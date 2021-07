El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva (Acción Popular), consideró que cada legislador debe “responder por sus actos”, en referencia a los que pidieron en los últimos meses realizar viajes a Estados Unidos de manera injustificada, según detalló Mirtha Vásquez este martes.

“Cada congresista debe responder por sus actos y opiniones y, justamente, por sus solicitudes. En mi caso, quiero dejar claro, a diferencia de la ministra (Pilar Mazzetti) me vacunaré cuando me toque y en suelo y territorio nacional”, comentó esta mañana en declaraciones a RPP.

Este martes, en declaraciones a Radio Santa Rosa, la titular del Poder Legislativo, Mirtha Vásquez, detalló que diversos congresistas solicitaron viajar a Estados Unidos de manera injustificada, por lo que dichos pedidos fueron rechazados.

“Vienen y piden cosas y si no se justifica, no se justifica. Como alguien me dijo que ‘no es su plata’ y le dije ‘tampoco es la suya, es la plata de todos los peruanos’. Me han puesto aquí y yo voy a usar de manera absolutamente responsable los recursos. Entonces se fueron amenazándome. Dijeron ‘somos once votos’. Les dije que hagan con sus votos lo que les parezca”, aseguró Vásquez.

Al respecto, Roel Alva destacó la importancia que, si los congresistas quieren viajar a Estados Unidos para recibir vacunas contra el coronavirus (COVID-19), deberían hacerlo “con la suya” y también luego de haber pedido licencia sin goce de haber.

Además, señaló que desde que la actual Mesa Directiva asumió el cargo en noviembre del 2020, se preveía que iban a ser objeto de amenazas y críticas por tener un respaldo minoritario.

“Cualquier amenaza contra Mirtha Vásquez es una amenaza contra toda la Mesa Directiva. Lo que ha comentado la presidenta del Congreso, eso también he comentado cuando sucedía hace meses con otras situaciones. Siempre decía que esas amenazas iban a venir desde que juramentamos en noviembre del año pasado”, señaló.

De otro lado, Luis Roel Alva consideró como un tema zanjado las cuestionadas alzas en los sueldos de diversos funcionarios por disposición de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ya que estas fueron anuladas este martes ante las críticas de diversas bancadas.

“Creo que la decisión que ha tomado la presidenta encargada Mirtha Vásquez de dejar sin efecto creo que resuelve el tema. La idea que siempre tuvimos cuando asumimos la gestión era que, si se tomaban estas decisiones, tenían que beneficiar no solo a un grupo, sino a varios trabajadores [...] Esta situación de solo mejorar a unos y no a otros generó discrepancia no solo con los colegas congresistas, sino también con los propios sindicatos”, manifestó.

