Lourdes Alcorta aseguró que no se "desnaturalizó" nada de lo que vino de la Cámara de Diputados. (Congreso)
Lourdes Alcorta aseguró que no se "desnaturalizó" nada de lo que vino de la Cámara de Diputados. (Congreso)
Por Redacción EC

La senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) acusó de “chantaje” a los miembros de la oposición que se ausentaron del debate y la votación en la Comisión de Constitución del Senado, donde se aprobaron los 27 puntos de las facultades legislativas.

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