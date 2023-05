Las bancadas de Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP) del Congreso de la República señalaron que evaluarán su posición inicial respecto a la conocida ‘ley mordaza’ tras las reuniones realizadas por gremios periodísticos con legisladores.

Esta semana el pleno del Parlamento planea realizar la segunda votación del proyecto que busca elevar las sanciones por el delito de difamación en redes sociales y medios de comunicación.

El legislador Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, consideró que se debería evitar cualquier tipo de confrontación innecesaria innecesaria con la prensa en medio de la situación política y social que afronta el país.

“Hay que entender que si las organizaciones de periodistas se pronuncian y hay una opinión pública contraria a una iniciativa legislativa, creo que el político y el congresista tiene que saber escuchar a la ciudadanía y evaluar una decisión que se tomó en su momento”, apuntó.

Por su parte, el parlamentario José Cueto (Renovación Popular) afirmó a RPP que los impulsores de la cuestionada norma han elaborado un texto sustitutorio y que esta semana su bancada se reunirá para definir una posición frente al tema.

“Sobre la mal llamada ley mordaza, hay un texto sustitutorio que nos han informado los que promueven esta ley y lo estamos evaluando, dependiendo de lo que diga, la bancada se va a reunir para evaluar bien el tema”, manifestó Cueto.

Reunión

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, se reunió este lunes con Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, y Luis Tipacti Melgarejo, decano regional del Colegio de Periodistas de Lima, entre otros dirigentes de gremios periodísticos, con el fin de seguir dialogando y recoger opiniones sobre el proyecto de ley que plantea aumentar la pena por difamación.

“Reitero el compromiso de la Mesa Directiva de promover un amplio debate y transparente, con la finalidad de tomar mejores decisiones”, indicó el titular del Parlamento en su cuenta de Twitter.

Burgos se mostró esperanzado en que esta ley no prosperará y dijo estar satisfecho con las posiciones asumidas por algunas bancadas.

“Me parece bien, me parece una actitud coherente tras revisar los alcances y fundamentos de los pedidos de los gremios, entre ellos el Colegio de Periodistas, a efectos de que este legicidio no prospere y que por supuesto se siga contribuyendo a cultivar la libertad de expresión. Hay que recordar que a nivel internacional hemos perdido muchos puntos, de acuerdo a la apreciación de los organismos de prensa internacionales, y eso hará que el Congreso no siga generando este tipo de normas que generan confusión”, manifestó.