El ex oficial mayor, José Cevasco, contó a este Diario que detectó la contratación de hermanos, esposos e hijos en el 2022.

“Hice que no se renovaran los contratos de unos 10 casos que me llegaron a través del mismo personal, porque no es ético ni moral. Es un mal uso del poder de influencia. Es algo que se debería resolver con un acuerdo de Mesa Directiva, donde se prohíba este tipo de situaciones, y que solo se pueda acceder a los cargos a través de concursos públicos”, afirmó.

Los casos de padre e hijos trabajando en la planilla legislativa también se mantienen a la fecha, y este Diario pudo detectar dos situaciones. Angel Mauro Calderón Ustua es chofer en la Gerencia Funcional de Transportes (con un salario de S/ 6.000), y su hijo Eliu Calderón Rojas tiene un puesto de técnico en el Departamento de Gestión Documental (también con un salario de S/ 6.000). Según sus fichas Reniec, ambos viven en un mismo domicilio ubicado en San Juna de Lurigancho.

Lo mismo ocurre con José Domingo Farías Martínez, técnico del Área de Servicios Auxiliares (con un salario de S/ 6.200) y su hija Sheila Farías Álvarez, técnica en el Área de Redacción de Actas (también con un salario de S/ 6.200).

De ambos hijos, solo Eliu Calderón registra título universitario en Sunedu, como bachiller en Turismo y Hotelería.

—Sin responsabilidades—

El grueso de grupos familiares detectados se encuentra en los casos de hermanos. En Fuerza Popular se han detectado hasta tres grupos de hermanos contratados, y en dos casos son afiliados del partido. Arturo Alegría justificó la contratación de Carolina Pacheco -hermana de Marco Pacheco, quien trabaja en otro despacho fujimorista- alegando que “no existe impedimento legal” y que cumple con los requisitos del cargo.

“Carolina Pacheco ha trabajado conmigo desde que inicié. Ha pasado por áreas de mi dependencia, siempre bajo mi mando. Es cierto que son hermanos, pero no hay impedimento legal. Ambas personas son del partido y tienen los pergaminos. Marco tiene los pergaminos y cumple funciones al igual que su hermana”, refirió.

Cuando se le consultó sobre las labores de Carolina Pacheco, el legislador fujimorista también detalló que “se dedica a comunicaciones con identidad partidaria”. Carolina es licenciada en marketing y su hermano Marco en Comunicaciones (actualmente es secretario de Comunicaciones en Fuerza Popular).

“Los despachos tienen que tener identidad política y gestión técnica”, justificó Alegría.

El congresista César Revilla (Fuerza Popular) tiene en su despacho a Carmela Paucará, la exsecretaria de Keiko Fujimori involucrada en el Caso Cócteles. La hermana Yrma Paucará trabaja en una comisión presidida por Fuerza Popular. (Foto: Congreso)

En esa línea, el legislador fujimorista César Revilla tiene en su despacho a Carmela Paucará, la exsecretaria de Keiko Fujimori involucrada en el Caso Cócteles. La hermana Yrma Paucará trabaja en una comisión presidida por Fuerza Popular. Revilla no respondió a las consultas sobre esta contratación.

El tercer caso en las filas fujimoristas está relacionado a la legisladora Jenny López. En su despacho figura Liz Escalante Sotelo, cuyo hermano Juan Escalante Sotelo entró a trabajar en el Área de Transcripciones. Cuando se le consultó, la legisladora se limitó a responder: “Desconozco sobre la persona que manifiesta”.

Quién también manifestó desconocer al hermano de uno de sus colaboradores fue Cheryl Trigozo, actual parlamentaria de Renovación Popular. En su despacho tiene a Leifer Carrión Melitón, y su hermano Guillermo Carrión Melitón aparece en la planilla del Área de Administración de Edificios del Congreso. “No tenía conocimiento. Y si fuera así, cada persona tiene derecho a presentar su CV a las instituciones que vea conveniente, y si cumple con los requisitos para obtener un cargo en el Congreso, pues bien por el señor Guillermo Carrión”, dijo.

El único detalle es que en el Congreso no existen concursos públicos para acceder a plazas, por lo cual no existen libre postulación para los cargos. Todo se maneja por la figura de cargos de confianza, que se basa en recomendaciones.

— Modus operandi —

Los congresistas izquierdistas como Silvana Robles y Wilson Quispe tienen a hermanos en oficinas distintas: en sus despachos y en sus bancadas. Ninguno quiso responder al respecto.

“No hay descargo, yo desconozco si cinco hermanos trabajan”, respondió la legisladora Robles a pesar de que ha tenido a los hermanos Alejos Mata en su planilla.

En el caso de Alejandro Muñante (Renovación Popular) tiene a un hermano en su despacho y al otro en la planilla de una comisión especial que él mismo preside. El vocero de Renovación Popular no respondió a nuestras preguntas sobre estas contrataciones.

El legislador Esdras Medina (Renovación Popular) llegó a tener a dos hermanas en su despacho. “No es incompatible, no son familiares míos y tampoco está prohibido”, dijo tras indicar que una de ellas ya no está en su nómina. Ambas hermanas, hasta mayo pasado, tenían los más altos cargos en el despacho del legislador arequipeño.

Este Diario también intentó comunicarse con los trabajadores aludidos, como María Alejandra Bardales o Belén Rodríguez, ambas de la Oficina de Comunicaciones con hermanas ubicadas en otras dependencias. Sin embargo, ambas no brindaron comentarios oficiales, ya sea porque no respondieron o porque se excusaron alegando que requerían permiso de Oficialía Mayor para responder ante medios de comunicación.

En el caso de Belén Rodríguez, su hermana Luciana Rodríguez figura actualmente en el Área de Archivo General, pero ingresó en 2023 en un módulo donde también figuraba quien se convertiría su cuñado, Jorge Villena (esposo de Belén).

En el caso de las hermanas María Alejandra y María de los Ángeles, ambas han trabajado con el legislador Segundo Quiroz. Sin embargo, María Alejandra dio el salto a la Oficina de Comunicaciones que parece haberse convertido en un centro de recomendaciones.

Este Diario publicó un informe donde revelaba la contratación de siete afiliados de Alianza para el Progreso, entre los cuales se encontraba Diana Dávila Callao, cuya hermana Estefany Dávila Callao logró un puesto en el Área de Administración de Bienes del Congreso.

El Comercio también buscó los descargos formales de la Oficialía Mayor, pero no respondieron nuestras consultas hasta el cierre de este informe.