El congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia y representante de la bancada de Perú Libre, logró dilatar la segunda votación de la ley mordaza que impulsa su bancada. Esto luego de que desde bancadas como APP y Acción Popular, que apoyaron en bloque la propuesta en la primera votación, anunciaran en el pleno de este jueves que habían cambiado de opinión.

Cuando se esperaba que el proyecto pase a segunda votación, Américo Gonza solicitó a la Mesa Directiva que se le otorgue un cuarto intermedio para evaluar si se podían hacer cambios a la exposición de motivos del proyecto, que ya había sido aprobado en primera votación dos semanas atrás. Hasta el cierre de esta nota, el tema no volvió a ser abordado por el pleno.

LEE TAMBIÉN: Predictamen recomienda aprobar permiso para que Boluarte despache de forma remota

Representantes de gremios periodísticos que en la previa se reunieron con las bancadas para discutir el proyecto, y que estuvieron en la sesión del pleno, estimaron que luego del debate había unos 70 legisladores en contra de la propuesta. De ser así, si se votaba en ese momento, no iba prosperar. Por ello, si bien por ahora la norma no se ratificó, consideraron que lo ideal hubiese sido que se vote allí y se mande al archivo.

El proyecto planteaba aumentar hasta cuatro años la pena por difamación cuando esta se cometa a través de prensa, libros y otros medios de comunicación. Esto, según advirtieron distintos organismos especializados y entidades como la Defensoría del Pueblo, representaba un intento de amedrentar a la prensa en una coyuntura en la que esta ha denunciado distintos casos de presunta corrupción por parte de parlamentarios.

Esta vez sí hubo debate

El pleno comenzó a abordar el tema al mediodía de este jueves, cuando el presidente del Congreso, José Williams, le dio la palabra a Américo Gonza como titular de la comisión de Justicia. El parlamentario, integrante de la bancada de Perú Libre, no dio argumentos adicionales para sustentar el proyecto y se limitó a pedir que se pase el voto. Sin embargo, se inició una ronda de debates.

Ello marcó una primera diferencia con cómo se trató esta propuesta en el pleno del pasado jueves 4 de mayo. Aquella vez, el legislador de Perú Libre sustentó su propuesta por solo cuatro minutos y luego se pasó al voto sin que ningún congresista pida la palabra para debatir. La norma se aprobó ese día con 68 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

Esta vez, sin embargo, el debate se abrió con representantes de casi todas las bancadas. A pesar de que sus impulsores afirmaban que la propuesta no iba en contra de la prensa, casi todo el debate entre los parlamentarios giró casi de forma exclusiva en torno al rol de la prensa, con frecuentas citas y alusiones a casos de denuncias o afirmaciones periodísticas sobre ellos.

Así fue la primera votación del proyecto de la Ley Mordaza

Bancadas como la de Fuerza Popular y legisladores como Ruth Luque (Cambio Democrático) y los no agrupados Susel Paredes y Carlos Anderson se ratificaron en sus votos en contra la propuesta. “Nosotros mismos somos los culpables del descrédito del Congreso. No matemos al mensajero. La prensa no ha inventado a los ‘mochasueldos’, somos nosotros mismos”, dijo este último.

La vocera fujmorista, Patricia Juárez, aseguró que “ni nuestra lideresa [Keiko Fujimori] ni nosotros accionamos contra la prensa”, a pesar de informaciones que consideran “falsas”. A su turno, Susel Paredes recordó que la tendencia internacional es que los casos de difamación se resuelvan por la vía civil y afirmó que “no se puede amenazar a la prensa con prisión. Ese es el principio del silencio y la autocensura”.

Desde bancadas como Acción Popular y APP, que habían votado en bloque a favor de la norma el pasado 4 de mayo, vinieron cambios de posturas. José Arriola, vocero acciopopulista e investigado por el caso ‘Los Niños’, anunció su voto en contra y aseguró que su partido es “respetuoso de la libertad de expresión y de prensa, a pesar de los golpes bajos, a pesar del daño, a pesar de cierta maldad”.

Patricia Juárez consideró que hay informaciones "falsas" como los reportes del apoyo del fujimorismo en la elección del exabogado de Vladimir Cerrón como defensor del Pueblo. Sin embargo, aseguró que ni Keiko Fujimori ni la bancada de Fuerza Popular accionan contra la prensa.

Luego, el vocero alterno de APP, Eduardo Salhuana, confirmó ante sus colegas el cambio de postura de su bancada. “No es pertinente, en un momento que requerimos estabilidad, generar un nivel de mayor confrontación con un sector importante como la prensa [...] Vamos a votar para que esta norma no sea ratificada en segunda votación”, afirmó.

En tanto, Perú Libre y algunos de sus exintegrantes, como Guillermo Bermejo, Alex Paredes y Guido Bellido; así como legisladores como Jorge Montoya (Renovación Popular), se manifestaron a favor de la propuesta. El autor de la propuesta, el perulibrista Segundo Montalvo, alegó que se había “tergiversado el espíritu de la ley” al llamarla ley mordaza. Según dijo, la norma buscaba “tipificar la reparación civil”.

Luego de más de una hora de debate, la Mesa Directiva volvió a darle la palabra a Américo Gonza. Este afirmó que ante las observaciones de sus colegas, requería de un cuarto intermedio para ver si se podían “recoger esta propuestas y mejorar el texto” antes de votar. Luego de esto, la sesión del pleno se suspendió y tras su reanudación, el tema no se volvió a tocar.

Segundo Montalvo es el autor del proyecto. Su bancada, Perú Libre, es la principal impulsora de la propuesta. Foto: Jorge Cerdán / GEC

Votación dilatada

El Comercio intentó comunicarse con Américo Gonza para consultar cuando volvería a tratar el proyecto ante el pleno. Sin embargo, no hubo respuesta. El vocero su bancada, Flavio Cruz, comentó a este Diario que “estando en cuarto intermedio, la Comisión [de Justicia] está evaluando los aportes y críticas, creo que siguen con dudas, tal vez no se pueda ver hoy [este viernes]”.

Consultado sobre si el cuarto intermedia tenía que ver con que no había los votos para la aprobación, respondió que “respecto a eso no podría decir nada” ya que, en ese momento, estaban concentrados en del debate de las acusaciones constitucionales por el caso ‘Los Niños’.

Por la tarde de este jueves, Américo Gonza presentó ante el presidente del Congreso un documento pidiendo cambiar términos en el dictamen de la ley mordaza, pero en la parte del análisis técnico y no en la fórmula legal. Es decir, se mantenía la elevación de la pena por difamación a través de medios de comunicación o libros.

#AHORA Esta noche, el presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza (Perú Libre), presentó este documento pidiendo cambiar términos en el dictamen de la ley mordaza (está en cuarto intermedio), pero en la parte del análisis técnico y no en la fórmula legal @Politica_ECpe pic.twitter.com/h25slJvFEx — René Zubieta Pacco (@renezp) May 19, 2023

Martín Cabrera, especialista en temas parlamentarios de 50+1, indicó que no hay un plazo establecido para volver a tratar un tema en el pleno luego de un cuarto intermedio. “El tiempo que se puede tomar va a estar sujeto a los niveles de consenso que se pueda llegar respecto a la razón que lo motiva”, comentó.

“Creería que el Congreso no esté dispuesto a ganarse otro pleito y que, por el contrario, muy probablemente estén pensando sobre las dos opciones: que el ruido baje para dejar el tema ahí y hasta archivarlo después en otro pleno; o de pronto están pensando en hacer el esfuerzo de convertir la norma en lo más benévola posible para que no genera esta controversia”, opinó.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, y una de las representantes de gremios periodísticos presentes en la sesión del pleno, dijo a El Comercio que ellos contaron “unos 70 votos en contra, según las posiciones de la bancada”. “Como Perú Libre se ha dado cuenta de que no tenía los votos, ha echado mano de esta dilación”, dijo.

Representantes de gremios periodísticos también acudieron a la sesión del pleno donde se debatió la segunda votación de la ley mordaza. Días antes, se reunieron con las bancadas para discutir la propuesta. Foto: Jorge Cerdán / GEC

“La noticia positiva es que no se ha aprobado; que, con la discusión, se ha constatado que hay bancadas como APP que han reculado su voto inicial y hoy están en contra; y que no tenían los votos para aprobarlo”, indicó. No obstante, remarcó que la expectativa era que se pase a la votación y allí se rechace la propuesta, ya que “siempre está la posibilidad de que pueda volver”.

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, coincidió en que se prevían más de 70 votos contra la ley mordaza y que Américo Gonza pidió el cuarto intermedio para buscar votos a favor o para “dormir” la propuesta. “Es un triunfo parcial, si vemos el vaso medio lleno. Hemos pasado de 68 votos a favor a más de 70 votos en contra”.

Salazar comentó que los cambios en los votos provenían principalmente de APP y Acción Popular, así como de casos individuales en grupo parlamentarios donde había divisiones sobre el tema. “El proyecto se queda en stand by, congelado. Es un riesgo, sí, porque en cualquier momento lo pueden revivir; pero como están los votos, no pasa”, declaró.