Luis Galarreta espera que se integren temas descartados en las facultades en debate del pleno de Diputados. (Foto: Presidencia)
Luis Galarreta espera que se integren temas descartados en las facultades en debate del pleno de Diputados. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la reducción del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El jefe del Gabinete calificó como incompleta la propuesta técnica aprobada en el grupo parlamentario tras el recorte de materias prioritarias.

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