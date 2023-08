La facción de ‘Los Niños’ de Acción Popular, cuyos integrantes están sometidos a diferentes investigaciones en el Ministerio Público, presentó un polémico proyecto de ley que apunta a restablecer la inmunidad parlamentaria que fue eliminada en el 2021. La reforma constitucional- de acuerdo al documento- tiene como finalidad “fortalecer la institucionalidad” del Congreso.

Entre los firmantes de esta iniciativa están José Arriola, Wilson Soto Palacios, Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori y Luis Ángel Aragón. Este último fue candidato a la presidencia del Parlamento hace apenas una semana y media.

Los acciopopulistas pretenden incorporar en el artículo 93 de la Carta Magna que los congresistas “no pueden ser procesados, ni presos, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante”.

Además, que si un parlamentario es detenido en flagrancia sea “puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo”.

Al respecto, la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) consideró que el proyecto de la facción de “Los Niños” de su bancada “no es oportuno”. Agregó que sus colegas que afrontan pesquisas en la fiscalía no debieron firmar la propuesta.

“Definitivamente no es oportuno, la población no lo va entender, no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley”, señaló en declaraciones a la prensa.

(Foto: Archivo GEC)

La expresidenta del Parlamento recordó que el partido de la lampa respaldó la eliminación de la inmunidad en el 2021.

“Creo que ahí faltó un poco de debate y análisis, pero siempre se puede debatir y analizar y lo que importan son los votos”, subrayó.

Por la tarde de este jueves, Monteza Facho, quien fue segunda vicepresidenta del Congreso, retiró su firma del proyecto de ley.

Decidí retirar mi firma para presentar el #ProyectoDeLey que restablecería la inmunidad parlamentaria porque no fue en el momento oportuno. Este tema debe ser puesto en agenda y su viabilidad debe ser analizada por este @congresoperu. pic.twitter.com/wOEqNZQJ3I — Congresista Silvia Monteza (@SilviaMontezaAp) August 3, 2023

El excongresista Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular en las últimas elecciones generales, aseguró que el proyecto de ley de su bancada “debe ser rechazado”. “Están cuestionados e investigados, no pueden pedir privilegios con la enorme desaprobación que tienen. Es más recién se hizo la reforma. Cada vez peor”, lamentó.

¿Y qué opinan las otras fuerzas políticas?

El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, dijo que su bancada no respalda el proyecto de ley de “Los Niños” que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.

“Estamos en total desacuerdo, no es momento de discutir estos temas, hay otros temas prioritarios, urgentes que a la población le interesa. Por ejemplo, estamos en una crisis económica y de seguridad, también hay que generar condiciones para la inversión privada. Necesitamos leyes que promuevan el crecimiento, esta norma no nos ayuda”, remarcó a El Comercio.

Salhuana, además, indicó que ha sido “impertinente” de parte de congresistas con pesquisas presentar un proyecto de este tipo, porque “la opinión pública puede presumir que están buscando alguna protección”.

El parlamentario José Cueto, de Renovación Popular, dijo, a título personal, que no está de acuerdo con la iniciativa.

“Si [este proyecto] lo hubieran presentado otros congresistas, que no tuvieran procesos, se le podría analizar, pero viniendo de un grupo tan cuestionado, no. Ha muchas suspicacias, da la impresión de que quieren buscar impunidad, no es el momento”, complementó a este Diario.

A su turno, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) refirió que “no es el momento en que se deba restituir la inmunidad”.

“La protección que brinda el antejuicio político para delitos de función a los congresistas es suficiente. La inmunidad podría crear impunidad para delitos cometidos antes de ser parlamentarios y que no tienen que ver con el ejercicio del cargo, lo cual no me parece correcto”, expresó a El Comercio.

Una postura similar tuvo el parlamentario Flavio Cruz, de Perú Libre, quien subrayó que “no es momento” de analizar este tema.

No obstante, sus colegas de bancada Américo Gonza, Kelly Portalatino y María Agüero sí se pronunciaron a favor.

El vocero de Somos Perú, José Jeri, señaló que su bancada aún no ha analizar la propuesta.

“Toda propuesta de esa naturaleza debe ser bien analizada y evaluada. No me atrevería aun a dar una postura sobre algo que tengo que estudiar bien”, refirió a este Diario.

Desde el Bloque Magisterial, el congresista Álex Paredes sostuvo, en diálogo con RPP Noticias, que la facción de ‘Los Niños’ de Acción Popular busca beneficiarse con esta eventual reforma constitucional.

“Un supuesto, el proyecto camina y se hace ley, ¿quiénes serían los beneficiarios? Ellos. [¿Quieren favorecerse a sí mismo?] El desarrollo, la hoja de ruta es lo que demuestra. Es irrefutable, no hay otra cosa. No se puede mentir cuando la cosa es evidente”, cuestionó Paredes.

El parlamentario Héctor Acuña (Unidad y Diálogo) afirmó que un sector del Congreso está intentando buscar “impunidad”. “Me parece que es inoportuno. Mis colegas no quieren aprender de los errores. […] No es lo que cada congresista debe buscar”, declaró a la referida radio.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de la bancada de Fuerza Popular, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Desde el Poder Ejecutivo, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, adelantó que el gobierno está en contra del proyecto de ‘Los Niños’ de Acción Popular.

“El gobierno cree que el modelo actual de la inmunidad es el adecuado. Hacemos una invocación para que el Congreso debata de acuerdo a sus facultades este pedido. Ojalá que sea archivado”, finalizó.