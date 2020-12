Conforme a los criterios de Saber más

La sesión plenaria en el Congreso de la República para la nueva Ley de Promoción Agraria sigue alargándose. El legislador Anthony Novoa (Acción Popular), quien preside la Comisión de Economía, solicitó un cuarto intermedio, que fue secundado por el presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Oceda Yucra (Frepap). Según señalaron, con este espacio adicional de una hora, se planteará un nuevo texto sustitutorio para que se retome el debate en el hemiciclo programado para las 6 de la tarde. No obstante, aún no se reanuda.

Poco antes, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, y de Trabajo, Javier Palacios, habían expuesto durante diez minutos, aproximadamente. En sus alocuciones, cada uno indicó cuáles eran sus principales reparos y coincidencias sobre el texto elaborado en la Comisión Multipartidaria para la dación de la nueva norma.

El titular del MEF mantuvo la postura de que los beneficios tributarios que actualmente tienen las empresas agroexportadoras deben reducirse solo de manera gradual desde el 2022 hasta desaparecer en el 2028. “¿Por qué gradualmente? Porque los años 2020 y 2021 son años complejos para todas las empresas del país . La reducción tiene que ocurrir desde el 2022, de tal manera que, en el 2028, este sector pague el impuesto a la renta como los otros sectores: 29.5%”, dijo Mendoza.

Sobre el aspecto laboral, Mendoza advirtió que manejar la propuesta de costos laborales altos tiene un efecto pernicioso: “Cuando los costos laborales se elevan significativamente, las empresas modernas dejan de contratar y los trabajadores que no pueden encontrar trabajo se van a la informalidad, cosa que hay que evitar”.

A su turno, el ministro de Trabajo, Javier Palacios, redondeó la introducción de Mendoza respecto de los costos laborales. Dijo que la propuesta de elevar la remuneración diaria a 57 soles a favor de los trabajadores del sector agroexportador merecería algunos ajustes y modificaciones. “Tiene un pequeño detalle que no es menor: se ha hecho calculando jornales mensuales que suman 25 [días], cuando debería ser de 30 [días] . Esta pequeña variación no es menor para efectos de calcular el impacto general en el régimen”, expresó.

De acuerdo con Palacios, de corregir aquel “error técnico”, no existiría tanta diferencia “entre lo que se propone y lo que ya está”. Por otro lado, observó algunos otros planteamientos; entre ellos, el de establecer un bono de productividad. Dijo que este “sustituiría a la participación en las utilidades, que ya está regulada”. Sobre un bono de escolaridad, sostuvo que “no debería ser parte de una discusión legislativa, sino de esquemas de negociación colectiva”.

El ministro indicó que está de acuerdo en “buena parte” de los temas incluidos en la propuesta general, tales como mejorar la intervención de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) y mejorar las condiciones del empleo. Sin embargo, advirtió que modificar la remuneración mínima tendría efectos desfavorables en todos los demás sectores.

“Aún hay espacio para encontrar este acercamiento que permita no cambiar una remuneración mínima, que va a impactar en todos los otros sectores y que afectará, obviamente, los niveles de formalidad de otros trabajadores”, señaló Palacios.

El último viernes, la Comisión Multipartidaria para la creación de la nueva Ley Agraria elevó el Proyecto de Ley N° 6826 para su análisis en las comisiones congresales de Trabajo y de Economía. Contrario a la sugerencia del MEF, la propuesta sí contempla reducir los beneficios tributarios de las compañías agroexportadoras gradualmente desde el 2021.

Además, propone que “la remuneración básica agraria esté constituida por la remuneración mínima vital (RMV) más una bonificación especial por el tiempo de traslado al centro de trabajo, que equivale al 25% de la RMV”.

-Críticas y disconformidad-

Antes del cuarto intermedio, varios congresistas intervinieron. El parlamentario Carlos Almerí, de Podemos Perú, sostuvo que no ve posible el término del debate este sábado. Incluso, señaló que sería necesario ampliar el periodo de sesiones -que ya fue ampliado hasta hoy- para zanjar la discusión en los siguientes días y aprobar la norma.

“No soy adivino, pero yo ya auguro que hoy día no se va a votar nada. Porque no se puede traer un texto que debía debatirse y después ver un sustitutorio y después la Comisión Especial no tiene facultades para traer un proyecto de ley y decir que se apruebe si no ha sido dictaminado por las comisiones. Entonces, presidenta [Mirtha Vásquez], acá tendrá que haber una ampliación de legislatura. Trabajemos hasta fin de año. Yo no soy adivino, pero sí digo que hoy día, esto, aprobarlo, de ninguna manera. Sería irresponsable”, señaló Almerí.

En otro momento, el congresista de Fuerza Popular, Carlos Mesía, indicó que el Gobierno ha incurrido en inconsistencias respecto de la modificación salarial. Además, refirió que el Ejecutivo pretende dejarle la responsabilidad al Congreso.

“Me queda la insatisfacción de saber que el Poder Ejecutivo no sabe cuánto debemos pagarle a los trabajadores. La primera ministra [Violeta Bermúdez] ha dicho que eso debe quedar ligado a la negociación colectiva, a las relaciones trabajador-empleador. Y el ministro de Economía dice aquí, en este pleno, que seamos ‘prudentes’. Pero no hay posibilidad a la prudencia porque los trabajadores quieren 70, la Comisión Multipartidaria dice que es 57.8 y los empresarios dicen otra cosa. (...) Me sorprende que esta tarde nos encontremos en una situación en la que prácticamente se quiere dejar al Parlamento con la responsabilidad”, dijo Mesía.

La legisladora no agrupada, Martha Chávez, criticó a los titulares del Gobierno y coincidió con Mesía en que se está encargando la solución enteramente al Legislativo.

“El Poder Ejecutivo no ha traído ninguna propuesta y nos deja con el tema a nosotros. (...) Que no vengan a hablar de generalidades. Que nos señalen claramente cuál es su posición porque ellos tienen el poder de observar la ley, y cualquiera fuere el contenido que le diéramos seguro que la van a observar. Así que se pongan, muy claramente, a decir cuáles son los parámetros aceptables o no y sobre eso debatiremos. Pero han venido con las manos vacías, propio de que no se sabe qué hacer”, indicó Chávez.

Por su parte, Daniel Olivares, del Partido Morado, refirió que el debate no debería ocupar tanto tiempo, pues ya existe un texto sobre el cual llegar a un consenso con el Ejecutivo.

“Ya tenemos un texto que se ha trabajado por dos semanas. Se ha trabajado con todas las bancadas presentes. Se ha aprobado por unanimidad y hoy día simplemente tenemos a los ministros para que se contrasten las cosas que ellos observarían y que se llegue a un acuerdo ante eso. No hay más que inventar. Ya hay un proyecto aprobado por unanimidad; ni siquiera hay espacio para un dictamen en minoría. Así que no nos dejemos perder porque ya hay un texto para trabajar y no debería tomar mucho tiempo”, expresó el legislador.

El debate debía retomarse a las 6 de la tarde, pero lleva más de una hora de retraso.

