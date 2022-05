No es la primera vez que oigo que los 11 maestros castillistas de la bancada de Perú Libre (PL) quieren una cuota en especial que hasta ahora se les negado en plenitud. Me lo dijo uno de ellos ‘off the record’ y me lo repite el profesor y congresista por Pasco, Pasión Dávila. Este no ha tenido complejos para presentar un proyecto de adelanto de elecciones sin consultar con su grupo y menos los tiene para decirme lo que quieren los profes. ¿De qué se trata? Del Ministerio de Educación (Minedu). ¿Y tienen un candidato?, le pregunto. “No, cualquiera de nosotros podría ser, incluso yo”, dice Pasión con cachita.

Por cierto, Dávila me confirmó que lo del adelanto fue ocurrencia propia y que no lo consultó con su grupo, “porque no lo hubieran firmado”. En efecto, la firma que recabó primero fue la del portavoz Waldemar Cerrón, que leyó el título, oyó la explicación y firmó sin darle vueltas al asunto. Pasión aprovechó que había un pleno y estaban todos juntos. Agarró a unos cuantos de Perú Libre y obtuvo 7 firmas, suficientes para presentar un proyecto. El único de su grupo de maestros que firmó fue Paul Gutiérrez que, una vez creada la polémica, retiró su firma al igual que los perulibristas Margot Palacios, Silvana Robles y el propio Waldemar. Le pregunté a otro profe, por qué no avalaron a Pasión y me dijo: “Cada uno tiene su estilo” y añadió, para burlarse de los cerronistas: “Y no firmamos ni hacemos las cosas a ciegas”. (Una aclaración para evitar confusiones: en la bancada de PL hay cuatro profesores que son cuadros propios del partido y no son parte de los 11 de Castillo).

El proyecto de adelanto de elecciones del profesor Pasión Dávila, fue una falsa pista sobre la separación del grupo magisterial. Salvo Paul Gutiérrez, todos los firmantes eran del partido Perú Libre.





Ya fue Zea

En honor a la verdad, la cuota del Minedu la tuvieron los profes parcialmente cuando Pedro Castillo fichó a Carlos Gallardo en reemplazo de Juan Cadillo. Este llegó con el relumbrón de haber recibido las Palmas Magisteriales y varios premios internacionales; pero le importaba poco el sindicalismo. La ‘bancada magisterial’ estaba molesta con él, pues no solo ignoró sus reclamos sino que recibió al Sutep, la bestia negra del grupo. Cuando cayó el gabinete Bellido y fue reemplazado por el de Mirtha Vásquez el 6 de octubre, Castillo aquietó a sus colegas, nombrando a Gallardo, exdecano del Colegio de Profesores y enemigo de Patria Roja y del Sutep.

Carlos Gallardo fue lo más cerca que estuvo el grupo magisterial de tener un ministro propio. (GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Apenas enterados de la caída de Cadillo, a los profes les molestó que Castillo no les consultara el reemplazo. Édgar Tello, uno de los más cercanos a Pedro e impulsor, junto a la sindicalista Mery Coila (no congresista), del ‘Partido Magisterial y Popular’, me dijo aquella vez que estaba ‘evaluando con las bases’. La evaluación fue rápida y positiva pues Gallardo era, en realidad, amigo de las causas de los profes. La armonía se acabó el 21 de diciembre cuando el ministro fue censurado, entre otras cosas, por manejar la evaluación docente a tono con lo que esperaba el gremio más que con lo que exigía la oposición.

El sucesor y actual ministro, Rosendo Serna, fue evaluado y escogido por Mirtha Vásquez. Castillo lo aceptó, en buena parte, porque además de exfuncionario del Minedu, era maestro ajeno a Patria Roja y al Sutep. Ello no lo hacía cercano a la Fenate y a la extrema izquierda sindical; pero, al menos, Castillo asumió que con él podía manejar la protesta de los profes. Y pudo hacerlo, pero con un costo adicional: les dio otro ministerio. Cuando cayó Mirtha Vásquez, decidió mantener a Serna, pero cedió un ministerio a los profes. Lo hizo impulsivamente, sin cálculo, porque recibió a tres maestros airados por no saber qué diablos estaba pasando, Óscar Zea, Katy Ugarte y Édgar Tello, en la misma mañana del 1 de febrero en la que decidió que Héctor Valer sería premier. Los detalles de cómo Ugarte entró furiosa y salió levitando como inminente ministra, los conté en “Pedro, ¡con ellas no te metas!” (17/2/2022).

Los 8 profesores que no fueron a Palacio quedaron sorprendidos por el fajín súbito de Katy. No se hacían muchas ilusiones con que uno de ellos fuera al Minedu pero pensaban, que si alguno chapaba fajín, sería Zea para el Ministerio de Agricultura (Midagri) pues este venía haciendo, entre ellos y hacia afuera, un intenso lobby con ese fin. Y tuvo éxito. Al caer Valer en menos de una semana y arreciar la grita feminista contra Ugarte, Castillo sacó a Katy de Mujer y puso a Zea en Agricultura.

Los profesores están incómodos con los antecedentes judiciales y con la gestión de uno de los suyos, Óscar Zea, en Agricultura. Han renunciado a Perú Libre sin esperar que este haga lo mismo.

El grupo está muy fastidiado con las denuncias sobre Zea y con su gestión. Los dos casos de asesinato de los que fue absuelto dejan cabos sueltos que inquietan a cualquiera que lo tenga en un equipo. Uno de ellos me dijo, “de alguna forma es nuestra carta de presentación en el gabinete, estamos incómodos”. Por eso, la decisión de renunciar a PL incluye a 10 maestros pero no a Zea. De esa forma, toman distancia respecto de él y pueden decirle a Castillo: ‘Somos una nueva bancada de 10 y no tenemos ministro. Perú Libre tiene 2 y Perú Democrático, que son 6, tiene una (Betssy Chávez en Trabajo). Queremos 1 o 2′. Por supuesto, Zea podría anunciar su renuncia a la bancada de PL en cualquier momento.

¿Pedirán otra vez el Minedu? Por lo que oí a mis fuentes y por lo que me dijo Dávila, van a insistir con ello, pero se conformarían con que Castillo los consulte si piensa cambiar a Serna cuando caiga el Gabinete Torres. Si les da otro fajín, piensan que podría ser Trabajo, Midis o Mujer, pues hay en el grupo maestros abogados que, según ellos, están en capacidad de tomar esas carteras.

Sobre la ruptura anunciada el martes, la sorpresa no es que se haya producido sino que duraran tanto tiempo juntos. Desde la primera vez que conversé con uno de los profesores, en agosto del 2021, me quedó claro que el grupo se sentía absolutamente relegado por la vocería de Waldemar y detestaban que Bellido estuviese en la PCM. La única explicación que encontré para que no se separaran fue que el grupo, en realidad, es muy heterogéneo. Para entender eso, les cuento cómo se juntaron.

Katy Ugarte fue una de las 10 renunciantes a la bancada de Perú Libre. La decisión no fue precipitada, la había tomado el grupo días atrás.

Que Segundo coordine

Cuando Pedro Castillo fue fichado por Vladimir Cerrón como candidato presidencial, se llegó a un acuerdo fundamental: el profesor tendría una participación importante en la confección de la lista. Pedro no venía solo, sino con un grupo de maestros con los que, incluso, había conversado sobre la posibilidad de fundar un partido.

El fichaje de Castillo más su grupo de colegas, era un buen cálculo para Perú Libre que solo aspiraba a brincar la valla: tener a un maestro con cierto arraigo sindical, podía jalar el voto de mucha gente. Según un reporte del INEI del 2019, hay 576.274 profesores en el país. De modo que la alianza de Cerrón no solo fue con Castillo sino con ese grupo de profesores al que le abrió espacio en las listas de todas las regiones y a quienes cayó a pelo su idea del ‘lapicito’. Castillo inventó poco o nada en esa campaña: el lápiz lo trajo Cerrón de su experiencia cubana, donde era el emblema de las campañas de alfabetización. El mismo Vladimir ya lo había usado para una campaña alfabetizadora del gobierno regional de Junín en el 2012.

Segundo Quiroz fue quien manejó la 'Coordinadora Nacional Magisterial' que eligió la grupo de maestros que postularon en la lista de Perú Libre. Entraron 11 de los que 10 han renunciado para formar su propia bancada.

Los profesores con los que he hablado ignoran a cuánto ascendió la cuota de invitados de Castillo pues eso lo negoció este con Cerrón, pero saben que era amplia y exclusiva para el magisterio. Por eso, decidieron formar la ‘Coordinadora Nacional Magisterial’, para buscar candidatos en cada región. Es decir, no fue el dedo de Pedro y la venia de Vladimir lo que determinó qué maestro postulaba; sino que se armó una instancia con cierta autonomía para buscar candidatos. Por ejemplo, Pasión Dávila me contó que en Pasco le plantearon ser candidato a un profesor que rechazó la oferta porque no le vio ninguna posibilidad a Castillo. Luego buscaron a Pasión. Hubo episodios de todo calibre en cada región.

El hombre que lideró la búsqueda de la coordinadora es el actual congresista Segundo Quiroz Barboza, chotano y amigo de Castillo. Sin embargo, una vez en el Congreso, Quiroz ha preferido el perfil bajo y deja que sean otros, como Álex Paredes, Édgar Tello y Katy Ugarte, los más requeridos por los medios. Le he escrito reiterados mensajes pidiéndole conversar y me responde con evasivas. Por algunos de sus colegas sé que mantiene un contacto directo con el presidente y está en proceso de construcción de su propio partido que, ojo, no es el que alienta Tello. Se llama ‘Peruanos Como Tu’, o sea como todos y como la sigla de Pedro Castillo Terrones. Está en proceso de inscripción y, como el ser paisanos manda, es este y no el de Tello el partido por el que hincharía Pedro, si algún futuro partidario le alcanza.

Perú Libre asumió la partida del grupo magisterial con un comunicado gentil. Los necesitan cerca.

O sea, en el grupo de maestros hay dos congresistas con proyectos partidarios distintos, otros independientes y ningún líder. Esta heterogeneidad y la falta de una cabeza pueden explicar la demora en haberse separado del cerronismo. Debo contar que el miércoles temprano hablé con dos congresistas que me dijeron que ya estaba tomada desde una semana atrás la firme decisión de separarse y la única duda que les quedaba era si Zea sería de la partida. Resuelta esa duda, anunciarían la separación en los próximos días. Sin embargo, a las pocas horas, tras la elección de 6 magistrados del TC, sobrevino la renuncia. Podemos presumir que, una vez más, se sintieron relegados por el portavoz Waldemar Cerrón y el núcleo duro del cerronismo, en un día trascendente para el Congreso. No hubo detonante, sino un pequeño empujón que los llevó a ejecutar la decisión largamente meditada.

He aquí 10 congresistas con el lugar común de ser maestros afines a Pedro Castillo y con una bancada que será más gremial y colegiada que puramente política. No se van a desvivir por tener una cuota efectiva en el gabinete, pero la van a exigir de todos modos. Van a tener la voz y la organización –alguien tendrá que ser portavoz– que han evadido estos 9 meses y quizá podrían crecer en número si se jalan a algunos descontentos del cerronismo. Conocen muy bien a sus ez socios forzosos de bancada, como conocen al presidente al que, llegado el momento crítico, podrían desconocer.