El partido políticos Juntos por el Perú condenó la actuación de la congresista Lucinda Vásquez, parte de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, y pidió que sea sancionada en la Comisión de Ética.

En un comunicado, la agrupación reprochó y rechazó los actos de la legisladores difundidos en un reportaje de “Cuarto Poder”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Exigimos investigación con la sanción que corresponda. Juntos por el Perú siempre estará del lado de los trabajadores”; señalaron en redes sociales.

Juntos por el Perú espera sanciones en Ética contra Lucinda Vásquez.

Lucinda Vásquez fue fotografiada en un sofá mientras su asesor, Edward Rengifo, es visto cortándole las uñas de los pies. Según el reportaje, la imagen data del 6 de noviembre del 2024 en el edificio Santos Atahualpa.

Para el partido políticos, estas acciones son “totalmente reprochables, condenables y deben ser investigadas con la seriedad y transparencia que el caso requiere”.

Por esto, piden que se tomen decisiones en la Comisión de Ética y se impongan sanciones contundentes.

Juntos por el Perú recordó que Lucinda Vásquez no está afiliada al partido político pero que procederán a suspender sus derechos como parte de la bancada parlamentaria mientras avancen las investigaciones.

Cabe precisar que el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), dijo que el lunes 3 de noviembre planteará el inicio de una investigación de oficio en contra de Vásquez y que serán los integrantes del grupo los que decidan si esta procede o no.

Agregó que para ese día la parlamentaria de izquierda está citada a dar sus descargos por una denuncia de presunto recorte de sueldo en su contra.