Luis Quispe Candia, diputado elegido del Partido del Buen Gobierno por Lima. (Foto: GEC)
Luis Quispe Candia, diputado elegido del Partido del Buen Gobierno por Lima. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Luis Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, dijo que su agrupación apoyará al Ejecutivo en la emisión de decretos legislativos tras la solicitud de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori, siempre que se respeten los límites legales.

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