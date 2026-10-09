El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Poder Ejecutivo continuará su labor con proyectos de ley o decretos si el Congreso restringe las facultades legislativas solicitadas. El jefe del Gabinete dijo esto ante la prensa luego de exponer ante la Comisión de Constitución del Senado.

“Como cualquier delegación de facultades, las que otorguen saldrán por decreto legislativo; las que no se otorguen serán proyectos de ley o decretos de urgencia si es que corresponde, o decretos supremos, lo que corresponda”, aseguró este viernes.

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“A los ciudadanos, con o sin el apoyo del Congreso de la República, nosotros vamos a resolverle los problemas a los peruanos, así nos tome un poco más de tiempo”, agregó el primer ministro.

#EnVivo Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros: "Con o sin el apoyo del Congreso de la República, nosotros vamos a resolverle los problemas a los peruanos, así nos tome un poco más de tiempo" Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/zHZasGzeeX — Canal N (@canalN_) October 9, 2026

Galarreta aclaró que el pedido original del Gobierno comprendió ocho materias prioritarias, de las cuales solo seis han sido consideradas en los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados. En esa línea, reiteró su crítica a las limitaciones que se incluyeron en el texto consensuado en la cámara baja.

El también primer vicepresidente insistió en que el Gobierno no está esperando que el Parlamento le apruebe el pedido de facultades para hacer gestiones. “Nosotros venimos trabajando del día uno. Lo que hemos querido también, como cualquier gobierno, es decirle a los señores congresistas que colaboren con el país, con los ciudadanos. Les traemos un paquete de facultades para ver si nos habilitan a hacer cosas más rápidas”.

De otro lado, Galarreta aseguró que la competencia exclusiva y final es del Senado para definir los alcances definitivos y los plazos de las facultades legislativas. Asimismo, expresó la disposición total del Poder Ejecutivo para acatar la resolución de la representación nacional.

Luis Galarreta ante Comisión de Constitución del Senado

Horas antes, durante su sustentación ante la Comisión de Constitución el Senado, Luis Galarreta consideró insuficiente la fórmula remitida por los diputados. “Para nosotros no es suficiente”, enfatizó el jefe del Gabinete ante los senadores al evaluar el texto de los diputados.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta señaló ante el Senado que el país enfrenta problemas estructurales, como las brechas en infraestructura y saneamiento, así como las demoras en la titulación de predios. “Las facultades nos permiten acelerar algunas acciones y, en otros casos, darnos un marco legal para ser más eficientes como Estado”, destacó. — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 9, 2026

El titular de la PCM sostuvo ante el grupo de trabajo que el país requiere herramientas urgentes frente a las bandas delictivas y el fenómeno El Niño. Además, advirtió que el recorte del dictamen limita la respuesta rápida del Estado ante problemas históricos de infraestructura y saneamiento.