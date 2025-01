Para este martes 7 de enero, se había programado una nueva sesión de la mesa de trabajo, que está a cargo de la comisión que preside el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial). El parlamentario estuvo brevemente al inicio, para luego retirarse y encargar la conducción de la sesión técnica a dos asesores de la comisión. El encuentro no se transmitió en vivo, a través de los canales oficiales del Congreso.

En la reunión, destacó el nutrido grupo de mineros informales, como la Confemin, la Fenamarpe, entre varios otros, que fueron convocados. En suma, según los registros del propio Parlamento revisados por El Comercio, de las poco más de 40 visitas que se registraron para la reunión, casi la mitad —es decir, 21— estaban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Las zonas de operación con mayor incidencia de los visitantes, según el registro, es Arequipa, La Libertad, Áncash e Ica. De todos, más del 70% tiene el registro suspendido. Es decir, que, a pesar de no haber cumplido con los requisitos, pueden continuar con sus operaciones, según la normatividad vigente y que fue ampliada —por tercera vez— hacia fines de año pasado por el Congreso, sin observación del Ejecutivo.

Algunos de los rostros detrás

Entre los visitantes, estuvo Máximo Franco Béquer, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Franco, quien tiene dos registros en el Reinfo en Arequipa, uno de ellos suspendido, milita en Renovación Popular desde el año pasado. Anteriormente, también ha postulado al Congreso y hasta dos veces para ser alcalde de Río Grande (Condesuyos, Arequipa), distrito donde realiza sus operaciones.

Otro de los dirigentes que acudió fue Celso Cajachagua Guere, presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe). Cajachagua ostenta hasta dos registros consignados en Nasca (Ica), de los cuales ambos están suspendidos.

Pero, además de Franco Béquer, también hay otros mineros informales que acudieron a la mesa de trabajo y que han tenido o mantienen aspiraciones políticas. Entre otros personajes está Raúl García Melgarejo, quien ostenta a su nombre hasta 14 registros en el Reinfo. Todos ellos, en la región Huánuco, entre las provincias de Puerto Inca y Huamalíes, de los cuales cinco están suspendidos. En 2002, García intentó ingresar a la política y postuló a regidor provincial de Huamalíes, pero no tuvo éxito.

También Adolfo Luis Valverde Calipuy, que ingresó como parte de la Federación de Mineros de La Libertad y quien ostenta un registro en el Reinfo, suspendido, en la provincia de Otuzco. En cinco años, Valverde pasó de estar en un movimiento regional, al partido Avanza País y, desde enero del 2022, pertenece ahora a las filas de Perú Libre, donde permanece. Además, en 2002 y 2006, postuló tanto para ser consejero regional de La Libertad, como para ser alcalde distrital de Angasmarca (Santiago de Chuco), sin éxito.

Por otro lado, también ingresó José Richard Torrealva Yparraguirre, en representación de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz. Torrealva registra en el Reinfo una actividad de beneficio inscrita en Pataz, pero suspendida. En 2014, fue elegido alcalde distrital de Pataz y, desde setiembre del 2024, es militante del partido Podemos Perú. Antes, también militó en Acción Popular.

En tanto, también hay otros rostros como Zilha Sánchez Villegas, quien tiene dos registros en el Reinfo en Apurímac, uno de ellos suspendido. En 2014, Sánchez postuló sin éxito para ser regidora de Micaela Bastidas, distrito en el que opera. Desde enero del 2023, está en las filas del partido vinculado a Antauro Humala (Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros).

También ingresó Delfín Quispe Túpac, que tiene un registro suspendido en Limbani, en Sandia (Puno). En el 2010, Quispe Túpac también intentó postular a ser regidor del distrito, sin éxito.

Similar situación es la de Andrés Rupay Rosales, que tiene dos registros en el Reinfo en Jangas (Huaraz, Áncash), uno de ellos suspendido. En la contienda del 2010, Rupay buscó ser regidor distrital de ese mismo distrito.

También está el caso de Juan Pari Mamani, quien tiene dos registros en el Reinfo en Arequipa suspendidos y quien en 2014 postuló para regidor distrital de Mariano Nicolás Valcárcel (Camaná, Arequipa), sin llegar a ser elegido.

Parcialidad más que evidente

A mediados de diciembre pasado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) optó por ya no continuar en las mesas de trabajo del Congreso para la nueva ‘Ley Mape’, ante la evidente parcialidad demostrada por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez.

#LOÚLTIMO La Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) decide ya no continuar participando de las mesas de trabajo del Congreso para la nueva Ley Mape ante evidente parcialidad del presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez. @Politica_ECpe pic.twitter.com/Vb38GzqfUN — Alexander Villarroel Zurita (@alexandergraphy) December 18, 2024

En la sesión de este martes, se leyó un oficio de respuesta cursado por Gutiérrez en donde asegura que, como congresista, tiene “dos cargos”: el de representar a su región Apurímac y otro como presidente de la comisión. Sin embargo, además de las recurrentes visitas de los mineros informales, es evidente en el pésimo manejo de la discusión de un tema tan clave.