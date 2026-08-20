El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, expuso los lineamientos del gobierno de Keiko Fujimori ante el Pleno de la Cámara de Diputados y destacó la necesidad de que no se vean paralizados por las diferencias políticas.

“Podemos tener diferencias, pero el país no puede quedar paralizado por ellas”, comentó el primer ministro. “Pero la democracia también exige diálogo. Este será un Gobierno abierto a escuchar y a conversar con todos: con las fuerzas políticas, los gobiernos regionales y locales, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones sociales y la ciudadanía”, agregó.

La sesión plenaria, dirigida por Oscar Reto (Partido del Bueno Gobierno) se realiza en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución y sin una posterior cuestión de confianza, pero sí con la presentación de Galarreta y de su Gabinete Ministerial.

Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

En su alocución, el premier remarcó que en su administración “la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes no son negociables”. Asimismo, sostuvo que “gobernar también es saber priorizar” mediante un esquema presupuestal coordinado que dé predictibilidad fiscal a la inversión privada.

Por otro lado, la PCM solicitó al Legislativo facultades delegadas en materia tributaria. Esta medida busca simplificar los regímenes impositivos vigentes para las microempresas, facilitando así el comercio formal sin debilitar el control tributario del Estado.

“Esta es nuestra apuesta: instituciones fuertes, democracia respetada, derechos protegidos, diálogo abierto, cuentas responsables y reglas claras. El Gobierno no va a poner obstáculos innecesarios a quienes trabajan, emprenden e invierten. Vamos a crear las condiciones para que el Estado sea parte de la solución y no parte del problema”, acotó.

Luis Galarreta hace un balance de cómo recibieron el Gobierno

Luis Galarreta informó sobre el aparato público y sostuvo que recibieron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”. Según denunció, la estructura estatal se encuentra entrampada por una burocracia ineficiente que actúa de forma tardía ante la delincuencia y las emergencias climáticas.

Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“El Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión”, comentó en su discurso.