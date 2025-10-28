El partido políticos Juntos por el Perú condenó la actuación de la congresista Lucinda Vásquez, parte de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, y pidió que sea sancionada en la Comisión de Ética.
En un comunicado, la agrupación reprochó y rechazó los actos de la legisladores difundidos en un reportaje de “Cuarto Poder”.
Newsletter Mientras Tanto
LEE: Presidente del Congreso considera “repudiable” el caso de Lucinda Vásquez y espera que Comisión de Ética la sancione
“Exigimos investigación con la sanción que corresponda. Juntos por el Perú siempre estará del lado de los trabajadores”; señalaron en redes sociales.
Lucinda Vásquez fue fotografiada en un sofá mientras su asesor, Edward Rengifo, es visto cortándole las uñas de los pies. Según el reportaje, la imagen data del 6 de noviembre del 2024 en el edificio Santos Atahualpa.
Para el partido políticos, estas acciones son “totalmente reprochables, condenables y deben ser investigadas con la seriedad y transparencia que el caso requiere”.
Por esto, piden que se tomen decisiones en la Comisión de Ética y se impongan sanciones contundentes.
Juntos por el Perú recordó que Lucinda Vásquez no está afiliada al partido político pero que procederán a suspender sus derechos como parte de la bancada parlamentaria mientras avancen las investigaciones.
Cabe precisar que el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), dijo que el lunes 3 de noviembre planteará el inicio de una investigación de oficio en contra de Vásquez y que serán los integrantes del grupo los que decidan si esta procede o no.
Agregó que para ese día la parlamentaria de izquierda está citada a dar sus descargos por una denuncia de presunto recorte de sueldo en su contra.
TE PUEDE INTERESAR
- Guillermo Bermejo recluido en el penal Ancón I: ¿Qué otros juicios y procesos afrontará tras su sentencia por terrorismo?
- Elecciones 2026: crispación en Avanza País ¿Cómo caminan las internas “competitivas” en siete partidos?
- Carlos Jaico, ex secretario general de Palacio, inscribe su precandidatura presidencial en Perú Moderno
- Presidente del JNE sobre caso Martín Vizcarra: Si están inhabilitados, esas “candidaturas no van pasar”
- María Acuña: Municipalidad de Surco la denuncia ante Ética por invasión de terreno y agresión a funcionarios
Contenido sugerido
Contenido GEC