Luis Galarreta reiteró su cuestionamiento a las limitaciones al pedido de facultades aprobado por Diputados. (Foto: PCM)
Luis Galarreta reiteró su cuestionamiento a las limitaciones al pedido de facultades aprobado por Diputados. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Poder Ejecutivo continuará su labor con proyectos de ley o decretos si el Congreso restringe las facultades legislativas solicitadas. El jefe del Gabinete dijo esto ante la prensa luego de exponer ante la Comisión de Constitución del Senado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.