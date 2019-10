Luciana León acaba su tercer periodo congresal consecutivo en medio de una investigación donde se le imputa haber recibido, entre S/15 mil y S/20 mil mensuales, por el apoyo con la “gestión” de obras públicas “y la adquisición de servicios” a favor de la organización criminal “Los Intocables Ediles” en La Victoria. Esta no es la primera vez que las finanzas de la representante aprista son cuestionadas.

Según la resolución que emitió el juez supremo Hugo Núñez Julca, donde se autorizó el allanamiento del despacho y del inmueble donde reside Luciana León, al menos seis postulantes a la colaboración eficaz han declarado que Luciana León Romero coordinó con Alexander Peña Quispe, sindicado como uno de los cabecillas de la referida red criminal, la designación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de obras a la Municipalidad de La Victoria.

“A fines del mes de junio de 2017 se aprobó [el proyecto], asegurándole a Luciana León que de todas maneras iba a salir y cuando salió, la congresista le informó a Betsy [Matos] para que, a su vez, ella le comunique a Alexander Peña y por esa gestión, el citado Peña habría tenido que pagar entre S/80 mil y S/100 mil” a la legisladora”, refiere el aspirante a colaborador eficaz N°05-2019-3D2FPSEDCFL.

Otro aspirante a colaborador eficaz, identificado con el código N°2-2018- 3D2FPSEDCFL, relató que “tiene conocimiento” que el empresario le entregó dinero en efectivo a la congresista y a su asesora, a quienes pagó entre S/15 mil y S/20 mil mensuales durante el tiempo en que lo apoyaron con la “gestión” de obras públicas “y la adquisición de servicios”.

-El origen de las sospechas-

Los claroscuros en las finanzas de Luciana León empezaron a mediados del 2013, cuando la entonces legisladora adquirió dos departamentos en el distrito de Barranco. Fueron dos departamentos y cuatro plazas de garajes por los que se pagó S/.1′554,179. León acordó pagar el monto en 300 meses a través de dos hipotecas, que ascendían a S/.1′814.371, pero en solo 17 meses canceló S/.1′120,934, la mayor parte de la deuda restando solo S/.693,437.

Declaraciones juradas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ingresos 23,217 23,217 31,945 27,217 27,117 31,977 32,082 31,721 Bienes 164,390 1,650,745 1,650,745 1,650,750 554,082 471,120 486,431 501,762 Otros 96,566 22,784 28,962 32,191 174,147 175,057 196,296 214,384

En su defensa, Luciana León publicó en su blog personal un descargo sobre sus ingresos y egresos. Con documentos que adjuntó, la aprista sostuvo que desde que ejerce el cargo tuvo ingresos de S/.1′467,526. Según el cuadro, la aprista recibió por el alquiler de uno de sus inmuebles, en el período comprendido entre marzo de 2013 y febrero de 2014, S/.55,315 y por el otro, S/.50,920, entre mayo de 2013 y mayo de 2014.

En sus descargos dados en entrevistas, otra fue la historia, pues Luciana León cayó en contradicciones que la llevaron su caso a la Comisión de Ética donde, si bien se iniciaron indagaciones preliminares, terminó en el archivo. En el informe preliminar se señaló que “una primera inconsistencia que se advierte en los descargos presentados radica en el hecho de que ella justifica el superávit de sus ingresos en relación a sus gastos (...) Sin embargo, en la entrevista que le realizó el periodista Beto Ortiz, cuando este le preguntó por qué no efectuó mayores pagos como cuotas iniciales de los departamentos que adquirió, la congresista respondió que no lo hico porque no tenía posibilidades de hacer mayores de pago. Desprendiéndose de esta afirmación que aparentemente la congresista no tenía mayores ahorros en ese momentos, con lo cual sus anteriores ingresos quedarían excluidos como medio de justificación”.

Luego, el mismo informe añadió: “respecto de la amortización del mes de agosto de 2013, ascendente a S/. 87.294, la congresista refiere que usó un fondo mutuo ascendente a S/. 60.058; sin embargo, dicho ahorro no figuraría en la declaración jurada correspondiente al periodo del 27 de julio de 2012 al 26 de julio de 2013”. En el 2016, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, también archivó la investigación preliminar que se seguía a Luciana León por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En las últimas declaraciones juradas presentadas ante el Congreso, Luciana León redujo a la mitad el valor de sus propiedades. En registros públicos no se consigna ningún movimiento -ni títulos pendientes- respecto a venta de los departamentos en cuestión.

-El departamento oculto-

Pero esos no son los dos únicos departamentos que tenía la legisladora aprista. En 1998, cuando tenía 20 años y cursaba estudios universitarios, Luciana León había adquirido su primer departamento, solo que no lo registró a su nombre, sino por intermedio de una empresa.

Este Diario reveló en el 2015 cómo la hija de Rómulo León Alegría constituyó una empresa con diez mil soles y terminó comprando un departamento y dos estacionamientos por 176 mil dólares. La historia data de inicios de 1998, cuando una veinteañera Luciana León constituyó una empresa junto a María Luisa Zavala Falcón. La compañía fue inscrita como Inversiones Inmobiliarias Suedat S.A.C.

Tres meses después de su inscripción, Inversiones Inmobiliarias Suedat adquirió un departamento y dos estacionamientos en la avenida Nicolás de Rivera 610, cruce con la calle Los Cedros 496. El departamento y estacionamientos fueron vendidos por Luz Alina del Pozo Rincón en noviembre de 1998 por el precio de US$176.000. El monto fue pagado al contado, según consta en Registros Públicos.

Una revisión actualizada en registros públicos permite conocer que María Luis Zavala dejó de ser socia de Luciana León en Inversiones Inmobiliarias Suedat, oficialmente desde el 2016. En el 2015, este Diario entrevistó a Zavala, quien aseguró que se retiró de la empresa al poco tiempo que se compró el inmueble en el cual, según acotó, no puso nada de dinero. “El dinero (para el inmueble) no era mío, era un dinero que, no sé, ella (Luciana) lo tenía. Me parece que le prestaron, de allí no sé más”, sostuvo.

Cuando se le consultó a la propia Luciana León por la empresa y el inmueble, aseguró que ambos habían sido transferidos a Carlos Calagua Alcalá, un amigo de su padre Rómulo León y cuyo hijo trabajó en el despacho de la legisladora aprista. Carlos Calagua padre falleció y el hijo aseguró haberse quedado con la empresa y el inmueble, aunque esto nunca se inscribió oficialmente en registros públicos.

Lo más llamativo es que cuatro años después, dicha versión sigue siendo inconsistente. Además de no registrarse nada a nombre de Carlos Calagua hijo, en el 2017 se otorgó poderes y se ratificó facultades de representación a Rómulo León, padre de Luciana León, para alquilar el inmueble y los dos estacionamientos de propiedad de Inversiones Inmobiliarias Suedat.

Sumado a esto, en el 2018 la empresa Inversiones Inmobiliarias Suedat nombró como gerente general a Cecilia León Romero, hermana de Luciana León Romero. En los registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la empresa figura con “baja de oficio” desde el 2016.

Otros gastos que no cuadraron en el historial de finanzas de Luciana León fueron sus viajes y sus aportes partidarios. Entre agosto de 2006 y julio de 2014, la congresista registraba cerca de 50 viajes al exterior. Además, entre el 2006 y 2017, desembolsó S/ 143,000 en aportes periódicos al Apra, según consta en los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).