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Resumen

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Los diputados de oposición al gobierno de Keiko Fujimori cuestionaron el pasado miércoles la amplitud de las materias incluidas en la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo. Las objeciones fueron expuestas durante una sesión de la Comisión de Constitución a la que acudió el primer ministro Luis Galarreta, acompañado de ocho ministros.

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