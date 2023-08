— A poco más de tres semanas al frente de la presidencia del Congreso, Alejandro Soto, afronta una serie de cuestionamientos. ¿APP se equivocó al apostar por él para conducir la Mesa Directiva?

Primero quiero decir que APP tuvo la decisión firme de asumir esta responsabilidad de dirigir la Mesa Directiva del Congreso, con el fin de darle estabilidad al país y procurar que este poder del Estado actúe con sensatez, madurez y responsabilidad. No ha existido otro objetivo, otra razón. Y esto [la candidatura de Soto] pasó por una evaluación no solo de APP, sino conjunta con el Bloque Democrático. El escenario que se tenía era la toma del Congreso por una opción radical, que ponía en riesgo algunos asuntos para el país.

Y, además, cuando se evaluó la posibilidad de Soto tuvimos acceso a documentos importantes, como lo son los certificados de antecedentes judiciales y penales. Estos demostraron que él no tiene ningún tipo de antecedentes.

— ¿Soto les informó sobre las investigaciones que tenía pendiente en el Ministerio Público? De acuerdo a algunos medios, serían 55.

El tema de las investigaciones que están en trámite en el Ministerio Público no te hace responsable del hecho denunciado. En el Perú cualquier ciudadano, de acuerdo a la Constitución y a la ley, tiene la facultad de presentar denuncias. Las denuncias no te hacen responsable de un hecho determinado. Por eso, yo creo que esto se tiene que tomar con pinzas y responsabilidad. Yo he sido funcionario público y he sido denunciado una decena de veces.

— ¿Acuña impuso a la bancada de APP la postulación de Soto? ¿No había otros postulantes, que no carguen con un rosario de denuncias?

Para nosotros había otras posibilidades, estaban los congresistas Salhuana y Camones, pero en un uso democrático, escuchando a los miembros de la bancada y a los dirigentes del partido [se optó por Soto]. Y APP no es quien elige a Soto [finalmente], sino todas las bancadas, la mayoría de las bancadas y para eso se hace un trabajo de evaluación de posibilidades.

— Desde el Bloque País señalan que fue APP el que designó a Soto para la candidatura a la presidencia del Congreso…

Nosotros respaldamos a Alejandro Soto incluso en estas condiciones [de denuncias en su contra]. Su elección ha sido producto del consenso, no de una imposición. Y quienes votaron fueron las bancadas. Y Soto no está solo en el Parlamento, tiene detrás a todo un partido, a una dirigencia que está observando cada uno de sus paso, cada decisión que tome. No vamos a permitir que Soto tome decisiones que pongan en riesgo al país, a su desarrollo y estabilidad.

—Soto dijo que él no se había beneficiado de la llamada “ley impunidad”, pero diferentes documentos los desmienten. El presidente del Congreso sí se amparó en esa norma para evitar ir a juicio oral por presunta estafa. ¿Este hecho no lo descalifica para ejercer el cargo?

No, en mi calidad de abogado puedo decir que la prescripción de delitos en el Perú no es de ahora, no ha sido aprobado el año pasado ni este, no es una figura que haya creado Soto.

— En la resolución del juez, a través de la cual ordena la prescripción de la acción penal contra Soto, se cita la norma del Congreso…

Si me permites explicar más o menos cómo opera el plazo de prescripción. Lo que estable la ley es la suspensión de este plazo solo puede ser de un año. Por ejemplo, en el caso de negociación incompatible, su pena máxima es de 8 años, para que prescriba se requiere de 12 años y si [el denunciado] trabaja en el Estado, este plazo se duplica, es decir 24 años. Más un año de suspensión, 25 años. No es que los facinerosos, los delincuentes se van a beneficiar de esta ley. Nosotros estamos de acuerdo en que el Ministerio Público persiga el delito en un tiempo razonable, pero no puede perseguir a una persona de manera ilimitada.

— En el caso puntual de Soto, él sí uso la norma. El Código de Ética Parlamentaria establece que los legisladores que participan en la aprobación de leyes “en las cuales puedan estar favorecidos”, deben informar públicamente sobre esto. El presidente del Parlamento no lo hizo. ¿No debe ser objeto de sanción?

El Ministerio Público es el que persigue el delito, tiene una teoría del caso, y el que resuelve [cualquier pedido] es el juez al final. Entonces, el abogado de Soto, dentro de este proceso presenta [una solicitud], Soto tiene el derecho a un principio elemental, a la igualdad de armas, y si la fiscalía cuestiona con informes y argumentos, la defensa del imputado puede utilizar todo lo que tiene bajo el sistema jurídico, en este caso una ley. Y esta ley no ha sido impulsada por Soto. Toda la bancada de APP, incluyéndolo, votó en contra de esa ley en una primera votación.

— Pero en la segunda votación sí marcaron a favor…

Igual, el voto de Soto no fue determinante. Como abogado te digo que este tema no tiene mayor trascendencia, lo que hace esta ley es acortar [el plazo de suspensión de la prescripción], el Ministerio Público no puede tener por siempre encarpetado un expediente.

(Foto: Mario Zapata | El Comercio)

— Otro cuestionamiento contra Soto es que mantuvo como trabajadora de su oficina a la tía de su hijo, pese a que cuando inició una relación con la hermana de esta ya había un impedimento por segundo grado de afinidad…

Bueno, ya lo ha dicho Soto, el presidente del partido [César Acuña] y yo lo reafirmo, que la Comisión de Ética tiene que ver si hubo o no un hecho irregular, se tiene que investigar. Soto ha mostrado un documento donde demostraría que no tiene vínculo marital ni sentimental o una convivencia de hecho con la madre de su hijo. Entonces, la Comisión de Ética deberá verificar, invitar a la ex trabajadora, a la madre del hijo de Soto.

— APP- de acuerdo a fuentes- le ha sugerido a Soto solicitar al Ministerio Público una lista actualizada de las investigaciones que tiene abiertas. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no transparenta su situación?

Ya le hemos pedido a Soto que presente la relación de todas estas denuncias, así como los fundamentos de su defensa en cada uno de los casos, porque así como somos respetuosos de la institucionalidad, también lo somos de los derechos fundamentales de las personas mientras no tengan una sentencia condenatoria. Entiendo que Soto no tiene ni siquiera un proceso a nivel de juicio oral, y esto tampoco lo hace responsable. Si el fiscal acusa, no necesariamente eres responsable.

— Y si Soto llega a pedir la relación de sus denuncias y se revela que tiene varias investigaciones abiertas, ¿cuál será la posición de APP?

Como un hombre de derecho, te puedo decir que una denuncia fiscal no lo hace responsable, el partido no tendría por qué hacer algún tipo de reproche sobre la Presidencia del Congreso.

— César Acuña, líder de APP y gobernador regional de La Libertad, criticó a la prensa por informar respecto a las denuncias contra Soto. Incluso, culpó a los medios por la “crisis” que enfrenta el presidente del Congreso. ¿Usted comparte esta opinión? ¿No ha sido un error de su parte?

Yo creo que ha habido un error de interpretación, lo que él ha querido decir es que el país hoy necesita calma, que los hechos denunciados se tienen que investigar. Pero pedir una censura, cuando no hay medios probatorios, eso debilita la institucionalidad, eso es lo que ha dicho. Él ha saludado la investigación [que seguramente se abrirá en la Comisión de Ética]. Soto no tiene ninguna sentencia condenatoria, puede tener investigaciones en el Ministerio Público, pero eso no lo hace responsable ni inelegible.

— ¿Bajo qué escenario cabe la posibilidad de una salida de Alejandro Soto de la presidencia del Congreso? Ya hay bancadas que no descartan la censura...

Mira, yo descarto la salida del presidente del Congreso por los hechos que se dicen […] No tienen mayor sustento [las denuncias]. En este caso [de la ley impunidad] decidimos de manera institucional votar en contra [inicialmente], Soto accedió y respetó la posición. En la segunda votación la decisión de apoyar esta norma fue del partido, no de Soto, él cumplió con la directiva del partido. Yo lo relevo de responsabilidad política, porque él cumplió con la posición del partido en la primera y en la segunda votación. Y esta es una norma que está alineada a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, una persona no puede estar en un proceso durante plazos irrazonables.

— ¿Dentro de su partido se han puesto en el escenario donde se dé la salida de Soto de la Mesa Directiva?

No, no, la bancada sabe que Soto ha hecho poco o nada para que esa ley se apruebe. Él no ha intervenido en el debate en la Comisión de Justicia, no la ha impulsado dentro de la bancada, no votó a favor en la primera votación. Cómo pudo buscar su beneficio si nunca nos pidió votar a favor de esa ley [de prescripción]. Y si lo hubiera pedido, se hubiese debatido a la interna. En este caso en particular, no vemos por parte de él un ánimo de beneficiarse.

— En el escenario de que se dé la salida de Soto, sea por censura o renuncia, ¿APP buscará continuar al frente de la Presidencia del Parlamento?

APP le ha dado su respaldo a Soto, no veo mayor intención de otras bancadas, salvo algunas de posición extrema o radical, de promover esa situación [la censura].

— En la Comisión de Ética anterior, APP blindó a las congresistas Rosio Torres y Magaly Ruiz, acusadas de recortar el salario a sus trabajadores. ¿Hará lo mismo con María Acuña, quien enfrenta una denuncia similar?

El término “blindar” puede interpretarse como la protección a una persona responsable de un hecho ilícito, yo no lo usaría, eso lo descartamos desde ya. Con respecto a la congresista María Acuña, yo conozco su caso, lo hemos evaluado y no hay mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el denunciante no es trabajador del Congreso, de dónde habría un recorte de sueldo si esta persona no trabaja en el Parlamento. Él ha sido incluso dirigente político de APP en Lambayeque, él ha sido personero legal del partido en esa zona, lo que sucede en su caso es que tenía expectativas bastante altas de ingresas al Congreso como otros de sus compañeros y no se dio.

— Usted ha referido que APP fue el que decidió que la bancada vote a favor de la ley impunidad y no Soto. Por sus palabras, entiendo que si el tema se aborda en la Comisión de Ética, su agrupación respaldará al presidente del Congreso…

No es ley impunidad, Soto no aprobó esa ley, fue el Congreso, cada congresista, de acuerdo a la Constitución, no puede ser cuestionado ni denunciado por su voto. Soto no es el que pone los plazos [de los procesos], no es quien convoca a las audiencias, tampoco es el que interpreta las leyes ni quien decide. Quien interpreta la ley y falla es el Poder Judicial. Distinto hubiera sido si Soto presentaba la ley, si hubiera hecho lobby para aprobarla. Si tú me dices que el presidente de la Comisión de Justicia afirma que hubo un interés de Soto para que esa norma se aprueba [ahí otro sería el escenario], pero no hay esto.

— ¿APP tiene alguna autocrítica que realiza respecto a la elección de Soto, teniendo en cuenta las denuncias que se conocen al día de hoy?

No, no, porque nosotros para elegir a Soto hemos actuado de buena fe y nada puede cuestionar eso. El partido se ha puesto al servicio del país, no es que hayamos buscado la Presidencia del Congreso para colocar gente. Qué responsabilidad podríamos asumir. Entendemos que hay cuestionamientos y estos tienen que dilucidarse, en todo caso aclararse donde corresponda. No veo un hecho reprochable.