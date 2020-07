La justificación de varios congresistas de Lima y Callao para cobrar su gastos de instalación fue que lo iban a destinar para donaciones en el marco de la emergencia que atraviesa el país por el COVID-19. Sin embargo, un informe del mismo Congreso estipula que dicho bono no puede ser utilizado para tal fin.

Hace una semana, se conoció que 23 congresistas de Lima y Callao cobraron los gastos de instalación, equivalente a 15.600 soles, a pesar de que residen en la misma ciudad en la que está ubicado el Palacio Legislativo. Varios justificaron el cobro indicando que realizaron donaciones.

Cecilia García (Podemos Perú, Lima) indicó que usó lo recibido para donar cámaras de seguridad a una línea de buses de transporte público que la apoyó durante su campaña.

Mientras que Paul García (Acción Popular, Callao), desde marzo pasado, había anticipado que el bono por instalación sería utilizado para adquirir víveres y donarlos, de esta manera, poder ayudar a las miles de familias que los necesitan.

Por su parte, Rocío Silva Santiesteban (Lima), vocera alterna del Frente Amplio, confirmó la recepción del pago e indicó que ella y su compañero Enrique Fernández Chacón (Lima) decidieron donarlo. En su caso, mencionó que entregó el monto al Comité Ana Tallada, mientras que en el de su colega a un grupo de adultos mayores.

Otros congresistas de Lima también quisieron donar, pero antes consultaron con Oficialía Mayor, que les respondió que no se podía destinar el bono para otro fin que no sea el de instalación.

“El cobro de los gastos de instalación es un tema legal, pero te diré que también quise donar ese dinero a un tema de apoyo social, pero el área legal del actual Congreso, ante una consulta que les hice, señalaron que no era legal disponer de ese dinero para un fin distinto al de la instalación del Congresista, es decir, si lo hacía me pueden pedir que devuelva ese dinero que no lo use para aquello que me lo dieron”, explicó Diethell Columbus (Lima), vocero de Fuerza Popular a este Diario.

Informe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso respecto al uso de los gastos de instalación.

Informe legal

La respuesta que recibió Columbus desde Oficialía Mayor fue un informe del Jefe de la Oficina Legal y Constitucional, David Cárdenas Sarmiento, fechado el 6 de abril. En este se afirma que no se podría solicitar que al bono de instalación “se le dé una finalidad distinta a la señalada en los Acuerdos de Mesa correspondientes”.

“Por esta condición, absolviendo la consulta del congresista Columbus Murata, no resulta factible que el monto recibido para gastos de instalación sea donado para una finalidad distinta a la que originó el egreso por la entidad” , concluye el informe legal.

Asimismo, se aclara que “el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria puede darse por descuento de remuneraciones, que sí son de libre disponibilidad, o como una suma de dinero del patrimonio del congresista, desligada de los gastos por instalación recibidos”.

Los gastos de instalación se otorgan a los congresistas desde el 2005, y en un inicio era equivalente a los gastos operativos que equivalían a unos S/ 5.000. Desde el 2011, el monto se equiparó al salario congresal, que asciende a S/ 15.600.

El fundamento legal de este pago es el inciso j) del artículo 22° del Reglamento del Congreso que establece que los congresistas tienen derecho a recibir las facilidades materiales, económicas y de personal que requieran para el mejor desarrollo de sus funciones.

Estas facilidades consisten en la subvención de los “gastos por cambio de colocación” que conlleva el traslado de los congresistas y sus familias a la sede de las sesiones del Congreso de la República, en la ciudad de Lima.

“Los Acuerdos de Mesa Directiva que autorizan este pago no establecen detalles respecto al destino del gasto y no obligan a la rendición de cuentas de los gastos efectuados. Nos obstante, el monto recibido tiene prevista una finalidad, por la que se afecta a una partida presupuestal de gastos y no a la de remuneraciones. En consecuencia, si bien el uso del monto es determinado libremente por el congresista beneficiario, la finalidad subsiste y no podría solicitar que se le de una finalidad distinta a la señalada en los Acuerdos de Mesa correspondientes” , aclara el informe que marca un precedente respecto al uso de este bono.

