El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la reducción del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El jefe del Gabinete calificó como incompleta la propuesta técnica aprobada en el grupo parlamentario tras el recorte de materias prioritarias.

“Tenemos coincidencias con la bancada de Fuerza Popular de la Cámara de Diputados, es un dictamen muy recortado y los temas relacionados a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño no tiene los mecanismos suficientes para enfrentar la situación actual”, comentó este viernes en Canal N.

Galarreta reconoció la actitud democrática de las bancadas que destrabaron el debate frente a la posición de rechazo total de Juntos por el Perú, de quienes dijo que tenían como objetivo “entrampar” el proceso. Sin embargo, el representante del Ejecutivo sostuvo que los límites impuestos restan eficacia a la lucha contra la delincuencia organizada.

El primer ministro lamentó la exclusión de normas sobre la capacidad operativa de los organismos de inteligencia y el despliegue militar. Asimismo, el titular del Consejo de Ministros observó la falta de atribuciones para clasificar como bandas terroristas a los grupos criminales transnacionales.

“Saludamos los esfuerzos, pero obviamente es una facultad todavía incompleta”, afirmó Galarreta sobre el texto sustitutorio. “Cada recorte en facultades es recortar el futuro a los peruanos” en el contexto de la crisis de seguridad, agregó.

“Necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas colaboren con la policía para agarrar a estos sinvergüenzas malditos”, expresó en declaraciones a RPP minutos antes. El titular del Gabinete añadió: “Esperamos que en el debate del pleno las demás bancadas puedan colaborar y llegar a un mejor consenso”.

Galarreta manifestó que el Poder Ejecutivo acatará la decisión final del hemiciclo con respeto a la autonomía del Poder Legislativo. El funcionario consideró posible que los legisladores incorporen las herramientas requeridas durante la discusión general.

“Nosotros no podemos estar con un marco legal que no permite que las Fuerzas Armadas hagan lo que se hizo alguna vez con el terrorismo, y menos con un marco legal que tampoco permite ni siquiera usar nuestra inteligencia, que está desperdiciada para dar justamente con los cabecillas. Y el declarar grupos terroristas permite justamente también la cooperación con la comunidad internacional, porque esto es un crimen internacional, son organizaciones internacionales”, resaltó el primer ministro y vicepresidente de la República.

Comisión de Constitución aprobó facultades acotadas

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario. La iniciativa parlamentaria concentró la delegación de competencias exclusivamente en seguridad ciudadana y atención ante el fenómeno El Niño.

El texto sustitutorio de consenso ingresará al pleno de la Cámara de Diputados para su debate en la sesión del martes 7 de octubre. La propuesta que reciba el respaldo en la Cámara Baja pasará a la Comisión de Constitución del Senado de la República para su ratificación final.