El debate de la delegación de facultades acaparó toda la atención parlamentarias en los primeros 100 días, principalmente por dos factores. Primero, porque la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados solicitó opinión técnica a 12 de los 15 grupos especializados sobre el pedido del Ejecutivo; y segundo, por el entrampamiento con el Senado por la facultad de modificación. Un tercer factor a tomar en cuenta tiene que ver con la inexperiencia parlamentaria en las comisiones, tanto para conformar los equipos técnicos de asesores, como para el trámite de las iniciativas de ley ingresadas a los grupos.

También se podría anotar como un cuarto factor, aunque fallido, el intento de “huelga parlamentaria” anunciado por un diputado del Partido del Buen Gobierno. Esta medida buscaba que la Cámara de Diputados no envíe más expedientes legislativos hasta que se defina la polémica respecto a la facultad de modificación del Senado.

Hasta el 5 de noviembre, la Cámara de Diputados había aprobado otros tres expedientes legislativos que no alcanzaron a ser revisados por el Senado antes de cumplirse los 100 días, debido a la semana de representación. Entre estos tres expedientes está una promesa de campaña de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación que ha logrado consenso en la era bicameral: la derogatoria de la Ley de Colegio de Artistas.

—Trasfondos políticos—

En medio de dos bloques políticos que aún mantienen rencillas después del debate de la delegación de facultades, tampoco faltan las acusaciones. El diputado Arturo Alegría, vocero de la bancada de Fuerza Popular, anotó que la mayoría de la carga legislativa pendiente está en las comisiones presididas por el bloque de oposición.

En esa línea, el congresista oficialista mencionó que, por ejemplo, el Congreso tiene pendiente abordar la reforma del Ministerio Público, la cual debería ser abordada en la Comisión de Justicia que hoy es presidida por Juntos por el Perú.

“Habría que preguntarle a ellos. He visto varios tuits de los miembros de la oposición exigiendo al presidente de la Cámara de Diputados que se pongan (los proyectos) en debate. Pero estas mismas personas son representantes de las bancadas que tienen en sus manos las posibilidades de emitir un dictamen y presentarlo ante el pleno”, dijo Alegría en Siempre a las 8, videopódcast de El Comercio conducido por Jimmy Chinchay.

En Tenemos que Hablar, otro videopodcast de El Comercio, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) criticó la postura del bloque de izquierda por continuar entrampando el flujo legislativo con medidas como el frustrado anuncio de una “huelga parlamentaria”. “Estamos con dos problemas a nivel nacional (seguridad ciudadana y Fenómeno de El Niño) y hay un señor que dicen que no van a aprobar nada, y antes nos quisieron dejar sin quórum constantememente”, señaló la parlamentaria.

—Lo que se puede venir—

LA través de una revisión a las 779 iniciativas presentadas hasta el 5 de noviembre, las propuestas más repetitivas son la derogación de las denominadas leyes procrimen.

También existen varios proyectos que proponen modificaciones a la Ley Universitaria, a la normativa del sistema penitenciario, así como medidas contra el acoso escolar.

El balance de los primeros 100 días del nuevo sistema bicameral del Congreso peruano.