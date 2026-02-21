Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Resumen

Fallece congresista Lucinda Vásquez Vela durante el periodo 2021-2026. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Congreso de la República informó este sábado el fallecimiento de la congresista Lucinda Vásquez Vela, integrante del bloque Voces del Pueblo – Juntos por el Perú, quien ejercía funciones en el actual periodo parlamentario 2021-2026.

