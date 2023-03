El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la congresista Magaly Ruiz, quien fue acusada por un extrabajador del Congreso de haber solicitado pagos irregulares a través de un asesor de su despacho.

La Fiscalía de la Nación abrió la investigación contra la parlamentaria que pidió licencia a la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) tras la publicación del reportaje en el programa “Punto Final” este fin de semana.

En las indagaciones por el presunto delito de concusión, también se ha incluido al asesor principal de su despacho, Johnny Romero Nima, como presunto cómplice.

Asimismo, dispuso incluir en la investigación a Johnny Romero Nima, asesor principal de Organización Parlamentaria del despacho congresal, como presunto cómplice del mismo delito. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 9, 2023

El extrabajador del Poder Legislativo, Carlos Marina Puscán, denunció que le cobraban S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la legisladora Magaly Ruíz.

Según su testimonio al programa “Punto Final”, el asesor principal de la legisladora se encargaba del cobro de cupos argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada.

“Él [Johnny Romero] nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. El dinero se hacía en un sobre cerrado, en efectivo, y en cuarto cerrado. Nos llamaba el señor Jony Romero al celular personal, y nos decía: ‘Vengan, traigan el sobre’. Eso era lo que siempre nos decían, nos encerraban en un cuarto cerrado con llave, donde nadie más tenía acceso, y se hacía la entrega en efectivo. Dentro del edificio del parlamento”, detalló.

Producto de esta información, Magaly Ruíz solicitó este lunes licencia temporal a la bancada de APP luego de la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Sin embargo, luego negó tener responsabilidad sobre actos cometidos por terceros como Romero

“En conversaciones de terceros no me tengo que meter absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros, respondo por mi persona. Vengo a decir: ‘no estoy en ese chat, preséntenme las pruebas correspondientes’”, expresó.