La congresista Lucinda Vásquez, de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, rechazó que haya obligado a trabajadores de su despacho a realizar labores domésticas y personales tal y como se pudo ver en un reportaje este último domingo.

En un comunicado publicado dos días después de la emisión del reportaje de “Cuarto Poder”, la legisladora dijo que se busca “mancillar” su honor y su reputación porque le atribuyen acciones que aseguró son falsas.

Vásquez negó haber obligado al personal de su despacho a realizar trabajos humillantes, pese a que se pudo apreciar en una fotografía cómo uno de sus asesores le cortaba las uñas de los pies en su despacho, además de videos con otros funcionarios cocinando en su domicilio.

Lucinda Vásquez dice que es víctima de una "venganza" de extrabajadores de su despacho.

“Rechazo categóricamente cualquier intento de manipulación a través del uso indebido de información que busque distorsionar mi labor parlamentaria”; expresó.

La congresista atribuyó las críticas por estas actitudes a una “venganza” y un “ataque sin precedentes” por extrabajadores de su despacho, de quienes dice que ella no permitió que se aprovechen de sus puestos para “cumplir sus necesidades personales de índole político”.

Este lunes, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), dijo que el 3 de noviembre planteará el inicio de una investigación de oficio en contra de Vásquez y que serán los integrantes del grupo los que decidan si esta procede o no.

Agregó que para ese día la parlamentaria de izquierda está citada a dar sus descargos por una denuncia de presunto recorte de sueldo en su contra.