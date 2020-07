El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), aseguró que diversas bancadas, como la suya y Acción Popular, respaldan la gestión de Omar Chehade al frente de la Comisión de Constitución.

En Canal N, detalló que ha conversado con diversos congresistas de su agrupación y estos aprueban la gestión de Chehade Moya. Lo mismo ha ocurrido con integrantes Acción Popular y de otras agrupaciones durante la Junta de Portavoces de este viernes.

“Respaldo su trabajo de manera personal. He conversado con algunos congresistas de mi bancada que respaldan su trabajo. Que pida disculpas me parece un gesto generoso de su parte y eso lo presenta como ser humano, como persona”, expresó.

“No solamente [tiene el respaldo] de Alianza para el Progreso. Hoy tuvimos Junta de Portavoces y yo aplaudo y saludo el respaldo que ha recibido de otras bancadas. Por ejemplo, Acción Popular y no solo hoy, sino lo he escuchado reiterativamente en otros espacios y eso me parece digno de destacar. [También] de otras bancadas que no vale al caso mencionar”, añadió.

La respuesta de Valdez se dio luego de que la bancada del Partido Morado pidiera la renuncia de Omar Chehade y de Edgar Alarcón (UPP) a las presidencias de las comisiones de Constitución y Fiscalización, respectivamente, debido a una serie de cuestionamientos.

Chehade, en su condición de presidente de la Comisión de Constitución, sustentó un texto sustitutorio para eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político al presidente de la República, ministros, integrantes del Tribunal Constitucional (TC), jueces y fiscales.

De esta manera, en el pleno del último domingo 5 de julio y en apenas unas horas se aprobó la modificación de cinco artículos de la Constitución Política.

De otro lado, Luis Valdez dijo esperar que este lunes 13 de julio se alcancen los 87 votos necesarios para aprobar el dictamen sobre los impedimentos para postular a cargos públicos de elección popular.

Como se recuerda, el pleno del Congreso sesionará de manera virtual ese día desde la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad.

VIDEO RECOMENDADO:

Manuel Merino defiende al Congreso