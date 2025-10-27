El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró “repudiable” el caso de la legisladora Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) y espera que la Comisión de Ética tome cartas en el asunto y la sancione.

En conferencia de prensa, señaló que es una “humillación” para los trabajadores de ese poder del Estado ser empleados en funciones que no les corresponde y que dichas acciones son criticables.

“Es repudiable lo que ha ocurrido. Realmente ese tipo de cosas son dignas de muchas críticas. Creo que eso no debería ocurrir en el Congreso y las personas que cometen ese tipo de actos deberían ser sancionadas”, expresó.

“Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista, después, naturalmente, de las investigaciones. Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en ese tipo de menesteres, que no son propios de su función”, agregó.

No obstante, Rospigliosi indicó que se debe entender que el Congreso no funciona como el Poder Ejecutivo donde, por ejemplo, si un ministro comete un error o una irregularidad el presidente de la república lo puede despedir.

“En el Congreso de la República eso no ocurre, hay comisiones, hay 12 grupos políticos, hay cosas que se deciden a través de votaciones. El encargado de la presidencia del Congreso no puede tomar decisiones como las toma el presidente de la república. Mucha gente no entiende eso y a veces se exige a la Mesa Directiva tomar cierto tipo de decisiones para los cuales no están capacitados”, aseveró.

“Lo que ha sucedido es terrible, no se debe humillar de esa manera a los trabajadores del Congreso, no se les debe hacer realizar labores que no les corresponde y por tanto esta congresista que ha cometido esos errores tiene que ser sancionada, espero yo, por la Comisión de Ética”, sentenció.

El caso

Según denunció “Cuarto Poder” el domingo, la congresista Lucinda Vásquez utiliza a sus asesores y auxiliares parlamentarios para labores ajenas a sus funciones, como cortarle las uñas y prepararle el desayuno.

La legisladora fue captada en una fotografía recostada en un sofá mientras Edward Rengifo Pezo, su asesor, le aplica masajes y le corta las uñas. La imagen fue tomada el 6 de noviembre del 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa.

Además, Willer Sajami, asesor II de la parlamentaria, fue captado en diversas fotografías preparando el desayuno para su jefa en la cocina de su casa en Lima. La imagen fue tomada el 19 de enero del 2023 a las 9:03 de la mañana.