Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

El Congreso de la República informó este sábado el fallecimiento de la congresista Lucinda Vásquez Vela, integrante del bloque Voces del Pueblo – Juntos por el Perú, quien ejercía funciones en el actual periodo parlamentario 2021-2026.

A través de un comunicado oficial, el Legislativo expresó sus condolencias: “ El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse”.

Hasta el momento, no existe un diagnóstico médico confirmado oficialmente ni por la propia parlamentaria ni por un pronunciamiento institucional que precise las causas del deceso. Sin embargo, semanas atrás, en medio de una controversia pública, uno de sus exasesores declaró a la prensa que la legisladora padecería un cáncer en fase terminal, versión que no fue corroborada de manera oficial.

Tras su fallecimiento, deberá asumir la curul el accesitario Raúl Espíritu, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa electoral y parlamentaria.

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, confirmó a El Comercio que Raúl Espíritu debe entrar en reemplazo de Lucinda Vásquez. “Lo conocemos, él debe entrar en reemplazo de la congresista” , dijo.

Noticia en desarrollo...