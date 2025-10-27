Congresistas repudian acciones de Lucinda Vásquez: Buscan que sanción desde la Comisión de Ética se dé antes del cierre de legislatura

Desde el Congreso de la Republica no solo han rechazado, sino también repudiado las acciones de la parlamentaria Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú-VP-BM), quien utilizó a asesores y auxiliares de su oficina legislativa para labores ajenas a sus funciones, como córtale las uñas de los pies y prepararle el desayuno.

Vásquez- elegida congresista bajo el símbolo de Perú Libre- fue captada en una foto recostada en un sofá mientras Edward Rengifo, su asesor, le aplica masajes y le corta las uñas. La imagen fue tomada el 6 de noviembre del 2024 en el edificio Santos Atahualpa, según reveló el programa “Cuarto Poder”.

Al respecto, el presidente del Parlamento en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), calificó de “repudiable” este hecho y demandó a la Comisión de Ética una sanción para la profesora.

“Es repudiable lo que ha ocurrido, esto no debería pasar en el Congreso, las personas que cometen este tipo de actos deberían ser sancionadas, espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista después de todas las investigaciones”, manifestó en conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento.

Rospigliosi consideró, además, “una humillación” para los trabajadores del Congreso que hayan sido empleados para este tipo de tareas “que no son propias de su función”.

“Lo que ha sucedido es terrible, no se debe humillar de esa manera a los trabajadores del Congreso, no se les debe hacer realizar labores que no les corresponde, esta congresista tiene que ser sancionada por la Comisión de Ética. De mi parte, no puedo tomar ninguna decisión sancionadora de ningún tipo”, expresó.

¿Antes del cierre de la legislatura?

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), dijo que el lunes 3 de noviembre planteará el inicio de una investigación de oficio en contra de Vásquez y que serán los integrantes del grupo los que decidan si esta procede o no.

Agregó que para ese día la parlamentaria de izquierda está citada a dar sus descargos por una denuncia de presunto recorte de sueldo en su contra.

En comunicación con El Comercio, Vergara refirió que, ante la gravedad de los hechos, hará “todo lo posible” para que una eventual sanción a Vásquez se decida en el pleno del Parlamento antes de que venza la actual legislatura, a mediados de diciembre.

(Foto: Archivo GEC)

“La legislatura debe acabar en la quincena de diciembre, es decir, en 50 días naturales. Vamos a hacer un esfuerzo mayor [para cerrar el caso en esa fecha], eso va a depender de cómo se desarrollen las audiencias”, manifestó.

El congresista acciopopulista rechazó la actitud de la docente, al señalar que sus actos van en contra de dignidad de sus trabajadores.

“Todo trato humillante debe ser rechazado de plano y se deben aplicar sanciones ejemplares paras que no se repita esto”, acotó.

Entre el lunes 27 y viernes 31 de octubre los congresistas se encuentran en Semana de Representación. Las comisiones no sesionan porque los legisladores viajan a sus regiones.

Rechazo absoluto

Desde la bancada oficialista Somos Perú, el congresista Alfredo Azurín dijo sentir “vergüenza ajena” sobre el comportamiento de Vásquez y pidió que ella y el asesor implicado sean sancionados.

“Tengo vergüenza ajena y pido disculpas por lo que pasa en el Congreso [...] A mí me apena lo que ha pasado, creo que eso merece una sanción y no solamente la congresista, creo que también el asesor por permitir que pase eso”, manifestó en declaraciones a Canal N.

A través de su cuenta de X, el portavoz de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, calificó de “indignante y vergonzosa” la actitud de la parlamentaria de Juntos por el Perú-VP-BM.

“¡Basta ya de tratar el Congreso como si fuera una hacienda personal! Quien no entiende el honor de representar a la Nación no merece ocupar un solo día más una curul”, tuiteó.

Montoya también sostuvo que el abuso en el que ha incurrido Vásquez “repugna” y que se le debe sancionar ejemplarmente “sin excusas ni protecciones políticas”.

La portavoz de Renovación Popular, NormaYarrow, indicó que Vásquez debe “ser desaforada”, porque su comportamiento “avergüenza a todos”. “No más blindajes, ni justificaciones, de proteger a autoridades que se comportante de esta manera vergonzosa”, remarcó.

📌Lucinda Vásquez debe ser desaforada ya. Su comportamiento nos avergüenza a todos. ❌ No más blindajes, ni justificaciones, de proteger a autoridades que se comportante de esta manera vergonzosa. pic.twitter.com/M37DGWb634 — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) October 27, 2025

A su turno, la legisladora Ruth Luque (Bloque Popular Democrático) refirió que la denuncia contra la profesora “evidencia el profundo nivel de desprestigio que atraviesa el Congreso”.

“Este y otros episodios reflejan un preocupante deterioro ético dentro de la política. Sin embargo, también debemos recordar que la Comisión de Ética (en mayoría) ha mantenido una actitud pasiva frente a hechos claramente contrarios a la integridad pública, como el de mocha sueldos. Es momento de reafirmar que la función pública debe ejercerse con dignidad, respeto y un verdadero compromiso con los valores que demanda la ciudadanía”, escribió en X.

El congresista Carlos Anderson (no agrupado) señaló que, si bien los “mochasueldos” son de todos los espectros políticos, “los que, además, del robo, humillan” a sus asesores tratándolos como “choferes, podólogos y cocineros, son siempre de la izquierda”.

La parlamentaria Flor Pablo (no agrupada) consideró que el abuso de poder de Vásquez hacia un trabajador de su oficina “es lo más denigrante y ofensivo que hemos visto de esta clase política”.

“Cuando uno piensa que ya tocó fondo, siempre se puede caer más bajo. El reportaje de Cuarto Poder que muestra a un asesor de la congresista Lucinda Vásquez cortándole las uñas de los pies es lo más denigrante y ofensivo que hemos visto de esta clase política”, tuiteó.

Portavoz de su bancada: es “indefensible”, pero no anuncia sanciones

En declaraciones a la prensa, el portavoz de la bancada de Juntos por el Perú-VP-BM, Roberto Sánchez, que integra Vásquez, dijo que es “indefendible” ese comportamiento y solicitó celeridad a la Comisión de Ética.

“El hecho debe esclarecerse, son imágenes reales y graves. No se han negado en ningún momento, así que lo que corresponde es investigar y que se dé cuenta de cuándo y cómo ocurrieron”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con Sánchez, a fin de consultarle si están evaluando retirar a Vásquez de su bancada, pero no respondió.

Peculado y abuso de autoridad

La abogada penalista Liliana Calderón explicó que la utilización por partes de Vásquez para labores que no tienen relación con el Parlamento puede constituir el presunto delito de peculado de uso. Y, además, de abuso de autoridad.

“La posición de un asesor es para realizar labores en un horario establecido y estrictamente para tareas de la actividad parlamentaria. Por ejemplo, para revisar proyectos de ley, para realizar una investigación o formular una opinión. No para cortar las uñas, prepararle el desayuno o ir a hacerle las compras. Eso es catalogado como peculado de uso”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Calderón también dijo que la figura de abuso de autoridad también puede calzar, porque la congresista ejerce una posición de poder frente a sus trabajadores.

“Estas personas dependen de ella y probablemente están expuesto a un despido si es que incumplían estas órdenes”, remarcó.

La letrada consideró que el Ministerio Público tiene los suficientes elementos para iniciar una investigación preliminar a la legisladora.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que el comportamiento de Vásquez puede implicar, al menos, tres presuntos delitos: peculado de uso, abuso de autoridad y hasta concusión, porque la congresista de izquierda sí obtuvo un beneficio económico por parte de los servicios brindados por sus asesores.

Agregó que una pedicura o una persona que le cocine le hubiera generado un costo a la parlamentaria.

“Ella ha abusado de su cargo. Y yo sí creo que hay un beneficio económico. Partamos de la premisa que esto es una transgresión grotesca y grosera del Código de Ética del funcionario público. Y a nivel político demuestra que esta señora, que es de izquierda, tiene pensamientos feudales”, cuestionó en diálogo con El Comercio.

Más información

Según informó “Cuarto Poder”, Willer Sajami, asesor II de Vásquez, fue captado preparando el desayuno en la cocina de la congresista el 19 de enero del 2023, a las 9:03 a.m.

Luis Llaguento, otro asistente, también fue captado cocinando en la casa de Vásquez.

“Consúltame qué hace Lucinda Vásquez, qué leyes hace Lucinda Vásquez [...] No obligo a nadie. Tampoco es voluntario”, dijo Vásquez al dominical.

En enero último, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Vásquez Vela como presunta autora de tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con documento, entre el 31 de agosto al 13 de noviembre de 2021, Vásquez Vela, teniendo influencias reales en el Ministerio de Educación, habría buscado facilitar un acceso indebido a la prueba única nacional del referido concurso a través de Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación Carlos Alfonso Gallardo Gómez.

En mayo pasado, “Cuarto Poder”, denunció que la congresista contrató a familiares en su oficina y que también les recortaba el salario.