que el ingeniero expulse a alguien por un tema de un voto distinto. Quizás no lo debió decir, pero en la práctica nunca ha ocurrido que APP expulse a alguien, salvo que sean cosas de indisciplina o un tema bastante delicado. El ingeniero Acuña es un hombre muy bonachón, que tiene bastante entendimiento, que tú puedes explicarle el porqué de tu voto y él lo va a entender. En alguna oportunidad me ha pasado.

—Pero esa frase...

De repente generó molestia. Claro que sí, a nadie le gustaría, pero no hubo la intención. Se ha conversado con ellos, sé que el ingeniero ha conversado con ellos, el comité ejecutivo del partido también. Hoy la situación está tranquila.

—Porque se podría interpretar también como que los que sí están afiliados a partido, como usted, votan distinto, podrían ser expulsados...

No, ha ocurrido y seguimos ahí. Yo he votado distinto, algunas colegas han votado distinto, y seguimos ahí.

—¿Qué opina de la querella del señor Acuña contra el periodista Christopher Acosta? ¿Es correcto? Está pidiendo el pago de 100 millones de soles de reparación...

No sé si es correcto o no, eso lo tendrá que decidir el Poder Judicial, pero te voy a decir lo que yo haría: me sentaría con el periodista y conversaría. Finalmente, no todo lo que dice en el libro de repente es real, pero creo que lo invitaría a tomar un café, conversaría y quizás encontraríamos la mejor solución.

—¿Se podría interpretar quizás como un atentado contra la libertad de expresión?

No, de ninguna manera, de repente hay una incomodidad. Quizás hay personas que sienten que la ofensa sobre su honorabilidad puede generar molestias muchas más grandes que a otros (…) Esperemos que, en algún momento, ellos pueden sentarse a tomar un café y solucionar ese problema

—¿Debería retirar la querella?

Esa es decisión del ingeniero. Si fuera yo, sí la retiraría.

