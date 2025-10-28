Sebastian Ortiz Martínez
Sobre la congresista Lucinda Vásquez- elegida por Perú Libre, pero en la actualidad integrante de Juntos por el Perú-VP-BM- no solo pesan denuncias por recortar el salario de sus trabajadores y presuntamente haber filtrado un examen para los docentes, sino que ahora también es criticada por utilizar a los asesores de su oficina para labores ajenas a su función, una de ellas córtale las uñas de los pies. Este hecho ha sido condenado por sus colegas en el Parlamento.

