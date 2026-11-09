Resumen

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Luego de la juramentación e instalación de las cámaras, el nuevo Parlamento deberá conformar juntas de portavoces, comisiones y órganos de coordinación para iniciar el trabajo legislativo. Foto: Congreso.
Luego de la juramentación e instalación de las cámaras, el nuevo Parlamento deberá conformar juntas de portavoces, comisiones y órganos de coordinación para iniciar el trabajo legislativo. Foto: Congreso.
Por Martin Hidalgo

La mayoría de los diputados de la era unicameral mantienen el criterio de cantidad para exponer su producción legislativa, mencionando el número de proyectos de ley presentados hasta la fecha. Pero, a diferencia del pasado, enfrentan un problema respecto a la efectividad, debido a que de todos sus iniciativas ingresadas a trámite, ninguna ha conseguido convertirse en ley. La única norma aprobada, en los primeros 100 días de gestión parlamentaria, es un proyecto del Poder Ejecutivo: la delegación de facultades para que el gobierno pueda legislar en seguridad ciudadana y Fenómeno de El Niño.

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