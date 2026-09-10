Los diputados de oposición al gobierno de Keiko Fujimori cuestionaron el pasado miércoles la amplitud de las materias incluidas en la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo. Las objeciones fueron expuestas durante una sesión de la Comisión de Constitución a la que acudió el primer ministro Luis Galarreta, acompañado de ocho ministros.

Legisladores del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras señalaron que el pedido de facultades debió focalizarse en la lucha contra la inseguridad ciudadana y en las medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Según sostuvieron durante el debate, aprobar la totalidad de las facultades generaría el riesgo de entregar “un cheque en blanco” al gobierno fujimorista.

En respuesta, Galarreta aseguró que se trata de un pedido “para poder gobernar”, y por ello abarca materias como empleo, gestión pública y modernización del Estado. Previamente, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, argumentó que “es una tradición democrática otorgar facultades al gobierno que gana la elección”.

Posturas

El diputado Nery Fernández, del Partido del Buen Gobierno, consideró que el Ejecutivo ha presentado un pedido “extremadamente extenso”. Sostuvo que estaría confundiendo aquello que considera importante para su gestión con lo que tiene carácter urgente.

“Lo urgente es la seguridad y el fenómeno de El Niño. Hay que evitar un cheque en blanco que amenace derechos”, dijo.

La diputada Rossana Alayza, también del Partido del Buen Gobierno, coincidió en que el pedido de facultades incluye materias que, en su opinión, aunque pueden ser importantes para la agenda gubernamental, no necesariamente requieren una delegación inmediata.

Alayza consideró que el pedido relacionado con el fenómeno de El Niño debió ser presentado de manera más específica y diferenciada del resto de materias, en atención a su carácter urgente.

En tanto, el legislador César Holguín, de Ahora Nación, aseveró que el pedido es muy amplio. “Una delegación de facultades sin límites, laxa y amplia equivale a una concentración del poder que no es razonable en una república; mientras que una delegación de facultades con carácter preciso sí contribuye a la gobernabilidad”, sostuvo.

En opinión de Holguín, la solicitud del gobierno de Fujimori es un “monumento a la generalidad”. Cuestionó, entre otros temas, las propuestas relacionadas con la eliminación de topes a las tasas de interés y los permisos ambientales.

Por su parte, el legislador Víctor Piñán, del Partido Cívico Obras, resaltó que la “naturaleza” de entregar facultades legislativas al poder Ejecutivo es que se resuelvan asuntos urgentes. “¿Acaso es urgente legislar acerca de los topes de intereses?”, cuestionó.

Piñán agregó que “hay ambigüedades y muchas generalidades” en la solicitud presentada por el gobierno fujimorista. “Los temas más urgentes son seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Creo que vamos a tener que darle la oportunidad al Ejecutivo sobre estas materias, pero con responsabilidad. No es un cheque en blanco. Desde el Congreso haremos el control correspondiente”, añadió.

La defensa del gobierno

Galarreta se presentó ante la Comisión de Constitución para defender la solicitud de delegación de facultades. Lo hizo acompañado de ocho ministros.Foto: Fernando Sangama

En la sesión, el primer ministro rechazó la idea de que las facultades solicitadas deban limitarse exclusivamente a las urgencias coyunturales.

“Aunque no tuviéramos el fenómeno del Niño y no tuviéramos este nivel de criminalidad, igual estaríamos acá pidiendo una delegación de facultades, porque es lo que hace cada gobierno para empezar su gestión”, argumentó.

Galarreta señaló que el Ejecutivo considera necesario acelerar determinadas reformas debido al tiempo que puede tomar el trámite ordinario de una ley en el Congreso.

“Las normas se pueden demorar seis meses, un año, año y medio o dos años y medio; pero la urgencia de cerrar las brechas sociales y de estar listos para lo que va a venir con el fenómeno de El Niño no va a esperar lo que tarda un ciclo normal de una norma”, sostuvo.

El primer ministro también respondió a las críticas sobre la extensión de la solicitud. Señaló que el pedido recoge las prioridades identificadas por cada ministerio para destrabar medidas y proyectos considerados necesarios para la gestión.

“La delegación de facultades la vienen a presentar todos los gobiernos cada cinco años para mostrar qué es lo que quieren hacer y pedirle al Congreso acelerar”, señaló.

Como ejemplo de las demoras administrativas, cuestionó el tiempo que actualmente puede tomar declarar en emergencia a un distrito y advirtió que, ante un desastre de gran magnitud, la respuesta del Estado no puede depender de procedimientos que se prolonguen durante varios días.

Por su parte, el ministro Ernesto Álvarez sostuvo que la delegación de facultades es “una tradición democrática” que se concede al ganador de una elección presidencial.

El titular de Justicia se refirió a las planes de su sector si el Congreso otorga facultades legislativas al gobierno. oto: Fernando Sangama

Destacó que con la delegación de facultades apuntan, entre otros temas, a un rediseño del sistema penitenciario. Planteó, por ejemplo, la posibilidad de que los directores de los penales sean oficiales en retiro con experiencia en seguridad. Según explicó, el actual marco normativo limita la posibilidad de realizar ese tipo de cambios debido a los requisitos establecidos para acceder a esos cargos.

En la sesión también intervinieron los ministros Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego), Mauricio Arnillas (Vivienda), Rafael Belaunde (Defensa), César Astudillo (Interior), Elmer Cuba (Economía), Juan Sheput (Trabajo) y Juan Carlos Requejo (Producción). Ellos abordaron los principales temas sobre los que el gobierno busca legislar durante 120 días.

Eventual choque con el Senado

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es presidida por la legisladora Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú. El grupo podría optar por separar las medidas vinculadas con la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención de los efectos del fenómeno de El Niño de aquellas que responden a otras materias.

Posteriormente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobaría la delegación de facultades únicamente para esos ámbitos.

No obstante, el legislador Edwin Espinoza, del Partido del Buen Gobierno, advirtió que podría abrirse una controversia si el Senado intenta restituir los puntos que hayan sido excluidos por los diputados.

Espinoza destacó que la senadora Martha Chávez, de Fuerza Popular, señaló en una entrevista para El Comercio que el Senado puede restituir el pedido original.

Según dijo el diputado, ha presentado un oficio para solicitar que el Senado ratifique los límites de su facultad revisora y respete las decisiones adoptadas por la cámara baja.

“No estamos discutiendo solamente la delegación de facultades. Estamos estableciendo precedentes”, sentenció.