Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, expuso los lineamientos del gobierno de Keiko Fujimori ante el Pleno de la Cámara de Diputados y destacó la necesidad de que no se vean paralizados por las diferencias políticas.

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