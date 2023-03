LEE TAMBIÉN | La gestión de Pedro Castillo quebró estructura del Despacho Presidencial en 13 aspectos

¿Cuál es la labor de esta comisión y quiénes la integran?

A diferencia de otras comisiones ordinarias, se prevé que los miembros de la Comisión de Inteligencia permanezcan en el cargo los cinco años que dura el mandato legislativo, debido a que manejan contenido confidencial . Así lo señalaron los especialistas en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y César Delgado Guembes.

A diferencia de otras comisiones del Congreso, en la agenda pública no detalles los temas a tratar.

Actualmente, dicha comisión está integrada por siete legisladores: José Cueto (Renovación Popular); María del Carmen Alva (Acción Popular); José Williams (Avanza País); Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso); Américo Gonza y Janet Rivas (Perú Libre).

Tras la controversia en la que se vio involucrado Cordero Jon Tay, Fuerza Popular anunció que el parlamentario sería retirado del grupo y que en su reemplazo ingresaría Patricia Juárez, vocera de ese bloque.

El grupo sesionó este lunes 13 de marzo a las 8:30 a.m. Tras ello, su presidente, José Cueto, confirmó la salida de Cordero Jon Tay y la participación de Juárez como nueva integrante. No obstante, el legislador de Renovación Popular no dio detalles sobre la reunión, argumentando que la información es reservada.

“La información que reciben los integrantes es privilegiada. Por ejemplo, saben quiénes son los soldados de las Fuerzas Armadas o agentes policiales que intervienen en el VRAEM, en operativos, etc. Por eso juran por los cinco años, en los que se van especializando respecto al tema. Incluso, a los pocos asesores que ingresan a esta comisión se les toma juramento para que no revelen el secreto profesional y no filtren información” Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios

El especialista explicó también que esta comisión se rige en base a la Constitución, al Reglamento del Congreso y a un reglamento interno, que es aprobado por los integrantes . Los principios son el secreto tanto profesional, como con la labor de Inteligencia.

Además, comentó que entre las instituciones que deben ser fiscalizadas por este grupo de trabajo está la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) . Agregó que esta entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros solo está sujeta a inspección del Congreso y la Contraloría General de la República.

Rospigliosi calificó de “gravísimo” e “insólito” el caso de Cordero Jon Tay porque “manejaba información de inteligencia, que la usaba después, cual búmeran, contra sus propios compañeros”.

“Nunca en la historia del Congreso ha habido un integrante de la Comisión de Inteligencia que ha estado metido en conflictos de interés”, subrayó.

“El daño causado es muy grave e irreversible porque él ya tiene secretos de inteligencia. El Ministerio Público ya debería actuar, se debería presentar una denuncia constitucional en su contra para que sea retirado del cargo e inhabilitado y pueda ingresar su accesitario”, acotó.

A criterio de Rospiglisi, es probable que el fujimorista Cordero Jon Tay haya tenido como principal función “evitar” que la comisión que integró hasta hace poco detecte al grupo de inteligencia paralelo que quería establecer el expresidente Pedro Castillo. Una de las maneras, habría sido mediante sus ausencias, dificultando que haya el quórum correspondiente para sesionar.

Como se recuerda, la semana pasada en una entrevista con Panamericana TV, Cueto señaló que el parlamentario de Fuerza Popular se ausentaba con frecuencia a las reuniones, por lo que en diversas ocasiones - al no contar con las asistencias necesarias - se suspendía la sesión. Esta versión fue confirmada a este Diario por el congresista Roberto Chiabra en aquella fecha.

A su turno, César Delgado Guembes, experto en temas parlamentarios, remarcó que “la razón de ser” de esta comisión es “hacerle seguimiento” a las políticas del Poder Ejecutivo “en cuestiones vinculadas a la protección del Estado y seguridad nacional, defensa nacional y orden interno” .

“Es por eso que ellos sesionan en secreto y, si algún otro parlamentario ajeno a la comisión quiere participar, se somete a voto. A los que no son miembros se les hace saber que deben guardar reserva de las cosas que se comentan ahí”, explicó Delgado.

El exoficial mayor del Congreso señaló que cuando un congresista comete una infidencia, se le debe denunciar ante la Comisión de Ética para que sea excluido grupo de trabajo. La otra opción es que su bloque parlamentario lo retire de la comisión, como en el caso de Cordero Jon Tay.

Delgado Guembes advirtió que es “peligroso” que un parlamentario que no respetó la confidencialidad se mantenga en el grupo de trabajo, debido a que ha “puesto en riesgo” no solo a la comisión sino a las políticas nacionales en defensa y seguridad.

Finalmente, el especialista señaló que el meollo del asunto está en que los partidos políticos llevan en sus filas a personajes que no cumplen con un perfil adecuado para ser congresistas.

Además… En un reciente diálogo con El Comercio, el parlamentario Roberto Chiabra confirmó que Cordero Jon Tay asistía “muy poco” a las sesiones de la Comisión de Inteligencia.

El congresista de APP indicó que en las sesiones se abordan temas sensibles y se cita, por ejemplo, a los responsables de la Inteligencia del país- como los directores de DINI, DIGIMIN y las FF.AA.“Todo lo que se dice es de carácter secreto y no se puede difundir. Se toma juramento a los asistentes para que no divulguen los temas que se abordan”, acotó.

Posteriormente, en otra entrevista, declaró: "Este no es un problema de ética, sino es mucho más grave porque se trata de información reservada. [Luis] Cordero debe salir ya y aclarar su posición"









Radiografía de la Comisión de Inteligencia ¿Quién es quién en este grupo de trabajo? 1 José Cueto (Renovación Popular) Presidente El almirante de la Marina en situación de retiro integra la bancada de Renovación Popular, de la que es portavoz alterno. Años atrás, entre el 2012 y 2013, se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Ollanta Humala. Antes de eso, en 2003, se desempeñó como titular de la Dirección de Intereses Marítimos e Información y luego asumió la jefatura del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Asimismo, fue director general de personal de la Marina. Posteriormente, También ha sido inspector general de la Marina en 2009 y jefe del Estado Mayor General de la Marina en 2010. Este Diario buscó contactarse con él para consultarle sobre los alcances de la comisión que preside y sobre el caso Cordero Jon Tay. Al cierre de esta edición, no respondió. 2 Américo Gonza (Perú Libre) Vicepresidente Gonza Castillo fue elegido congresista por Cajamarca en las elecciones generales de 2021. El abogado de la Universidad Señor de Sipán obtuvo 10,394 votos preferenciales. De acuerdo al Ministerio Público, el parlamentario de 41 años, es uno de los cabecillas de la organización criminal que cobró sobornos a altos oficiales de la Policía Nacional para ascenderlos.En febrero, fue captado durante una reunión con Beder Camacho, ex subsecretario de la Presidencia durante la administración de Pedro Castillo. Gonza presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y también integra las comisiones de Defensa y Fiscalización 3 Patricia Juárez (Fuerza Popular) Integrante, en reemplazo de Luis Cordero Jon Tay Juárez Gallegos, de 62 años, estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Antes de su paso por el Congreso fue teniente alcaldesa de Lima. Entre 2013 y 2015 se desempeñó como asesora en el Poder Legislativo. La ahora congresista integró la plancha presidencial de Keiko Fujimori en las elecciones de 2021, como aspirante a la segunda vicepresidencia. Es la vocera titular de Fuerza Popular en el Congreso. Además, integra la Comisión Permanente, Justicia, Constitución y Reglamento y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Juárez reemplaza a su colega de bancada Luis Cordero Jon Tay, recientemente involucrado en la trama de "El Español". Según el testimonio de un agente especial identificado como “José Alberto Medina Silva”, el congresista de Fuerza Popular habría participado en las coordinaciones para adquirir equipos de contra inteligencia. Estos dispositivos serían empleados para obtener información de los opositores al gobierno de Pedro Castillo. 4 Roberto Chiabra (APP) Integrante Chiabra es un militar en retiro de 73 años. Fue ministro de Defensa entre los años 2003 y 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Previamente, ostentó el cargo de Comandante General del Ejército del Perú. Ahora integra la bancada de APP, con la que no siempre vota en bloque. En una reciente entrevista con este Diario detalló que en esta comisión "se citan a los jefes de la DINI y de los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, toda la información a la que accedemos es reservada y no puede ser comunicada [a terceros], si Cordero ha tenido acceso a información y se la ha hecho conocer [a “El Español] ha sido un delito. Eso es lo que él debe aclarar y el Ministerio Público determinar". 5 Janet Rivas (Perú Libre) Integrante Poco se conoce sobre la congresista perulibrista de 39 años. Es licenciada en Educación de la Universidad Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta". En 2021, se mostró en contra de los proyectos de ley relacionados al destino de los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido el 11 de abril de ese año, en la Base Naval del Callao. “Soy cristiana y tengo la convicción de que todos los peruanos, seres humanos merecemos una cristiana sepultura. El desmerecimiento de esto solo depende de Dios. No estoy de acuerdo y votaré en contra”, indicó en aquel entonces. En el Parlamento es titular de la comisiones Agraria, Educación , Producción y Pueblos Andinos. 6 María del Carmen Alva (AP) Integrante, en reemplazo de Raúl Doroteo Alva Prieto fue presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022.Según consta en su página web, tiene el título de abogada por la Universidad de Lima y cuenta maestrías en Gerencia Pública, Seguridad Social y Derecho Laboral. En cuanto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como asesora legal de la Bancada de Acción Popular en el Congreso de la República. Ha trabajado como asesora legal en la Oficina de Normalización Previsional, y como asesora legal en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, puesto que ocupó desde el 2016 hasta el inicio de su carrera política. Alva jaloneó en el pleno del 11 de agosto pasado a su colega Isabel Cortez (Cambio Democrático) durante una discusión que tuvieron en el hemiciclo.El caso llegó hasta la Comisión de Ética, que aprobó sancionarla con una “recomendación pública”. Alva ingresó a la Comisión de Defensa en reemplazo de Raúl Doroteo, implicado en el caso "Los Niños". Según la legisladora, la salida de Doroteo del grupo de trabajo fue por voluntad propia, debido a que no podía asistir los lunes a las sesiones. 7 José Williams (Avanza País) Integrante Williams, de 70 años, es el actual presidente del Congreso. Es un general de división EP en situción de retiro. Años atrás, fue jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y líder del exitoso operativo militar Chavín de Huántar. En 2005, cuando era jefe del Comando Conjunto del Ejército, Williams participó de las negociaciones para que Antauro Humala, autor del “andahuaylazo”, depusiera las armas y se entregara a las autoridades.

Cuestionamientos

El exministro del Interior Rubén Vargas y el exviceministro de Seguridad Pública Ricardo Valdés tuvieron posturas críticas respecto al desempeño fiscalizador de la actual Comisión de Inteligencia.

Vargas indicó que “hay que recordar que las dos únicas instancias que pueden fiscalizar a todo el sistema de Inteligencia son el Congreso, a través de la Comisión de Inteligencia, y la Contraloría General de la República”. “Nadie más, según el marco legal puede hacerlo, quizás los jueces, pero en un contexto de un proceso penal”, destacó.

El extitular del Mininter remarcó que los integrantes de la Comisión de Inteligencia, “reciben información extremadamente sensible, vinculada a la seguridad nacional y a los temas propios de las actividades que tienen que ver con el sector Interior, como la lucha contra el crimen organizado, etcétera”.

“También reciben información sobre la asignación presupuestal e incluso las acciones de contrainteligencia. Los que tienen acceso a esta información tienen una posición privilegiada, respecto a conocer los temas que amenazan nuestra seguridad nacional y seguridad interna”, subrayó.

Vargas detalló que esta comisión cita regularmente a todos los directores y representantes de los órganos del sistema de Inteligencia. “En el caso del sector Interior a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y a la Dirección Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) para dar cuenta de sus actividades”, aseveró.

Para el exministro, a raíz del caso de “El Español”, “es necesario que la comisión explique cuál ha sido su función respecto a la fiscalización de la DIGIMIN y la DINI”.

“Nos tienen que explicar cómo este personaje (El Español) metió a personas en estos órganos. También la situación del congresista involucrado [Luis Cordero Jon Tay], le deben una explicación al país” Rubén Vargas, exministro del Interior

Respecto a Cordero, dijo: “Una cosa es interesarse en temas relacionados a la inteligencia y otra es compartir un vínculo con un personaje que tenía el encargo de armar equipos de inteligencia y contrainteligencia y realizar espionaje”.

En tanto, Valdés opinó: “[La Comisión de Inteligencia actual] es pobre y preocupante porque el tema de Inteligencia ha estado en debate todo el 2022, cuando se quiso intevenir y hubo una altísima rotación en la DIGIMIN [...] veíamos a todas luces que se hacían esfuerzos por cambiar todas las fuentes de Inteligencia del Ministerio del Interior. Todas las movidas que hacía Castillo”.

El exviceministro consideró que, pese a todos los escándalos. la Comisión de Inteligencia “nunca dijo nada”.

“[La Comisión de Inteligencia] Nunca tuvo un pronunciamiento, ni se llamó a las cabezas para pedir información detallada de estos cambios. Me parece que el rol fiscalizador de esta comisión ha sido muy pobre y cuestionable” Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública

A juicio de Valdés, el grupo no está dando la talla ni el función legislativa, ni en el control político.

“Lo que es peor es su conformación. Su vicepresidente Américo Gonza es muy cercano a Pedro Castillo y - aparentemente- estaría involucrado en los cobros por los ascensos y hace poco estuvo reunido con Beder Camacho, intercambiando - sabe Dios- qué tipo de información” Ricardo Valdés

“Se sabe muy poco de esta comisión, cuando uno entra a la página web del Congreso, solo te encuentras con un dictamen con respecto al fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional, y para de contar. Tener un solo dictamen, es muy poco [...] En cuando al control político, tuvieron una intervención muy limitada, se entiende ahora porque [José Cueto] tenía como manos derechas a Gonza y Cordero”, dijo.

Único dictamen de la Comisión de Inteligencia.