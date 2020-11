Conforme a los criterios de Saber más

Con el titular del Congreso, Manuel Merino, ocupado en la presidencia de la República, Luis Valdez Farías, primer vicepresidente del Parlamento, asumirá interinamente las riendas del Legislativo. Valdez no solo es congresista de Alianza Para el Progreso (APP), sino también secretario general del partido y uno de los alfiles más fieles a su líder, César Acuña. Su bancada, la segunda más grande del Congreso, aportó 20 de los 105 votos que aprobaron la vacancia de Martín Vizcarra.

Tras la asunción de Manuel Merino como mandatario, ¿cuál va a ser su rol como primer vicepresidente del Congreso? ¿Asumirá las funciones del presidente del Congreso?

Tengo la función de presidente interino del Congreso, de acuerdo a las normas aprobadas para este tipo de circunstancias. Y claro, tanto el cargo del presidente del Congreso como el del vicepresidente están a decisión del pleno del Congreso de la República. Es el pleno quien puede cambiar, en el momento que lo crea conveniente, por mayoría, a los miembros de la mesa directiva. Eso me queda sumamente claro.

¿Y Se ha hablado de un posible cambio de mesa directiva?

No, en lo absoluto. Por lo menos no lo han hablado conmigo.

¿Cuál será el manejo del Congreso bajo su mando?

Primero, vamos a manejar de manera responsable este Congreso, pensando en ese futuro y en esa aspiración que tenemos los peruanos de que sea una institución íntegra, transparente, honesta. Pero, además, que aquellas normas que se puedan aprobar, previo consenso con las distintas bancadas, vayan netamente a solucionar problemas, y no a generarlos.

Existen propuestas para que este Congreso no tenga a su cargo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sino el siguiente. ¿Esto podría considerarse, ahora que está usted a cargo del Parlamento?

Esa no es una decisión que pase por el presidente del Congreso de la República. Creo que hay comisiones que son competentes y están sujetas a ese mandato de responsabilidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que yo sí puedo hacer, desde la presidencia del Congreso, es reunirme con los voceros de las bancadas, con las mismas bancadas y con las comisiones que tienen a cargo estas grandes responsabilidades, para que esos procesos sean trasparentes, sean inclusivos y, sobre todo, que se pueda elegir a personas no solamente probas, sino competentes y calificadas para asumir esa función. Mi percepción con respecto a cómo ha avanzado el proceso, es que se han hecho esfuerzos importantes, pero q todavía no han sido suficientes.

¿Qué falta?

Yo dificulto que los candidatos que han quedado logren alcanzar siquiera el 50% de los cupos que hoy están pendientes de elección. Pero esa es una apreciación netamente personal, y eso tendrán que evaluarlo no solo los integrantes de esta comisión especial, sino también las bancadas.

APP votó en bloque en contra de que se admita la moción de la vacancia. ¿Qué cambió para que la bancada vote a favor de la destitución del presidente?

Cambiaron dos aspectos. Primero, que cada vez era más notorio y de público conocimiento, por el trabajo periodístico que se realizó a partir de las delaciones en contra del presidente Vizcarra. Pero, además, porque su defensa no fue la apropiada cuando vino al Parlamento y, lejos de intentar esclarecer estas delaciones y las pruebas que todos hemos podido confirmar día tras día por los medios de comunicación, pues se dedicó no solamente con tono soberbio a increpar al Parlamento, sino a intentar despojarse de sus responsabilidades sin fundamentos.

El 31 octubre, en entrevista con El Comercio, César acuña, líder de su partido, dijo textualmente: “Somos conscientes que hoy, más que nunca, ese trabajo le corresponde a la fiscalía. Que la fiscalía investigue y acá mi recomendación: que el presidente busque a sus abogados y que sus abogados se dediquen a su caso y que él se dedique a tiempo completo a estos siete meses que quedan (antes del cambio de gobierno)”. Hay un cambio radical de la postura del partido.

Si lee usted toda la entrevista él, dice que íbamos a votar en contra de la admisión de la moción de vacancia, y así se votó.

Claro, pero los motivos (por los que Acuña decidió no apoyar la admisión de la moción) eran que justamente faltan siete meses…

Son dos momentos distintos. En el primer momento, nosotros votamos en contra de la admisión de la vacancia siguiendo esos lineamientos. Pero, ya en el devenir del tiempo y con los hechos notorios, la bancada adoptó una posición. Pero voy a ser transparente contigo, porque no quiero ocultarte ni hablarte con medias bancadas. Se dijo a nivel periodístico mucho que APP había negociado votar en contra de la moción de vacancia. Que incluso se habían transferido 2 mil millones de soles a favor de los municipios y gobiernos regionales, cuyas autoridades son de APP. Frente a esas acusaciones, el partido y la bancada decidieron darles la posibilidad del voto de consciencia [a los parlamentarios].

¿No hubo ninguna negociación bajo la mesa?

Lo descarto de manera categórica y tajante, como cuando se nos acusó de que habíamos recibido algún beneficio del gobierno por votar en contra de la vacancia.

¿Cuál podemos esperar que va a ser la relación entre el Congreso y el gobierno de Manuel Merino? ¿El parlamento va a tratar de imponer su agenda al Ejecutivo?

Primero, va a ser de mucho respeto, respetando las competencias de cada uno de los poderes del Estado. Debemos fortalecer la institucionalidad, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Si empezamos por respetar las competencias de cada una de estas dos instituciones tan importantes, creo que vamos a estar con mucha posibilidad de trabajar de manera proactiva, con el único objeto de llevarle soluciones responsables a nuestro país y a los peruanos y peruanas. Este Congreso va a estar en plena capacidad de hacer un control político y cumplir un rol fiscalizador al Poder Ejecutivo y al gobierno del presidente Merino. Yo espero que se elija a un gabinete no solamente de amplia base, sino plural, altamente técnico y calificado, con un ‘expertise’ también político, que nos ayude a enfrentar los problemas y a cubrir la desigualdad que existe hoy. Espero que el presidente Manuel Merino pueda elegir a los mejores cuadros técnicos políticos que le permitan hacer una buena gestión en este proceso de transición.

Usted habla de que se van a respetar las competencias del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, según la ley 27375, que interpreta el artículo 115 de la Constitución, Manuel Merino continúa siendo un parlamentario a pesar de haber asumido la presidencia de la República. ¿No hay ahí un problema de separación de poderes?

En absoluto. Yo creo que, en la forma, podría presumirse de repente una brecha muy pequeña o angosta [entre ambos poderes]. Pero creo que en el fondo sabemos diferenciar muy bien las responsabilidades que tiene uno y otro, lo que no significa que no podemos trabajar una agenda legislativa conjunta de cara a darle al Ejecutivo las herramientas que para atender a nuestra población.

¿La bancada de APP conversó con el señor Merino antes de la vacancia para coordinar un posible trabajo conjunto?

Ni antes ni después. El voto que nosotros hemos emitido el día de ayer [lunes] por la vacancia ha sido un voto razonado, pensado, sin ningún tipo de condición ni ningún tipo de componenda ni conversación previa ni con el presidente del Congreso ni con ninguna otra bancada. Ha sido un voto de bancada, sobre la base de los resultados que se han presentado producto de las investigaciones que son de conocimiento público y de los hechos que han sucedido sistemáticamente desde que hemos asumido esta responsabilidad en el Parlamento.

¿Vamos a ver algún miembro de APP en el gabinete de Merino?

No, tajantemente no. Por dos razones. La primera, porque esperamos alcanzarle al presidente Merino algunas propuestas que le permitan hacer un mejor gobierno de transición en este corto periodo. Pero, además, porque vamos q hacer una función de control y fiscalización de su gobierno, lo que significa que, con este voto a favor de la vacancia, no se le ha otorgado un cheque en blanco al presidente Merino, aunque sí le deseamos el mayor de los éxitos de su gobierno.

¿Cuáles serían algunas de esas propuestas que le quieren hacer llegar?

Por ejemplo, en el manejo del tema de la pandemia, creemos en el fortalecimiento del primer nivel de salud que está abandonado en el país. Tenemos una propuesta en educación, tenemos propuestas en lo que es saneamiento en agua y desagüe…

Pero no tienen propuestas de personas para que ocupen las carteras ministeriales.

No, en absoluto. Eso por favor hay que retirarlo de los pensamientos. Propuestas de solución a los problemas, más que propuestas de nombre. No nos interesa hoy que ningún militante de APP sea parte de ese ámbito.

Nosotros tenemos información de que APP planteó que la señora Beatriz Merino ocupe la presidencia del Consejo de Ministros.

No, en lo absoluto. Yo sé que en las redes sociales se están barajando varias listas, pero de ninguna manera. Primero, que la señora Beatriz Merino no pertenece a APP, pero sí es parte de una empresa que tiene relación con el presidente del partido. Pero ni siquiera ha sido sugerida esa posibilidad y mucho menos APP sugeriría su nombre para ese encargo. Lo que no quiere decir que no sea una persona que este calificada para ello, pero App no propondrá ni promoverá esa alternativa.

¿Cuál es su opinión sobre las protestas ciudadanas que están ocurriendo a raíz de la vacancia de Martín Vizcarra?

Creo que hoy todos los peruanos estamos preocupados por el tema económico que atraviesan las familias peruanas, por el problema de la salud, de la pandemia, a los que se les ha sumado un problema: el conflicto político. Y es natural que haya cierta efervescencia social. Por ello, creo que los actores políticos y sociales estamos en la obligación de llamar a la calma a nuestra población. Ningún régimen transitorio es fácil. Haber tomado una decisión de esta magnitud ha sido muy difícil, pero además muy reflexiva. Y pensando, sobre todo, en los meses que vienen. Vivir en una convulsión política permanente hubiera no solamente postergado la solución a los problemas que hoy tiene que atender el Ejecutivo, sino también retroceder lo poco que habíamos avanzado en el ámbito económico en las últimas décadas. Es momento de la calma, es momento de la tranquilidad. A diferencia de [lo que ocurría con el gobierno de] Vizcarra, hoy estamos más alineados a hacer un trabajo en equipo, sin postergar lo que es importante, la eficiencia y, sobre todo, la transparencia.

¿Qué le diría usted a una ciudadanía que está cansada de este conflicto entre poderes, una ciudadanía que le pide a los poderes que paren el conflicto y que gobiernen juntos?

Primero, un mensaje de esperanza, un mensaje de tranquilidad, de aliento. Decirles que este es un punto de inflexión, que no podíamos continuar con un gobierno que no estaba hablando con la verdad y, además, que era poco transparente. Que no podemos nosotros acostumbrarnos como país a ser gobernados por personas que no solamente faltan a la verdad, sino también a la integridad y a la transparencia. Este punto de inflexión tiene que significar un mañana de esperanza.

¿No cree usted que hubiera sido mejor esperar a que terminen los siete meses de gobierno para que Vizcarra sea juzgado sin que haya esta convulsión y esta incertidumbre?

Yo creo que no podemos ser indiferentes cuando hay hechos de corrupción. No podemos acostumbrarnos a tolerar los hechos de corrupción. Acostumbrarnos a ese statu quo es abandonar los principios y valores que deben ser la base de una sociedad sana, de una sociedad equilibrada y, sobre todo, que aspira a ser un país de primer mundo.

