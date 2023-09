Ni la sangrienta guerra en curso ni la posición que mantiene el Estado peruano sobre ella primó para un grupo de congresistas de diferentes bancadas, que aceptaron una invitación realizada por la cámara baja del congreso ruso y viajaron rumbo a Moscú para participar en la denominada “Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia – América Latina”, que se llevará a cabo hasta el próximo 2 de octubre.

Se trataría de al menos once parlamentarios, entre los cuales se encuentran Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), Jaime Quito (No agrupado), Silvana Robles (No agrupado) y Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), los que salieron del país durante la semana de representación para participar del evento financiado por el Gobierno Ruso.

Según la agenda de la conferencia, entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentran mesas redondas con temas titulados como: “desarrollo de lazos humanitarios entre Rusia y América Latina” y “cooperación económica equitativa y mutuamente beneficiosas”.

La incursión a Moscú por parte de congresistas peruanos —tras una invitación de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia— generó el rechazo inmediato de la Embajada ucraniana en el Perú, que dijo condenarla “enérgicamente”.

“Consideramos que mientras Rusia ataca las escuelas, hogares y hospitales en Ucrania, comete crímenes de guerra y genocidio (...), la visita en referencia al país agresor es inaceptable y tóxica. Por lo tanto, la asistencia en la conferencia mencionada desacredita completamente a sus participantes”, indicó en un pronunciamiento.

/ Villarroel Zurita Alexander

“Usted ve mucho CNN”

Tras conocerse el viaje, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, aseguró que ni su despacho ni la Mesa Directiva otorgaron “autorización” para estos viajes, aunque no se pronunció sobre si tenía conocimiento de los mismos. Sí mencionó que el Consejo Directivo, el órgano encargado de estos trámites, “concedió una sola licencia hasta el momento”.

Reitero: ni la Mesa Directiva, ni la Presidencia, han otorgado ninguna AUTORIZACIÓN para el viaje. El Consejo Directivo concedió una sola LICENCIA hasta el momento, en tanto es el órgano encargado de dichos trámites.



Evitemos informar de forma imprecisa. https://t.co/h6aeI8lqJp — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) September 28, 2023





En la agenda de la última sesión del consejo, que se llevó a cabo el pasado 18 de setiembre y a la que accedió El Comercio, solo figura la solicitud de licencia del parlamentario no agrupado Jaime Quito Sarmiento, entre el 26 de setiembre y el 3 de octubre, y quien además pidió su exoneración de la semana de representación.

Agenda del Consejo Directivo llevado a cabo el pasado 18 de setiembre. / Villarroel Zurita Alexander

“Esto no va a significar un solo centavo del erario nacional, es una invitación que nos han hecho llegar y todo lo está cubriendo el Estado ruso”, indicó ayer Quito desde Moscú a RPP.

Consultado sobre si es pertinente visitar un país como Rusia, acusado de violar derechos humanos, el parlamentario señaló: “Eso usted lo dice porque ve mucho CNN, tiene que ver un poco más la realidad y otros horizontes”.

“Ustedes tienen (la perspectiva) de un canal y yo le estoy planteando otro canal, es importante que podamos comprender la realidad internacional y no nos ceguemos con someternos al imperialismo norteamericano, que es el dueño y el amo del mundo, también hay otros horizontes”, agregó.

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana (APP) se justificó indicando que para su labor parlamentaria “es importante este intercambio de experiencia con congresistas de otros países” y que “eso obviamente enriquece el trabajo parlamentario, que redunda en beneficio del país”.

Según indicó Salhuana, sí se cursó a oficios a Oficialía Mayor y que “ya por los canales internos se le informa al presidente del Congreso”. Agregó que, al no ser un viaje oficial, no requerían una autorización y que “una vez que retornemos, en el Consejo Directivo se da cuenta y si el consejo considera que el evento es importante, dispondrá el no descuento de las remuneraciones. Y si no lo considera así se hará el descuento correspondiente”.

En el caso de la congresista Silvana Robles (no agrupada), en un comunicado señaló que el 13 de setiembre solicitó al presidente del Congreso una licencia entre el 29 de setiembre al 4 de octubre, la misma que —indicó— fue puesta en conocimiento del consejo y aprobado en la última sesión. Sin embargo, la única licencia en agenda era la de su colega Quito.

“Expreso mi extrañeza por el comunicado emitido por el presidente del Congreso (Alejandro Soto), a pesar de tener conocimiento que este trámite se ajusta a la verdad y al derecho que me otorga el artículo 22, literal i) del Reglamento”, indicó en un comunicado.

Por su parte, el parlamentario Guillermo Bermejo (Cambio Democrático) salió de país ayer 28 de setiembre y su primera parada fue Panamá, según su Certificado de Movimiento Migratorio obtenido por El Comercio.

El abogado y asesor del congresista Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, confirmó a este diario que el parlamentario viajó hacia Rusia ayer. Agregó que se solicitó para ello una licencia al área de Recursos Humanos del Congreso e incidió en que ello “no le está generando ningún tipo de gasto al erario nacional”.

“Se ha gestionado la licencia y ya es un tema de Recursos Humanos que tendrá que determinar los descuentos o la no aplicación de algún tipo de estipendio al congresista. Pero de ahí no necesita pedir autorización (al Consejo Directivo), el Reglamento del Congreso no establece que en estos casos tenga que pedirse autorización para viajar”, aseguró.

Las implicancias

Especialistas parlamentarios consultados por El Comercio coincidieron en señalar en que el caso debe ser abordado y sancionado por la Comisión de Ética, pues se trataría de un abandono de funciones en plena semana de representación.

El exoficial mayor José Cevasco indicó, por ejemplo, que, al abarcar esta ausencia de los legisladores en parte de la semana de representación, sí estuvieron en la obligación de solicitar una licencia y esta tendría que haber sido aprobada previamente por el Consejo Directivo del Congreso.

“Los congresistas tienen la obligación, según el Reglamento, de estar cinco días (al menos) en contacto con la población de su circunscripción electoral o en cualquier parte del país. Es una obligación, no es potestativo. (…) Ahí la licencia se convierte en una obligación, si quiero que me exoneren de algo a lo que estoy obligado”, apuntó.

Cevasco agregó que la sanción que se aplicaría ya dependerá de la evaluación que se haga desde la Comisión de Ética, la cual podría optar desde una amonestación hasta la suspensión por 120 días.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi remarcó que más allá de que puedan o no recibir el bono que se otorga a cada congresista por semana de representación, los parlamentarios “están dejando de atender a los electores de sus distritos electorales, por los cuales fueron elegidos, por ir de paseo a Rusia”.

“Han antepuesto sus deseos de hacer turismo en Rusia que las consecuencias de ello; es una contradicción de la política de Estado peruano de relaciones exteriores, que es de solidaridad con Ucrania y de rechazo a la invasión rusa. (…) Lo grave es que están dejando de cumplir su función de representación por irse de paseo, esa es la infracción”, coincidió Rospigliosi.