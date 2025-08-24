El esposo de la congresista Magally Santisteban (Fuerza Popular), Samuel Ordóñez Sosa, fue denunciado por dos trabajadores parlamentarios por presunto acoso y hostigamiento, reveló “Panorama” este domingo.

La exfuncionaria Roxana Dioses, quien trabajó en el despacho de la legisladora en el 2024, acusó a Ordóñez de acoso sexual y aseguró que controlaba la oficina de Santisteban. Como prueba mostró conversaciones de WhatsApp.

“Él siempre me ha insinuado cosas, pero nunca he cedido a sus artimañas. Me indicaba para salir a comer, me decía: ‘hola, estás preciosa, estás hermosa’, y un sin número de cosas”, afirmó.

Según el testimonio, los malos tratos del esposo de la congresista perjudicaron a los trabajadores del despacho parlamentario, a quienes empezó a despedir como si fuera el jefe.

La funcionaria parlamentaria Edith Lorenzo, asesora de la congresista, le envió una carta notarial a Ordóñez para exigirle que cese la violencia psicológica, hostigamiento y difamación en su contra.

“Mire, yo le he mandado una carta notarial por todos los actos de violencia. Lo que pasa es que yo no puedo decir mucho porque yo no soy persona pública”, dijo.

Se pronuncia

La congresista Magally Santisteban señaló que su esposo tiene que responder a las denuncias en su contra. También dijo que ya no vive con él.

“Déjeme decirle que las cosas que pasan en mi despacho, solamente tiene decisiones mi propio personal, no hay terceras personas que influyan”, expresó.

“Él no vive conmigo. Le vuelvo a repetir que las personas que hayan cometido un acto irregular tienen que responder mismas”, agregó.

Sobre las denuncias de los trabajadores de su despacho, mencionó: “Roxana Dioses trabajó en mi despacho y se retiró por temas de salud”.

Por su parte, al ser consultado sobre las acusaciones en su contra, Samuel Ordóñez dijo que estaba internado en una clínica y cortó la llamada. Actualmente tiene prohibido acercarse al Congreso y a su esposa, de acuerdo con “Panorama”.

Fuentes parlamentarias han asegurado a “Panorama” que aparte de los trabajadores, la víctima sería la misma Magally Santisteban. El Poder Judicial, por consejo de los programas del Ministerio de la Mujer, ya ha ordenado medidas de protección.

Al respecto, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco explicó que lo que debió hacer la parlamentaria es comunicar al presidente del Parlamento lo que ocurría para evitar que este personaje ingrese a sus instalaciones.

“Antiguamente ha habido casos, no de esta gravedad, pero sí han existido y el oficial mayor que era yo en ese momento tomaba las medidas correctivas para evitar este tipo de inconvenientes, que al final también redundan en la imagen del Congreso”, acotó.

¿Quién es la congresista?

En marzo de 2024, Magally Santisteban juramentó como parlamentaria por Fuerza Popular, en representación de la región Tumbes, como accesitaria de la suspendida legisladora María Cordero.

El pleno del Congreso levantó la inmunidad y suspendió a Cordero Jon Tay del cargo de legisladora mientras es procesada por presuntos recortes de sueldos a los trabajadores de su despacho.

Previamente, el Legislativo había blindado a María Cordero al no lograr el mínimo de 51 votos requeridos para aprobar la acusación constitucional en su contra y levantar su inmunidad como parlamentaria, lo que impedía que sea procesada a nivel judicial.

Tampoco se habían alcanzado los 67 votos requeridos para lograr la inhabilitación de la congresista por infracción a la Constitución. Sin embargo, la bancada Avanza País y la parlamentaria Susel Paredes presentaron sendos pedidos de reconsideración.