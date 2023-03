El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto (Renovación Popular), aseguró que hace varios meses solicitó a Fuerza Popular el cambio del legislador Luis Cordero Jon Tay por sus constantes inasistencias a las sesiones de dicho grupo de trabajo.

En diálogo con Canal N, detalló que desconocía si el parlamentario tenía un interés particular sobre un tema y que las pocas veces que asistía a la comisión hacía alguna pregunta en relación el tema, pero nada más.

“Yo lo vine solicitando [su salida] hace meses no por lo que ha salido, sino porque el congresista Gustavo Cordero no asistía prácticamente a la comisión […] Coordiné varias veces con Fuerza Popular para que por favor lo cambie”, expresó.

Cueto Aservi también aseveró que desconocían el viaje que Cordero Jon Tay hizo a Panamá y a Washington, algo que tampoco sabían ni Fuerza Popular ni el Congreso. Dijo que conversó con él tras conocerse sus vinculaciones con Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, pero no le convencieron sus explicaciones.

“Eso va a tener que responder ante la fiscalía. Yo he hablado con él apenas salió el reportaje y me enteré lo que estaba pasando con él. [Me dijo] que era un tema personal, que le interesaban las cosas”, subrayó.

“Sus explicaciones no me dieron [confianza]. Le dije que es su problema que va a tener que ver con su bancada, que lo iba a llamar al orden y que ya tenía el problema de una carpeta fiscal”, agregó.

Declaraciones de José Cueto sobre Luis Cordero Jon Tay. (Video: Canal N)

El último lunes 13 la Comisión de Ética admitió una denuncia de oficio contra Luis Cordero Jon Tay por su presunto vínculo con una supuesta organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

La comisión investigará si Cordero infringió los artículos tres, cuatro, cinco y seis del reglamento del código de ética parlamentaria, que abordan los deberes y principios de conducta de los legisladores. Esto por presuntamente estar interesado en colaborar con la compra de equipos tecnológicos para interceptar las comunicaciones de los opositores al gobierno de Castillo Terrones.

MIRA AQUÍ: Gobierno de Pedro Castillo intentó adquirir equipos en Panamá para interceptar comunicaciones de la oposición

Antes de la votación, la comisión señaló que Cordero habría apoyado las gestiones de Jorge Hernández Fernández, conocido como “El Español”, para evaluar la adquisición de equipos de espionaje contra los opositores al régimen del vacado expresidente.

“El Español” fue capturado la semana pasada y permanece bajo detención preliminar por supuestamente ser el coordinador de la sindicada red criminal.

La comisión también destacó que Cordero viajó a Panamá en octubre pasado. Según una versión de “El Español” obtenida por la fiscalía, ese viaje fue para participar en una feria de soluciones tecnológicas donde buscaría comprar equipos de espionaje.