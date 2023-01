La empresaria Karelim López y el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco se abstuvieron de declarar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en el proceso contra los legisladores de Acción Popular implicados en el caso ‘Los Niños’, que se inició este lunes 30 de enero.

Como se recuerda, este caso implica a los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, todos del partido de la lampa.

A través de sendos escritos enviados por el abogado de ambos, César Nakazaki, señalaron que adoptaron la medida en cumplimiento del “deber de reserva” por su participación en la colaboración eficaz a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Ambos explicaron que según el Código Procesal Penal vigente, solo el fiscal es quien determina la utilización, distribución o traslado de la información de relevancia penal que se produce en el procedimiento de colaboración eficaz

López Arredondo indicó que por ello se abstuvo de declarar ante la Comisión de Fiscalización por las reuniones clandestinas que sostuvo el expresidente Pedro Castillo en la vivienda de la calle Sarratea, en Breña, así como en la Comisión de Ética en el proceso contra los congresistas Elvis Vergara y Jorge Luis Flores Ancachi.

Por su parte, Pacheco Castillo manifestó que por estas mismas razones no declaró como testigo en la investigación preliminar que en la Fiscalía de la Nación se sigue a los congresistas apodados ‘Los Niños’ por el delito de organización criminal.

“Por lo expuesto: Pido a usted, Señora Presidenta, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales me excuse de brindar testimonio por el deber de reserva que me impone el procedimiento de colaboración eficaz”, señalan ambos documentos.

Este hecho generó la incomodidad de los congresistas investigados. A su vez, Norma Yarrow (Avanza País) cuestionó que por segunda vez ambos personajes no acudieran a declarar ante la subcomisión.

“Yo digo es fácil acusar y no presentarte. Quiero buscar la parte más ecuánime en este momento, mucha más lógica y en beneficio no solo del Congreso, sino que se deslinde de una vez, si hay culpa o no. Necesitamos que el señor Villaverde, que se paseó por todos los medios de comunicación, virtualmente se conecte, que la señora Karelim López, que se paseó por todos los medios de comunicación, se conecte virtualmente”, acotó.

Por ello y a pedido de los congresistas acusados, se acordó reiterar las notificaciones a Karelim López y Bruno Pacheco, a fin de que puedan declarar –de manera presencial o virtual- en este caso.

Zamir Villaverde tampoco declaró

Por otro lado, el empresario Zamir Villaverde tampoco acudió a declarar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por este caso y solicitó la reprogramación de la misma, que fue aprobada.

En un oficio enviado por sus abogados a la presidenta del grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), argumentó su decisión debido a la “coyuntura política actual y la inseguridad que viene atravesando el país y en salvaguarda de la integridad” de su patrocinado.

Zamir Villaverde pidió reprogramar su declaración ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Congreso)

Cabe indicar que Camones Soriano informó que la subcomisión verá este proceso durante cinco sesiones: martes 31 de enero, miércoles 1 de febrero, martes 7 y viernes 10 de ese mismo mes.