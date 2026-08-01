Luis Quispe Candia, diputado del Partido del Buen Gobierno, dijo que su agrupación apoyará al Ejecutivo en la emisión de decretos legislativos tras la solicitud de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori, siempre que se respeten los límites legales.

En declaraciones a RPP, Quispe Candia manifestó que esta postura ha sido analizada y explicada en reuniones internas de los parlamentarios de su agrupación política y compartida por su líder, Jorge Nieto Montesinos, aunque aseguró que vigilarán que las futuras normas no sobrepasen los parámetros técnicos necesarios para el desarrollo nacional.

“Por lo menos de parte de la posición del Partido del Buen Gobierno, tenemos toda la disposición, lo hemos dicho, nuestro propio líder también se ha manifestado, en reunión de diputados y senadores se ha explicado. El Partido del Buen Gobierno apoyará al gobierno en la misión de estos decretos legislativos pero evidentemente, cuidando los parámetros que no se excedan y que sean razonables”. manifestó.

El pronunciamiento ocurre tras el anuncio presidencial sobre su intención de legislar en materias como la inseguridad ciudadana, la criminalidad y el fenómeno El Niño por un plazo de unos 120 días.

Sobre las coordinaciones sectoriales, Quispe Candia adelantó que presentará propuestas específicas al ministro de Transportes, Rafael Rey. “Lo saludé y le dije quién era y que estaba muy interesado en visitarlo y hacerle presente las ideas que tenía. Él me ha atendido y dijo que en 30 días podemos reunirnos. Creo que es un tiempo prudencial y para ese entonces vamos a tener listo lo que vamos a proponer”, detalló.

Gobierno de Keiko Fujimori evalúa pedido de facultades

El Consejo de Ministros sesionará este domingo 2 de agosto para aprobar la versión definitiva del proyecto que solicitará las facultades legislativas anunciadas por Keiko Fujimori. Esta reunión busca realizar ajustes finales al borrador del documento para priorizar temas de seguridad y la emergencia climática nacional.

Tras la aprobación, el trámite legislativo deberá realizarse en la Cámara de Diputados. El texto final definirá las atribuciones para promulgar normas sobre modernización estatal y fortalecimiento penitenciario, las cuales pasarán por un filtro en el Senado antes de su implementación.