La congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) utiliza a sus asesores y auxiliares parlamentarios para labores ajenas a sus funciones, como cortarle las uñas y prepararle el desayuno, según denunció “Cuarto Poder” este domingo.

La legisladora fue captada en una fotografía recostada en un sofá mientras Edward Rengifo Pezo, su asesor, le aplica masajes y le corta las uñas. La imagen fue tomada el 6 de noviembre del 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Denuncian que congresistas piden viáticos para asesores incluso en reuniones por Zoom

Además, Willer Sajami, asesor II de la parlamentaria, fue captado en diversas fotografías preparando el desayuno para su jefa. Era día y horario laboral, pero se encontraba en la cocina de la congresista, denunció el dominical.

La imagen fue tomada el 19 de enero del 2023 a las 9:03 de la mañana. Sajami fue captado en la cocina de Lucinda Vásquez, en su casa de Lima.

Al ser consultado sobre el tema, el funcionario evitó responder y guardó silencio. Willer Sajami está afiliado al partido Ahora Nación, cuyo candidato presidencial es Alfonso López Chau.

En tanto, Luis Llaguento Heredia, asistente congresal, también fue captado cocinando en la casa de la parlamentaria de izquierda.

Al ser abordada por el dominical, Lucinda Vásquez negó la denuncia, pero evadió las preguntas: “Consúltame qué hace Lucinda Vásquez, qué leyes hace Lucinda Vásquez (…) No obligo a nadie. Tampoco es voluntario (…) No puedo contestarle”.

Cabe recordar que Vásquez llegó al Congreso con Perú Libre. Tiene en su historial una denuncia constitucional por presuntamente interceder ante funcionarios por el nombramiento de docentes.

LEE MÁS: Denuncian que la congresista Lucinda Vásquez contrató a familiares en su despacho

Además, en mayo de este año “Cuarto Poder” reveló que Vásquez Vela contrató a familiares para su propio despacho, como sus sobrinos nietos Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas.

Cuestionan uso

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco consideró que Lucinda Vásquez está “abusando de su poder” y los asesores y auxiliares se “denigran” en hacer labores ajenas a sus funciones.

LEE MÁS: Fiscalía de la Nación presenta denuncia constitucional contra congresista Lucinda Vásquez por presunto tráfico de influencias

“La congresista está abusando de su poder como parlamentaria. Y también los trabajadores de su despacho se denigran en hacer este tipo de asuntos, como cocinar o hacer las funciones de pedicurista”, dijo a “Cuarto Poder”.

“Dicho personal, con un poco de amor propio no debería estar realizando ese tipo de funciones”, añadió.

En tanto, la abogada penalista Carla Cárdenas advirtió que en el caso de la congresista se podría estar hablando del delito de peculado.

“Si es que se utiliza al personal para otros fines que son privados se está cometiendo el delito de peculado”, acotó.