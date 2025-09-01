Martin Hidalgo
‘Ley Paula’: Nexos y presiones que mantienen el ascenso de la madre de hijos de Waldemar Cerrón
El nombramiento de la docente Paula Angulo Manrique, concretado gracias a la Ley 32171 impulsada por el padre de sus hijos, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), se mantendrá mientras que el Consejo de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) no ratifique el informe de la Oficina Jurídica que advirtió irregularidades y pidió la nulidad del ascenso.

