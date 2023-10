El presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, Diego Bazán (Avanza País), señaló que se ha pedido archivar la investigación contra el legislador Guillermo Bermejo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) por el caso ‘Los operadores de la reconstrucción’.

En declaraciones a los periodistas, negó que se trate de un acto de blindaje a favor de Bermejo Rojas y justificó la decisión del archivamiento señalando que el grupo de trabajo que preside no cuenta con las herramientas para encontrar responsabilidad alguna.

“Nosotros hemos sido claros desde la comisión y acá no se trata de blindar absolutamente a nadie. Lo que sí es claro es que nosotros no tenemos las capacidades que tiene el Ministerio Público para determinar una responsabilidad y somos claros: si hay casos que están definitivamente en investigación y nosotros no contamos con las herramientas para encontrar responsabilidad, nosotros no vamos a ir más allá”, expresó.

“Acá no se trata de generar una persecución o un espacio para poder atentar contra alguien, de lo que se trata es encontrar justicia y por supuesto ser imparciales y objetivos. En esa línea, lo que nosotros estamos indicando hoy día obviamente vamos a seguir, pero no vamos a proteger al señor Bermejo, sino que hemos pedido el archivamiento del tema”, agregó.

Declaraciones del congresista Diego Bazán. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la Comisión de Ética inició un proceso de oficio contra Guillermo Bermejo por la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación le abrió por sus supuestos vínculos con ‘Los Operadores de la Reconstrucción’.

El legislador es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, una semana después de que un colaborador eficaz lo vinculase con supuestos cobros de sobornos en dicho caso.