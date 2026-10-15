Lourdes Alcorta espera que la oposición vuelva a la Comisión de Constitución para evitar más postergaciones del debate. (Congreso)
Lourdes Alcorta espera que la oposición vuelva a la Comisión de Constitución para evitar más postergaciones del debate. (Congreso)
Por Redacción EC

La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, rechazó votar las facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Senado sin la presencia de los parlamentarios de oposición. La legisladora también criticó a los representantes de las bancadas que dejaron la sesión porque así paralizaron el debate del predictamen programado para hoy.

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