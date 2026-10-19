La senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) acusó de “chantaje” a los miembros de la oposición que se ausentaron del debate y la votación en la Comisión de Constitución del Senado, donde se aprobaron los 27 puntos de las facultades legislativas.
“Eso se llama chantaje, (dicen) ‘no les damos el voto’, no puede ser”, expresó Alcorta tras su salida de la comisión.
La parlamentaria sostuvo que hubo espacios de diálogo para alcanzar consensos y que, finalmente, el texto fue aprobado por unanimidad.
“Hemos conciliado, hemos pedido cuarto intermedio, hemos salido a conciliar y hemos aprobado por unanimidad. Ellos han podido entrar, discutirlo y votar en contra, marcar una posición. Pero decir ‘no damos el quorum, me mando a mudar’, así no pues”, dijo.
Asimismo, advirtió que espera que el debate en el Pleno no se convierta en un nuevo escenario de confrontación. Indicó que los legisladores que discrepan con la propuesta pueden manifestar su rechazo mediante el voto, sin generar nuevos incidentes.
“Hoy fue el último día para la comisión y mañana estamos entrando al Pleno para la aprobación final. Y espero que los que no han venido hoy día no se tomen atribuciones de mañana hacer un rollo y un espectáculo, cuando han tenido oportunidad hasta el último instante de estar acá”, sostuvo.
Alcorta también destacó la disposición al diálogo de integrantes de la bancada de Obras, con quienes, según señaló, se conciliaron posiciones pese a algunas discrepancias.
“Creo que los de Obras han tenido una reacción positiva; han marcado su posición con algunos desacuerdos que han tenido, hemos llegado a una conciliación y se ha votado. Entonces, ya superemos, ya pasó, ahora estamos en el presente, se ha aprobado, en buena hora y esperemos que mañana funcione todo bien”, apuntó.
“Lo que hemos después de los 20 puntos que se han aprobado es incluir los ocho que teníamos de diferentes bancadas, pero que están vinculados directamente a cada uno de los temas que han venido de Diputados, no hemos desnaturalizado absolutamente nada”, finalizó.