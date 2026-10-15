La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, rechazó votar las facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Senado sin la presencia de los parlamentarios de oposición. La legisladora también criticó a los representantes de las bancadas que dejaron la sesión porque así paralizaron el debate del predictamen programado para hoy.

La representante criticó la decisión de los legisladores discrepantes de abandonar la sala en lugar de confrontar posturas en el debate. “Podían haber hecho exactamente lo mismo. Lo que se está buscando es cualquier situación para encrispar el ambiente”.

Pese a esto, Lourdes Alcorta espera que haya marcha atrás en la salida intempestiva de los integrantes de otras bancadas como Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. “No voy a hacer ninguna declaración hasta que esto se aclare porque no voy a contribuir a echar más leña al fuego a una situación que estamos viendo. Yo sin la oposición no voy a votar. No hay forma de dejar a la posición fuera de la votación”.

#EnVivo Lourdes Alcorta, senadora: Yo, sin la oposición no voy a votar. Vamos a hacer un esfuerzo para que retornen a la Comisión de Constitución. No podemos repetir lo del sábado pasado Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/TCw0b5m6D7 — Canal N (@canalN_) October 15, 2026

La congresista de Renovación Popular apostó por la concertación para restablecer el orden dentro del grupo de trabajo. “Vamos a hacer un esfuerzo para que retornen y podamos llevar una situación en paz”, manifestó ante la prensa.

Por ello, Alcorta demandó prudencia a sus colegas para no caer en el estancamiento de citas previas. “No podemos repetir lo del sábado pasado y que no quedemos en nada. No hay forma de votar sin la oposición en mi opinión. Podemos votar a favor, ganaremos, perderemos, pero sin ellos no hay forma”.

La sesión matutina convocó a los senadores con el propósito de evaluar el predictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo. No obstante, los desacuerdos reglamentarios y los reclamos hacia la mesa directiva entramparon el desarrollo regular de la reunión.

Comisión de Constitución suspendida por altercados

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, suspendió la sesión hasta las 5:00 p.m. debido a las disputas por una cuestión de orden sobre las atribuciones del Senado. Aquella solicitud, planteada por la senadora Patricia Iturregui del Partido del Buen Gobierno, obtuvo seis votos a favor y cinco en contra, pero Mesía declaró desestimado el pedido en medio de reclamos de la oposición.

Esto provocó inmediatas protestas de los legisladores de oposición, quienes cuestionaron el criterio de la presidencia y exigieron el respeto irrestricto al reglamento. A esto se sumó el malestar creció ante la ausencia de tres senadores en semana de representación, un hecho que impidió la continuidad del debate.