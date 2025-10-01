¿Las encuestas se podrán difundir hasta el mismo día de las elecciones? Esto plantea el Congreso

La Comisión de Constitución del Congreso, dirigida por el fujimorista Arturo Alegría, abrió este martes el debate del dictamen que propone reducir de siete a tres días la difusión de encuestas antes de las elecciones. El texto pasó a un cuarto intermedio (una pausa para incluir propuestas de los parlamentarios) debido a una serie de discrepancias sobre la eliminación de la ley seca, que también estaba en la misma fórmula.

Alegría argumentó que la prohibición actual “ha devenido en obsoleta e ineficaz”, porque es materialmente imposible controlar la circulación de encuestas en las redes sociales. Por ello, agregó que la restricción “es un mandato ilusorio”.

También sostuvo que tal y como está el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N°26859) “genera una desigualdad manifiesta”, debido a que los ciudadanos con mayor acceso a Internet tendrán mejor información. “La limitación ha facilitado la aparición de encuestas falsas y manipuladas, orientadas a inducir el llamado ‘voto útil’ en favor de determinadas candidaturas”, complementó.

El parlamentario de Fuerza Popular recordó que el Jurado Nacional de Elecciones, en el 2011 y en el 2017, plantearon que se reduzca la prohibición de publicación de encuestas hasta 48 horas antes de la jornada electoral.

“En consecuencia, resulta indispensable adecuar la regulación a la realidad contemporánea. Reducir el plazo de restricción a tres días antes de la jornada electoral permitiría mantener un margen razonable de restricción que impida la inducción al voto, pero sin sacrificar el acceso equitativo y oportuno a información verificada y cierta”, acotó.

Una restricción de 24 horas

Durante el debate, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), calificó de “absurda” la prohibición para la difusión de encuestas de hasta siete días antes de la elección. “Existe la idea en los candidatos que las encuestas arrastran votos, en Estados Unidos se han hecho estudios y las encuestas no arrastran votos, sino Mario Vargas Llosa habría sido presidente en 1990. Y en el 2021 no hubiera ganado Pedro Castillo, que no apareció hasta el final”, manifestó.

Rospigliosi, además, advirtió que mantener esta restricción solo genera el escenario para la aparición y circulación de estudios de opinión falsos.

“Lo mejor es adecuarnos a la realidad y que sean las empresas que están debidamente registradas las que difundan sus resultados, dejemos de lado estas reglamentaciones obsoletas”, expresó.

Una postura similar tuvo el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), quien dijo que está de acuerdo con la propuesta, pero remarcó que “tres días me parece demasiado” y recomendó que las encuestas pueden ser difundidas hasta 24 horas antes de los comicios.

“En el Perú en tres días puede cambiar todo [...] El viernes por la tarde, las encuestadoras envían [sus resultados], algunos tienen el privilegio de que les llegue información, la encuestadora entonces va a poder hacer encuestas y no las podrá difundir. Yo sugiero acotar a 24 horas como ha sido la práctica informal en los últimos años”, refirió.

Cavero, en otro momento, indicó que, si no se cambia la norma actual, las encuestadoras no podrán hacerse responsables de sus cifras.

El parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) consideró “positivo” que las encuestas puedan ser difundidas hasta tres días antes de las elecciones, porque se ha dado “una desnaturalización” de estas cifras en la recta final de las campañas electorales.

El acciopopulista también sugirió que esta propuesta se vote por separado de aquella que busca eliminar la ley seca.

A su turno, la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) indicó que “no hay ningún problema” con la iniciativa y que la publicación de estudios de opinión “puede darse de la forma en la que está proyectada” en el dictamen.

La intangibilidad electoral

Por su parte, la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) sostuvo que el texto puede vulnerar la norma que establece la intangibilidad en materia electoral. Es decir, que no se modifiquen normas electorales tras la convocatoria a comicios.

“Convocadas las elecciones, no se pueden modificar [las leyes electorales], esto se convierte en una mala práctica y rompe este principio, así la medida pueda ser positiva. Por eso, yo no estoy de acuerdo. Si [esta propuesta sobre las encuestas] es para las elecciones regionales y municipales [de octubre de 2026], está en el plazo, si es para las elecciones generales, no está en el plazo”, manifestó.

La congresista Adriana Tudela (Avanza País) dijo compartir “la preocupación” de Luque sobre la intangibilidad.

En ese sentido, propuso que, si se concreta el cambio, esta rija a partir de las elecciones regionales.

En respuesta a estos argumentos, la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que el dictamen sobre el plazo de publicación de encuestas en el marco electoral “no modifica el cronograma electoral”. “La intangibilidad se refiere a estos plazos, al cronograma, eso es lo que no se puede modificar, este [el de las encuestas] es un tema accesorio”, puntualizó.

Juárez recordó que, antes de que existan las redes sociales, los ciudadanos han accedido a los resultados de las encuestas, una vez que la prohibición entró en vigor, a través de las páginas web de los medios internacionales. “Reducirlo a tres días [antes de los comicios] no le veo un gran efecto práctico, pero pasar de siete a tres días está bien”, acotó.

Alegría envió a un cuarto intermedio el dictamen, porque en el mismo texto también figura la eliminación de la llamada ley seca. Un sector de congresistas solicitó que se establezcan ciertos candados para evitar incentivar la violencia y el ausentismo el día de las elecciones por un posible consumo desmedido de alcohol. Por ejemplo, propusieron que la venta de licor se dé solo hasta las 8 p.m. del sábado anterior a los comicios.

La Comisión de Constitución del Parlamento aprobó con 18 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones el texto sustitutorio, a través del cual se estableció que “no se pueden formar nuevos grupos parlamentarios” en el Congreso bicameral. Y que los congresistas que renuncien a su bancada de origen o sean separados solo pueden incorporarse a otro grupo por única vez en el período parlamentario para que el que fueron elegidos.

Estos congresistas no podrán postular ni integrar la mesa directiva de la cámara de diputados ni del Senado “hasta la culminación del siguiente periodo anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación”.

Alegría informó que, con estas medidas, los reglamentos de la cámara de diputados y del Senado ya se encuentran listos para ser debatidos y votados en el pleno.