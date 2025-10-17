Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Luis Galarreta: “Creemos que el presidente José Jerí debe terminar su mandato de transición”
Resumen de la noticia por IA
Luis Galarreta: “Creemos que el presidente José Jerí debe terminar su mandato de transición”

Luis Galarreta: “Creemos que el presidente José Jerí debe terminar su mandato de transición”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, calificó de “extraordinario” el nombramiento de Ernesto Álvarez como primer ministro, porque “nos parece una persona de primera”. También intentó justificar la permanencia de Fernando Rospigliosi en la conducción de la Mesa Directiva del Congreso, a pesar de que el fujimorismo, en un comunicado antes de la vacancia de Dina Boluarte, señaló que no asumiría la presidencia del Parlamento.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC