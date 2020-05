El Congreso 2020-2021 tuvo el jueves su segunda sesión plenaria virtual, donde volvió a primar el desorden, la falta de consensos y las leyes polémicas. Tras una jornada de nueve horas, la representación parlamentaria solo aprobó dos de los nueve puntos de su agenda, postergando así el debate de los proyectos sobre el dehacinamiento de penales y las mociones para la conformación de una comisión especial encargada de la reforma integral del sistema de pensiones.

Los dos únicos proyectos aprobados fueron uno declarativo y uno polémico. El primero declara héroes a policías, militares y servidores públicos fallecidos por COVID-19, mientras que el segundo formaliza a los “taxi colectivo”, salvo en Lima y Callao.

La jornada arrancó a las 10:32 de la mañana, con más de media hora de retraso. Nuevamente, el titular del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), aprovechó para brindar un discurso al inicio de la sesión. “Ha venido demostrado disposición y responsabilidad que el pueblo nos ha dado. Legislas, fiscalizar y representar a los millones de peruanos. Queremos reafirmar nuestro compromiso de que este Congreso es diferente”, afirmó.

Merino también dedicó unas palabras para responder a las críticas del presidente Martín Vizcarra sobre el archivamiento del proyecto del Poder Ejecutivo sobre la conformación de la comisión que revisará el sistema de pensiones. “Se envió proyecto de una nueva comisión, nos hubiera gustado un proyecto de fondo”, sostuvo Merino.

En la sesión estaban agendadas cinco mociones que proponían una comisión. Pero en lugar de meter gol, el Congreso decidió patear la pelota fuera del arco. Entrampados en la burocracia legislativa, patearon el tema para este viernes 15.

La “hora loca”

En este periodo, se ha vuelto costumbre de que, al iniciar la sesión, varios congresistas pidan la palabra para realizar una serie de pedidos que poco tienen que ver con la agenda.

Los legisladores realizan en este tiempo pedidos que se deberían resolver en la Junta de Portavoces. En el 2011, el entonces parlamentario Javier Diez Canseco bautizó este espacio como la “hora loca”.

La primera congresista en tomar la palabra fue Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima), quien exigió a la Mesa Directiva unas disculpas públicas por las palabras soeces expresadas por el personal parlamentario contra su colega Lenin Checco (Apurímac), en la anterior sesión plenaria.

Fuentes del frente Amplio indicaron que Merino se había comprometido a realizar un desagravio, pero eso no se concretó, y por ello la legisladora Silva Santisteban salió a pedir las disculpas y una investigación.

Francisco Sagasti (Partido Morado, Lima) solicitó que se priorice el debate sobre la comisión que analizará la reforma integral de pensiones. Pero no obtuvo respuesta positiva. Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) recordó que hace una semana envió una carta pidiendo precisiones sobre la presentación del Gabinete Ministerial e Vicente Zeballos para el voto de investidura.

Han pasado 60 días, y el primer ministro no se presenta ante el pleno, pese a que la normativa señala que debió hacerlo en los primeros 30 días. El presidente Merino anunció que la presentación se realizaría esta semana, pero no se concretó y hasta la sesión del jueves no brindó explicaciones al respecto.

En otros temas, la legisladora Rosario Paredes (Acción Popular, Arequipa), habló sobre la necesidad de que renuncie la ministra de Economía, María Antonieta Alva, por un supuesto conflicto de interés. Según acusó la parlamentaria acciopopulista, los padres de la ministra están vinculadas a empresas que negocian con el Estado.

Por su parte, Jorge Pérez (Somos Perú, Lambayeque) solicitó incluir al pleno una moción para anular el proceso de elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos al Tribunal Constitucional. Merino le recordó que eso debía agendarse a través de la Junta de Portavoces.

El último en tomar la palabra en esta estación fue Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima) quien también quiso aprovechar para responderle al mandatario Vizcarra: "Se queja [del Congreso], es un deporte nacional golpear al Congreso. El ingeniero Fujimori cerró el Congreso y lo aplaudieron. El ingeniero Vizcarra cierra el Congreso, y también lo aplaudieron”.

Legislador Carlos Pérez (Acción Popular, Lima Provincias) se conectó a la sesión plenaria desde un automóvil.

Declarativo

Entre el discurso inicial de Merino y la “hora loca” pasó casi una hora. Recién a las 11:24 de la mañana arrancó el debate sobre el proyecto que declara héroes a policías, militares y servidores públicos fallecidos por COVID-19.

La exposición estuvo a cargo de Urresti, en su calidad de presidente de la Comisión de Defensa, quien tuvo algunos problemas de audio y aquí se dio el primer cuarto intermedio de la jornada.

Este tema ya había sido debatido en el pleno del 7 de mayo pero se postergó la decisión puesto que Urresti se negaba a incluir a personal del servicio médico, alegando que eso correspondía a la Comisión de Salud. Siete días después, el vocero de Podemos terminó aceptando el pedido e incorporó a los profesionales de la salud en los alcances de la ley.

En este debate se darían varias situaciones peculiares. Cuando la parlamentaria María Gallardo (Podemos Perú, Lambayeque) terminó su intervención, olvidó apagar su micrófono y se logró escuchar que consultaba en su casa: “¿estuvo bien o estuvo mal?”.

Pese a que estamos en cuarentena, el legislador Carlos Pérez (Acción Popular, Lima Provincias) se conectó a la videoconferencia desde un automóvil. Durante el debate, se justificaría alegando que regresaba de una visita a las rondas campesinas.

Ante las diversas peculiaridades mostradas por los congresistas, la transmisión del Canal del Congreso optó por utilizar imágenes de archivo durante las intervenciones de varios legisladores.

Legislador Javier Mendoza (Unión por el Perú, Ayacucho) con un póster de Antauro Humala en su pared.

Pero en algunos casos, no pudieron reemplazar las videoconferencias. Fue así que pudimos ver a la legisladora Cecilia García (Podemos Perú, Lima) vistiendo su camiseta de la selección peruana. Mientras que el parlamentario Javier Mendoza (Unión por el Perú, Ayacucho) se enfocó con un póster de Antauro Humala en su pared de fondo.

Este debate también tuvo su lado emotivo. El Legislador Jorge Pérez (Somos Perú, Lambayeque) derrame lágrimas al mencionar a su colega médico Marino Alarcón (70) quien falleció por el coronavirus.

Jorge Meléndez (Alianza para el Progreso, Loreto) reclamó por mayor atención del gobierno a su región, una de las más afectadas por el coronavirus. El vocero de APP proponía que la norma no se declarativa, y que se incluya una pensión vitalicia para los deudos del COVID-19.

Esto no era posible debido a que el Congreso no puede aprobar leyes con capacidad de gasto, pero eso no parecía importarle a Meléndez. “Seguro me dirán que el Congreso no tiene capacidad de gasto. ¿Y a quién le importa eso? Nuestros héroes no deben recibir solo una diploma”, afirmó.

Legisladora Cecilia García (Podemos Perú, Lima) se conectó a la videoconferencia con su camiseta de la selección peruana.

Al momento de la votación se produjo un impasse por la crisis que afronta la bancada de Unión por el Perú. La relatora pidió los votos nominales de Unión por el Perú y luego la del Frente Patriótico Etnocacerista. En la víspera, Edgar Alarcón (Arequipa) presentó un documento a Oficialía Mayor informaron que cinco legisladores dejaban el grupo de UPP y conformaban una nueva bancada.

Pero menos de 24 horas después se produjo la reconciliación y, en medio de la votación, pidieron que se les siga considerando como un solo bloque para las votaciones.

La norma declarativa fue aprobada a la 1:45 de la tarde. Tras ello, se suspendió la sesión para que los congresistas puedan almorzar. Tras tres horas de debate, solo habían aprobado una norma que les había quedado pendiente desde el pleno anterior del 7 de mayo.

El peso de la inexperiencia

La pausa para el almuerzo debía ser de una hora, según lo anunciado; pero no se retomó la sesión hasta las 3:14 de la tarde. Mientras todos los congresistas se volvían a conectar, el relator leía las mociones de saludo de los congresistas, la mayoría concentradas en felicitar a universidades públicas y privadas.

Recién a las 3:46 de la tarde arrancó el debate del texto sustitutorio sobre la Ley de “taxis colectivo”. Este también era un tema que había pasado a cuarto intermedio del pleno de la semana pasada.

Manuel Merino intentó poner el texto sustitutorio directo al voto, pero varios congresistas se quejaron de que no habían tenido tiempo para revisar los cambios introducidos por el presidente de la Comisión de Transportes, Luis Carlos Simeón (Acción Popular, Pasco).

Sin embargo, lo primero que se puso al voto fue la cuestión previa del legislador Daniel Olivares (Partido Morado, Lima) para que el tema regresa a comisión para un estudio más profundo. La cuestión fue rechazada por mayoría, aunque se volvió a pedir un cuarto intermedio para dar tiempo a los congresistas de revisar el nuevo texto puesto al debate.

En todo este entrampamiento pasaron más de dos horas. A las 5:55 p.m. se pasó al debate sobre las mociones que propone la conformación de una comisión que revise la reforma integral del sistema de pensiones. Todos los discursos se mostraban a favor de la aprobación y el legislador Francisco Sagasti (Partido Morado, Lima) planteó un texto integrado para debatirse.

El reglamento interno estipula que, en el caso de las mociones, primero se vota su admisión a debate, y luego la aprobación de su contenido. La primera votación se dio a eso de las 6:40 p.m. y se aprobó de manera unánime. El problema ocurrió con la votación del tema de fondo.

Las bancadas se disponían a aprobarla, pero el legislador Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) planteó una cuestión previa para pedir especificaciones sobre otros dos proyectos de ley, que proponían también la creación de una comisión de reforma de pensiones y que se encontraban en trámite en la Comisión de Economía.

Tal como explicó este Diario en informes anteriores, los trámites de las mociones y los proyectos de ley tienen trámites distintos que no son vinculantes. De hecho, en la práctica parlamentaria, las comisiones especiales -incluso las investigadoras- son aprobadas a través de mociones y no proyectos de ley.

Pero al cuestionamiento de Columbus se sumó la bancada de Alianza para el Progreso, y todo fue cuesta abajo. El entrampamiento hizo que Merino pidiera un cuarto intermedio para que se llegue a una definición sobre el tema. Como presidente del Congreso, Merino pudo aclarar el tema -como se ha hecho en anteriores periodos- con una intervención del Oficial Mayor, pero prefirió alargar la discusión.

A las 7:07 de la noche se retomó el debate de la Ley de los “taxi colectivo”, esta vez sí para ponerse al voto. Veinte minutos después, la norma estaba aprobada y exonerada de segunda votación. El tema fraccionó a varias bancadas. En Fuerza Popular, Martha Chávez (Lima) votó en contra pese a que el resto de su grupo marcó a favor, aunque la fracción más fuerte se dio en el grupo del Partido Morado.

Congresista del Partido Morado Región Voto en la Ley del “taxi colectivo” Carolina Lizárraga Lima A favor Angélica Palomino Piura A favor José Antonio Núñez Arequipa A favor Francisco Sagasti Lima A favor Alberto de Belaunde Lima En contra Daniel Olivares Lima En contra Gino Costa Lima En contra Zenaida Solís Lima Abstención Miguel Angel Gonzales Callao Abstención





Tras la votación, se esperaba que vuelva al debate las mociones sobre la conformación de la comisión que revisará la reforma de pensiones, el el dictamen de la Comisión de Justicia sobre los proyectos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial sobre el deshacinamiento de penales. Sin embargo, Merino decidió suspender la sesión hasta el día siguiente a las 10:00 de la mañana.

Fuentes legislativas refirieron que varios congresistas habían expresado su malestar debido a que el dictamen de la Comisión de Justicia recién fue entregado a las 5:30 de la tarde y nadie había tenido tiempo de revisarlo con detenimiento. El texto fue presentado a esa hora, pese a que había sido aprobado el día anterior.

La sesión se retomará este viernes 15 a las 10:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde habrá una nueva Junta de Portavoces para definir si se realiza un pleno temático que, según han propuesto algunos legisladores, podría llevarse a cabo el fin de semana. El problema es que para este pleno se tiene previsto exonerar 33 proyectos de ley, debido a que la Comisión de Salud hasta la fecha no ha presentado ningún dictamen de ley.

