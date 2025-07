⚡ Lee el resumen y entérate de lo más importante en segundos Entendido Probar ahora Resumen de la noticia por IA Las dudas sobre Jerí abren opciones a Cueto: ¿Cómo van las negociaciones para la nueva Mesa Directiva del Congreso? Resumen generado por Inteligencia Artificial La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí

A dos semanas y media de la elección de la última Mesa Directiva del Congreso unicameral, aún no hay listas definidas ni candidaturas concretas. No obstante, las dudas que existen sobre una eventual postulación de José Jerí (Somos Perú) a la presidencia del Parlamento, a raíz de una investigación fiscal por presunta violación sexual en su contra, le han abierto opciones a José Cueto (Honor y Democracia). El almirante en retiro es la principal, aunque no la única carta de una fórmula alternativa.